L’LT Duane Brown dei New York Jets in apertura per un infortunio alla spalla, potrebbe dirigersi verso IR

Florham Park, NJ – A causa del suo infortunio pre-stagione, i New York Jets saranno senza sinistro Duane Brown L’esordio di domenica contro i Baltimore Ravens al MetLife Stadium.

Brown, 37 anni, ha firmato un contratto biennale da 20 milioni di dollari il 15 agosto per risarcire i feriti Macy Picton (Fuori stagione), lunedì si è infortunato alla spalla in allenamento e potrebbe entrare nella riserva per infortunati, secondo l’allenatore Robert Saleh.

I Jets stanno valutando i risultati dei test e presto decideranno se mettere Brown in IR, che lo escluderebbe per almeno quattro partite.

Questa notizia arriva appena due giorni dopo che i Jets hanno annunciato quel mezzo Zach Wilson Salterà almeno le prime tre partite mentre continua a riprendersi da un intervento chirurgico al ginocchio in artroscopia. All’inizio del campo di addestramento, Buckton si è infortunato al ginocchio destro in pratica, il che ha richiesto un intervento chirurgico.



1 relativo

L’infortunio di Brown porta a un altro cambio di posizione di contrasto, difficilmente un caso perfetto con l’avvicinarsi dell’apertura.

corretta elaborazione Giorgio Fanta, che ha iniziato il campo all’intervento di sinistra, tornerà in questa posizione. Fino a questa settimana, non si esercitava lì dalla prima settimana di agosto, ma è normale e dovrebbe essere una transizione relativamente regolare.

“Sono sicuro che è frustrante per George – tutti vogliono solo sistemarsi nel proprio lavoro – ma è grazie a George”, ha detto Saleh. “È un atleta eccellente, ha molta versatilità ed è sempre stato un giocatore di squadra prima di tutto. … È andato sul lato sinistro questa settimana, rende molto facile che avvenga quel trasferimento”.

La grande domanda è una corretta gestione. non veterano Max MitchellLa partenza sarà in un quarto round della Louisiana. Normalmente, sarebbe andato al backup di carriera Conor McDermottMa ha saltato l’inizio della stagione a causa di un infortunio alla caviglia. McDermott si è allenato questa settimana su base limitata, ma è destinato ad essere arrugginito.

Mitchell è stato arruolato come una prospettiva di sviluppo e il piano era di renderlo più piccante per un anno in panchina. Il piano è cambiato. Ha molto lavoro per preparare la stagione (un tiro offensivo da 117 squadre tra gli addetti ai trasferimenti) e ovviamente gli allenatori si sentono a proprio agio con lui in rosa.

La preoccupazione con il 6 piedi-6 Mitchell, che è quotato a soli 307 libbre, è che non ha le dimensioni necessarie per gestire potenti passaggi di corsa. La sua prima missione sarà la difensiva dei Ravens Calais Campbellha selezionato Pro Bowl per sei volte.

“Max è molto più lontano di quanto pensassimo sarebbe stato a questo punto”, ha detto Saleh. “Siamo molto fiduciosi che sarà in grado di intervenire e fare il suo lavoro”.

Brown è stato un giocatore fisso negli ultimi anni con i Seattle Seahawks – non ha saltato una partita nel 2020 e nel 2021 – ma è stato un acquisto rischioso a causa della sua età. I getti lo hanno portato dentro lentamente, permettendogli diversi giorni di condizionamento prima di lasciarlo allenare. Ha finito per partecipare ad alcune prove e una partita prima di farsi male.

“L’uomo si muove come se avesse ventinove anni, quindi nel suo corpo è rimasta molta vita”, ha detto Saleh. “Si poteva sempre fare un gioco del senno di poi, ma con Duane non c’erano indicazioni”.