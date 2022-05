Google interrompe la produzione dell’app YouTube Go per Android – Best Life

Se sei Possedere un AndroidNon sei solo là fuori, quasi 3 milioni di persone Utilizzo di dispositivi Android in tutto il mondo. Il sistema operativo (OS) per questi dispositivi era Possedere e operare Da Google dal 2005, quando ha acquisito la startup dietro Android e ha riscritto il sistema operativo da zero. Ma da allora il gigante della tecnologia non ha smesso di apportare modifiche ad Android. Solo l’anno scorso, Google aveva Aggiorna la loro politica di pagamento Per rafforzare i requisiti del servizio di fatturazione per gli sviluppatori di applicazioni, e ha anche già annunciato l’intenzione di farlo Modifica i protocolli sulla privacy per dispositivi Android. Ora, gli utenti Android sono sul punto di perdere un servizio a causa di un altro cambiamento rispetto al gigante della tecnologia. Continua a leggere per scoprire a cosa rinunciare nei prossimi mesi se possiedi un Android.

Molte delle modifiche apportate da Google non sono state gratuite per gli utenti Android. Con il recente aggiornamento della loro politica di pagamento, molte aziende da allora hanno limitato e rimosso alcune funzionalità dalle loro app Android, probabilmente come un modo per preservare tutte le loro entrate. Il 1 aprile Amazon smettila di affittare The Verge ha riferito che gli utenti di audiolibri acquistano titoli di audiolibri con una carta di credito o di debito sull’app Android. Poco dopo, il 4 aprile, Barnes & Noble ha notificato agli acquirenti che non sarebbero stati in grado di acquistare libri digitali o altri contenuti dalla sua app Nook per Android. Poi, più recentemente, Hulu rimuovi opzione Affinché gli utenti creino un nuovo account o inizino una nuova prova gratuita sulla sua app sia per Android che per Android TV.

In un altro cambiamento, è stato appena confermato che Google ucciderà una delle sue app Android nel 2022. Il gigante della tecnologia è sbarazzarsi di L’app YouTube Go, secondo un annuncio del 2 maggio da YouTube su Google Help. L’app inizierà a chiudersi ad agosto, anche se non è stata fissata una data precisa per la chiusura completa dell’accesso. Ma come il blog di notizie tecnologiche, menzionato anche da GAX, è per gli utenti Android che hanno Non già scaricato L’app YouTube Go non è più già disponibile su Google Play Store.

Lanciato per la prima volta su Google Play Store nel 2016, YouTube Go è progettato per consentire agli utenti Android di accedere alla piattaforma video anche quando “in luoghi in cui connettività, velocità di trasmissione dati e hardware di fascia bassa ci hanno impedito di fornire la migliore esperienza principalmente con l’app YouTube”.ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb

Ma come versione lite dell’app YouTube principale, le sue funzionalità sono state limitate, in particolare non consentendo agli utenti Android “la possibilità di commentare, pubblicare, creare contenuti e utilizzare il tema scuro”. Anche lei ha Non aggiornato Da ottobre 2021, secondo 9to5Google. Nonostante ciò, YouTube Go ha ancora attualmente più di 500 milioni di installazioni, quindi quegli utenti potrebbero essere sconvolti dall’ultimo annuncio.

Gli utenti Android non dovranno utilizzare interamente YouTube quando YouTube Go sarà ufficialmente eliminato. Invece, Google ti consiglia di andare da un’altra fonte. “Per accedere a YouTube, consigliamo agli utenti di YouTube Go di installare l’app YouTube principale o di visitare youtube.com nei propri browser”, ha affermato la società.

Secondo l’annuncio, YouTube sta migliorando l’app Android principale per aiutare a risolvere alcuni dei problemi per i quali l’app YouTube Go è stata inizialmente creata, come prestazioni migliori in determinati ambienti e una migliore esperienza utente in generale.

“In particolare, abbiamo migliorato le prestazioni dei dispositivi entry-level o di quelli che guardano YouTube su reti più lente”, ha affermato YouTube nell’annuncio. “Stiamo anche creando controlli utente aggiuntivi che aiutano a ridurre l’utilizzo dei dati mobili per gli spettatori con dati limitati, quindi resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti”.

