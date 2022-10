Sorpresa, i server Fortnite saranno inattivi per manutenzione prima del previsto

Prima dell’ultimo aggiornamento di Fortnite, il team di Epic Games ha chiuso i server del gioco. La manutenzione è stata improvvisamente eseguita stasera e il team ha annunciato che sarebbero tornati solo al mattino presto. La manutenzione si sta preparando per l’aggiornamento 22.10, che dovrebbe essere rilasciato nella prima mattina del 4 ottobre.

Il tempo di inattività del server è stato annunciato poco dopo le 17:00 ET nella pagina di stato di Fortnite.

Poiché c’è un problema, stiamo entrando in anticipo nei tempi di inattività. L’aggiornamento 22.10 verrà rilasciato domani 4 ottobre. Vi faremo sapere quando i tempi di inattività saranno finiti! pic.twitter.com/2wFY2Rcrt6 – Stato Fortnite (Status Fortnite) 3 ottobre 2022

Il tweet di Fortnite Status recita: “A causa di un problema, stiamo entrando in anticipo nei tempi di inattività”, dopo aver annunciato l’imminente aggiornamento per il 22.10. “L’aggiornamento 22.10 continuerà a essere rilasciato domani, 4 ottobre. Vi faremo sapere quando il tempo di inattività sarà terminato!”

Il tweet non fornisce un orario ufficiale per il ritorno dei server. Tuttavia, la fermata originale doveva avvenire alle 8:00 UTC o alle 4:00 UTC. Invece è successo 11 ore fa, cosa che ha sorpreso tutti. Non pensiamo che si trattasse di una manutenzione programmata da parte del team di Epic Games, ma è possibile che sia stata presa una decisione per garantire un tempo di aggiornamento regolare per i giocatori già dal 4 ottobre.

Con manutenzione eseguita prima del previsto Aggiornamento di Fortnite alle 22.10Ci aspettiamo che segua lo stesso schema disponibile la mattina presto del 4 ottobre. Tuttavia, non abbiamo conferme da parte del team di Epic Games. Immaginiamo che se dovessero impiegare più tempo per la manutenzione, comunicherebbero con i giocatori attraverso il loro stato di Fortnite e potenzialmente risponderebbero al thread che hanno già impostato per l’aggiornamento 22.10.

È sorprendente che i server abbiano dovuto essere rimossi prima del previsto, ma è bello vedere la comunicazione del team di Epic Games. Anche se i giocatori non avranno accesso al gioco per tutto il lunedì sera, è meglio che affrontare qualsiasi problema durante la settimana.