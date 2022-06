Daniel Snyder respinge la richiesta del Congresso di comparire prima dell’udienza

Segnaposto durante il caricamento delle azioni dell’articolo

Daniel Snyder, proprietario dei Washington Leaders, ha detto alla Commissione per la supervisione e la riforma della Camera che non terrà un’audizione la prossima settimana sui problemi del posto di lavoro del team, come richiesto. Snyder ha risposto alla richiesta del comitato in una lettera di quattro pagine del suo avvocato datata mercoledì. È arrivato dopo più di una settimana di deliberazione dopo una scadenza fissata dal comitato per la risposta di Snyder e del commissario NFL Roger Goodell.

Il programmato per ascoltare per il 22 giugno alle 10:00 a Capitol Hill.

"A causa del rifiuto della Commissione di rispondere alla mia richiesta di aggiornamento dell'udienza e della sua riluttanza a riconoscere gli interessi del signor Snyder in modo coerente con l'equità di base e il giusto processo, il signor Snyder non può partecipare all'udienza fissata dalla Commissione per il 22 giugno , 2022", ha scritto l'avvocato Karen Patton Seymour nella lettera.

“Il Sig. Snyder, insieme alla Sig.ra Snyder e al team, rimane pienamente preparato a collaborare con il Comitato sotto tutti gli altri aspetti, anche discutendo ulteriormente le richieste ragionevoli riguardanti il ​​suo potenziale aspetto e fornendo informazioni al Comitato sui cambiamenti importanti apportati da i Leader per migliorare e migliorare l’esperienza di tutti i dipendenti dei leader.

Non è chiaro se Goodell abbia acconsentito alla richiesta della commissione. Diverse persone che hanno familiarità con la situazione hanno detto che si aspettavano che Goodell testimoniasse.

“Il comitato intende andare avanti con questa sessione”, ha affermato un portavoce del comitato. “Stiamo attualmente esaminando la lettera del signor Snyder e risponderemo”.

La NFL non ha risposto immediatamente mercoledì a una richiesta di commento.

Lisa Banks e Debra Katz, avvocati che rappresentano più di 40 ex dipendenti della squadra, hanno chiamato il comitato per emettere una citazione per costringere Snyder a testimoniare.

Mercoledì una lettera degli avvocati di Snyder è stata indirizzata alla rappresentante Caroline B. Maloney (DNY), presidente del comitato, e alla rappresentante Raja Krishnamurthy (D), presidente della sottocommissione per la politica economica e dei consumatori.

Nella lettera, l’avvocato di Snyder ha scritto che “sebbene la Commissione abbia indicato che l’audizione si sarebbe ‘concentrata’ su questioni storiche relative alla cultura del posto di lavoro, è stata informata che la Commissione non avrebbe assicurato che le domande rivolte al signor Snyder sarebbero state limitate a queste questioni, data la libertà L’ampia possibilità offerta ai membri di porre domande al di là degli argomenti stabiliti dal comitato”.

Seymour ha citato la “prolungata disputa commerciale relativa alla leadership” di Snyder e i suoi piani per uscire dal paese alla data dell’udienza del 22 giugno; e preoccupazioni per le questioni dei “concetti di base di giustizia e giusto processo”, dato il rifiuto della commissione di soddisfare le richieste di ulteriori informazioni e documentazione che gli avvocati di Snyder hanno menzionato in una lettera del 6 giugno agli avvocati della commissione e discusso in una conversazione di follow-up il prossimo giorno.

La lettera indica le informazioni richieste dall’avvocato di Snyder per valutare se parteciperà all’udienza. include i materiali e le questioni che dovrebbe gestire; Sottolineare che le domande saranno limitate a “problemi storici di cultura del posto di lavoro” all’interno del team; L’identità di eventuali altri testimoni che hanno testimoniato sulla squadra e/o [Snyder]se qualcuno di questi testimoni ha fatto accuse riguardanti la squadra e/o [Snyder]la sostanza di tali accuse”; e copie di documenti su cui i membri del comitato intendono interrogare Snyder, che Seymour ha scritto sono “un complimento che capisco spesso si estenda ai testimoni nelle udienze del Congresso”.

