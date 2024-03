Le migliori offerte su giocattoli e accessori

Sabato prossimo è il 10 marzo, il che significa che la celebrazione annuale di Nintendo del suo famoso idraulico è iniziata. Questi anni Il 10 marzo Potrebbe non preannunciare grandi annunci perché ne abbiamo appena ricevuti alcuni Mario giochi dell'anno scorso, e sembra che l'afflusso di titoli su Switch abbia iniziato a diminuire in previsione del suo tanto atteso successore. (E ovviamente c'è Principessa Peach: è ora dello spettacolo! In arrivo il 22 marzo, che contiene sperimentale Disponibile ora.) Tuttavia, ci sono ancora molti ottimi saldi in corso, quindi è un ottimo momento per acquistare un gioco o un accessorio con la mascotte di Nintendo.

Ecco alcune delle migliori offerte in occasione del Mario Day di quest'anno.

I giochi ottengono un grande sconto

Innanzitutto ci sono i giochi. Nintendo offre ai giochi con protagonisti Mario e i suoi amici una forte riduzione di prezzo. Anche se la maggior parte di questi titoli costa normalmente 59,99 dollari, le vendite attuali ne hanno portati molti a 39,99 dollari, mentre altri sono arrivati ​​a meno di 20 dollari.

IL Negozio Nintendo L'offerta è valida fino al 17 marzo alle 23:59 PT su copie digitali e fisiche. Ecco alcune delle scelte che puoi ottenere:

Nel frattempo, alcuni dei giochi più recenti sono disponibili con uno sconto su Walmart. Se vuoi prendere un platform psichedelico 2D Wendy di Super Mario BrosS O ancora deliziosamente Gioco di ruolo di Super MarioWalmart è il posto giusto per fare proprio questo. Sono in vendita solo le copie fisiche, ma dovresti comunque acquistarle per salvarle sul supporto!

immagine : Nintendo

Demo online estesa

Se vuoi suonare alcuni classici Mario titoli del NES e di altre piattaforme meno recenti, avrai bisogno di un abbonamento a Nintendo Switch Online. Nell'ambito del MAR10 Day, Nintendo offre una prova gratuita estesa del servizio che durerà 14 giorni invece dei soliti sette giorni. questo spettacolo Possibilità di richiesta fino al 17 marzo.

Accessori PowerA

C'è anche una vendita su Amazon su Select Mario– Accessori a tema PowerA per Nintendo Switch. PowerA produce controller e custodie per Switch e le offerte a tema sono un'alternativa divertente al colore nero commerciale dello Switch Pro Controller. Sono disponibili controller cablati e wireless e una miriade di design tra cui scegliere, con controller cablati in vendita per meno di $ 20. Controlla la nostra pagina delle offerte per ulteriori informazioni.

mario lego

Amazon ha anche un'ottima selezione di offerte speciali Lego Mario gruppi. Questi set di solito costano $ 60 ma sono in vendita per $ 50. Ecco alcune combinazioni che dovresti provare e portare a casa.