Miramax Boss nella seconda stagione del potenziale spin-off The Gentlemen della serie Halloween

Gregory Zabelski/Netflix

Quasi quattro anni dopo che Mark Helwig è entrato a far parte della Miramax come presidente della televisione globale, martedì ha camminato sul tappeto rosso a Londra per la prima mondiale della serie Netflix della società Guy Ritchie. Gentiluominiinsieme a ospiti famosi come David Beckham e Jason Statham.

Gentiluomini Si tratta di una “serie epidemiologica”. Nel 2020, dopo aver acquisito la società di Ritchie, Miramax TV Gentiluomini Il film era nella mente di Helwig, letteralmente. Un cartellone pubblicitario di un film Miramax è stato posizionato all'angolo della sua strada alla fine del 2019 ed è rimasto lì fino al 2022, con Helwig che ci passava ogni giorno.

“Tutto è iniziato nei primi giorni della pandemia quando mi sono unito per la prima volta alla Miramax e mi sono ritrovato su Zoom con Guy Ritchie e il suo partner di produzione Evan Atkinson”, ha detto delle origini dello spettacolo. Il film è diventato un grande successo dopo la sua uscita. Il film è stata una delle ultime uscite importanti prima che il mondo chiudesse. (Gentiluomini È stato rilasciato negli Stati Uniti il ​​24 gennaio 2020.)

Il trio ha cercato modi per adattare il film per la televisione.

“C'era la possibilità che Jay l'avesse originariamente concepita come una serie TV e poi l'avesse realizzata [former Miramax CEO] Bill Block ha deciso di fare un film. Quindi lì dentro c'era una prova di concetto.

Inoltre, “Lo spettacolo è una prova di concetto per il mio mandato qui alla Miramax Television, che prende la proprietà intellettuale dei film e li adatta per la televisione con un approccio incentrato sul regista. È prodotto localmente con un budget ragionevole per quella regione”. , anche se in definitiva è rivolto a un pubblico globale.

Gentiluomini È stato commissionato da Netflix UK, diretto da Anne Mensah, con Miramax TV in collaborazione con la società di produzione locale Moonage Pictures.

“Per me, la cosa principale era cercare modi per provare a farlo funzionare, e che il budget non eccedesse la portata di ciò che era possibile in questo settore, ma [the series] “Puoi raggiungere un pubblico così vasto e avere un senso di scala”, ha detto Helwig.

Creato da Richie sulla base del suo film, Gentiluomini, che ha debuttato ieri su Netflix, vede Theo James nei panni di un duca che entra involontariamente a far parte di un impero di coltivatori di erba e deve esplorare un mondo di personaggi eclettici e pericolosi con programmi nefasti, mentre cerca di proteggere la sua casa e sopravvivere. Il cast comprende anche Kaya Scodelario, Julie Richardson, Giancarlo Esposito, Peter Serafinowicz, Vinnie Jones e Ray Winstone.

Anche James è stato scelto per il ruolo Loto bianco La seconda stagione stava per debuttare, inserendola saldamente nella conversazione sulla cultura pop.

“È un grande attore, con le qualità di una grande star del cinema”, ha detto Helwig. “Incarna molto bene anche molte delle qualità di quel personaggio. Ci sono un sacco di personalità selvagge intorno a lui; è la tua guida in questo mondo, e lo fa molto bene.”

Piani della seconda stagione

Gentiluomini È concepita come una serie continuativa che potrebbe durare diverse stagioni e Ritchie ha già idee per un potenziale sequel.

“Abbiamo avviato questo processo”, ha detto Helwig. “Abbiamo parlato con alcuni degli sceneggiatori e ho sicuramente avuto molte discussioni con Jay su cosa avrebbe potuto voler fare nella seconda stagione e su quali cose concentrarsi.”

La prima stagione “dovrebbe iniziare, e poi ne sapremo di più”, ha avvertito Helwig, aggiungendo: “Ma è stata una discussione molto attiva e continua su come sarà la seconda stagione”.

Nel successo, Gentiluomini Helwig ha detto che la serie “potrebbe generare una sorta di universo, un universo di Guy Ritchie”, che probabilmente porterebbe a un altro film.

Questo è l'approccio applicato da Miramax Halloween.

“Halloween: Resurrezione”, “Halloween” e “Halloween è finito” Gruppo Everett

Serie TV di Halloween: un “reset creativo”

Miramax Television in ottobre ha firmato un accordo con Trancas per sviluppare e coprodurre A.J Halloween Una serie televisiva che dovrebbe lanciare un universo cinematografico che abbraccia cinema e televisione. (Miramax e Blumhouse hanno collaborato con Trancas al film di successo di quest'ultimo Halloween trilogia cinematografica).

