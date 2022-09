Poco dopo l’inizio di Apple Accettazione dei preordini per tutti e quattro i modelli di iPhone 14Le stime di consegna hanno iniziato ad apparire in ottobre dal suo negozio online negli Stati Uniti e in altri paesi selezionati. La disponibilità esatta varia in base alla configurazione richiesta.



Molti i clienti che hanno saputo risolvere il problema Problemi con l’Apple Online Store Ed effettua un ordine espresso che è impostato per la consegna il giorno del lancio. I modelli iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max inizieranno a raggiungere i clienti e a essere lanciati nei negozi venerdì 16 settembre, mentre l’iPhone 14 Plus verrà lanciato venerdì 7 ottobre.

Per i clienti che non hanno ancora ordinato, diversi modelli di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max dovrebbero essere consegnati nella prima metà di ottobre da Apple. I modelli standard di iPhone 14 e iPhone 14 Plus offrono di meglio.

È una situazione simile in Canada, con quasi tutte le configurazioni di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max stimate per la consegna di ottobre al momento della scrittura.

I clienti che desiderano davvero uno dei nuovi modelli di iPhone 14 il giorno del lancio potrebbero comunque avere la fortuna di organizzare il ritiro in negozio presso l’Apple Store locale durante la procedura di pagamento sul sito Web di Apple, ma la disponibilità varia. È anche comune che alcuni negozi Apple abbiano uno stock limitato di nuovi iPhone per i clienti che entrano nel giorno del lancio.

Mentre i modelli standard di iPhone 14 hanno pochissime modifiche quest’anno, incluso un chip A15 Bionic con un core GPU aggiuntivo e nuove funzionalità per il rilevamento di incidenti stradali e l’invio di messaggi di emergenza via satellite, i modelli Pro sono dotati di un display sempre attivo con un quadrante nuovo di zecca. slot Sotto forma di un’isola dinamica, un obiettivo per fotocamera posteriore da 48 MP e altro ancora.

I prezzi continuano a partire da $ 799 per iPhone 14 e $ 999 per iPhone 14 Pro.