“Il rifiuto di fornire tali informazioni di base che consentirebbero a un testimone di difendersi o addirittura di rispondere completamente durante un’udienza pubblica è contrario alle nozioni di base di equità e giusto processo, in particolare alla luce delle indagini pendenti che affrontano accuse simili”, ha scritto Seymour.

La Commissione ha presentato le sue richieste a Snyder e Goodell in lettere separate inviate il 1° giugno da Maloney e Krishnamurthy. In quelle lettere, la commissione chiedeva risposte entro il 6 giugno.

Un portavoce del comitato ha dichiarato la scorsa settimana che il comitato era stato “in contatto” con la NFL e i leader.

Le lettere del comitato del 1 giugno affermano che l’audizione “affronterà la cultura tossica dei leader di Washington sul posto di lavoro e la gestione della questione da parte della NFL. Esaminerà anche il ruolo della NFL nella definizione e nell’applicazione degli standard in tutta la lega, che è un esempio Un pioniere per altri luoghi di lavoro americani”.

Lo hanno rivelato anche le indagini della commissione Accuse di scorrettezza finanziaria Il coinvolgimento della squadra e di Schneider.

I repubblicani del comitato hanno criticato l’esame dei Democratici sul posto di lavoro della squadra come un abuso del tempo e delle risorse del comitato in mezzo a preoccupazioni nazionali più urgenti. I democratici hanno risposto che le questioni esaminate in questo caso si applicano ad altri luoghi di lavoro.

“L’audizione aiuterà a informare gli sforzi legislativi per migliorare le protezioni per i dipendenti in tutti i luoghi di lavoro, compresi gli sforzi legislativi per prevenire e affrontare gli ambienti di lavoro tossici e i processi di indagine sul posto di lavoro; rafforzare le protezioni per le donne sul posto di lavoro; e affrontare l’uso di accordi di non divulgazione per impedire la divulgazione di pratiche di lavoro sleali legali, comprese le molestie sessuali”, hanno scritto Maloney e Krishnamurthy in una lettera a Goodell e Snyder.

Tiffany Johnston, ex cheerleader e direttrice marketing del team, Ha detto al comitato Durante una tavola rotonda del Congresso il 3 febbraio, Snyder l’ha molestata durante una cena di gruppo, le ha messo una mano sulla coscia e l’ha spinta verso la sua limousine. Era tra i sei ex dipendenti che sono apparsi alla tavola rotonda per parlare delle loro esperienze di lavoro con il team.

Snyder ha descritto le accuse direttamente contro di lui come “menzogne ​​palesi”.

Dopo una precedente indagine dell’avvocato Beth Wilkinson Accuse di molestie sessuali All’interno dell’organizzazione, la NFL ha annunciato nel luglio 2021 che la squadra È stato multato di 10 milioni di dollari e che la moglie di Snyder, Tanya, co-CEO del team, sarà responsabile della supervisione delle operazioni quotidiane del franchise per un periodo indefinito.

Se le ultime accuse sono confermate dall’indagine White, diversi proprietari hanno affermato durante la riunione trimestrale della lega il mese scorso, lo farebbero Supporterà una punizione significativa Per uno Snyder forzato dalla NFL, è stato probabilmente un grande commento. Diversi proprietari hanno affermato di non essere a conoscenza di alcuno sforzo per accertare il livello di supporto per rimuovere Snyder dalla proprietà della sua squadra. Una mossa del genere richiederebbe 24 voti tra le 32 squadre della NFL.

Il Accuse di scorrettezza finanziaria È stato dettagliato in una lettera di 20 pagine che la commissione ha inviato ad aprile alla Federal Trade Commission. Quella lettera dettagliava le accuse fatte da Jason Friedman, un ex vicepresidente delle vendite e del servizio clienti che aveva lavorato con il team per 24 anni. Secondo la lettera, Friedman ha accusato la squadra di aver trattenuto fino a $ 5 milioni di depositi rimborsabili dai possessori di abbonamenti e di aver nascosto anche i soldi che avrebbero dovuto essere condivisi tra i proprietari della NFL.

capi Ha negato qualsiasi illecito finanziario. L’avvocato della squadra ha scritto in una lettera alla Federal Trade Commission che le accuse erano “infondate” e ha affermato che “non vi è alcuna giustificazione per un’indagine”.

La FTC non ha commentato la sua risposta alla richiesta della commissione per un’indagine oltre ad aver confermato di aver ricevuto la lettera della commissione.