“Siamo sulla buona strada, è una grande priorità per noi. Negli ultimi mesi abbiamo avuto molte conversazioni entusiasmanti con un numero di persone di grande talento e penso che avremo una buona idea di cosa fare lo faremo molto presto”, ha detto Helwig. “Speriamo di chiudere il team.” Creativo molto presto.

Mentre la ricerca dello scrittore è ancora in corso, l'idea per la serie TV è già decisa.

“È un mondo grande”, ha detto Helwig della serie di 13 film. L'ultima trilogia è culminata con La fine di Halloween Ha offerto una conclusione adeguata alla storia: “Quindi non penso che questa sia un'opportunità per farla franca”.

Quindi la serie torna a Halloween Beni in franchising.

“La base è il film originale, il film di John Carpenter, i personaggi di quel film e probabilmente un gruppo di personaggi su cui non ci siamo concentrati molto nelle recenti versioni cinematografiche o anche in alcune di esse”, Helwig disse. “Si tratta di un completo reset creativo e di un ritorno al film originale, piuttosto che dirigere uno qualsiasi degli adattamenti più recenti del film.”

Aggiornamenti della pipeline di sviluppo

Su Netflix funziona anche Miramax Artista dell'henné, La serie è basata sul romanzo d'esordio più venduto di Alka Joshi, con Freida Pinto come protagonista e produttrice esecutiva. Anche in sviluppo presso Miramax L'uomo chiaveuna serie limitata sul finanziere caduto in disgrazia Arif Naqvi con Dev Patel come protagonista e produttore esecutivo.

“Stiamo facendo buoni progressi su entrambi in questo momento”, ha detto Helwig, aggiungendo: “Siamo anche molto entusiasti”. pret a porteruna serie adattata dal film Miramax trasmesso dalla BBC.

“L'attenzione sul talento, sulla proprietà intellettuale dei film e sui rapporti con i registi si è spostata sulle opportunità offerte dalla televisione”, ha affermato Helwig, riassumendo la strategia della società.

Hollywood Shrinkage: “È come giochi della fame“

“Ci stiamo preparando ogni giorno con tutto ciò che facciamo”, ha detto Helwig riferendosi alla crisi in corso nel settore televisivo. “Devi semplicemente presumere che i soldi non ci siano più. Devi presumere che le opportunità non ci siano più. Sarà difficile, è come se giochi della fame. Ci sono troppe persone che litigano per troppo poco e non vedo che la cosa finisca davvero quest'anno. O forse affatto.”

Helwig ammette che il ridimensionamento era probabilmente inevitabile.

“Questa potrebbe essere una recessione assolutamente necessaria”, ha detto. “Non era sostenibile al livello di prima. Quindi l'allineamento è probabilmente in sintonia con le richieste economiche, ma rende le cose difficili per tutti.”

Di fronte a minori opportunità e budget ridotti, “devi essere molto intelligente su come mettere insieme questi progetti”, ha detto Helwig. “Siamo decisamente molto contenti della partnership, della coproduzione, delle cose che riducono il rischio e lo mitigano un po' per noi, ma ci porta in un posto dove abbiamo un sacco di cose. Abbiamo spettacoli più piccoli , l'abbiamo fatto. IL Investigatore turco La serie della Paramount dell'anno scorso, che sarà presentata in anteprima sulla BBC in primavera. Quindi è una combinazione di cose.”

(LR) Michael Vu, Julie Richardson, Max Beesley, Daniel Ings, Theo James, Guy Ritchie, Kaya Scodelario, Ray Winstone e Giancarlo Esposito partecipano alla prima mondiale della serie britannica “The Gentlemen” al Theatre Royal Drury Lane il 5 marzo . 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Karui Tang/WireImage)

Gentiluomini: “Un sogno diventato realtà”

Riflette personalmente Gentiluomini“È molto gratificante, perché è iniziato in un modo davvero poco spettacolare, come una discussione tra tre persone, Jay, Evan e io, su cosa potesse essere”, ha detto Helwig. “Non era il mercato più vivace in cui siamo entrati al culmine della pandemia, e non era una situazione di guerra di offerte. Era davvero qualcosa che doveva essere costruito da zero per soddisfare le esigenze di distribuzione.”

Ha aggiunto: “E arrivare alla fine di quel viaggio al Theatre Royal Drury Lane con così tanta pompa e circostanza è un sogno diventato realtà per me”. “Spero che vada bene. Spero che piaccia alla gente. Ma ancora una volta, per me, questa è una prova di concetto per ciò che ho cercato di ottenere negli ultimi due anni, e spero che sia di buon auspicio per i progetti futuri.” .”