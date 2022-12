Steam Deck 2.0 potrebbe concentrarsi sulla durata della batteria piuttosto che sulle prestazioni migliori

Ora che Steam Deck è di Valve Tecnicamente disponibile per circa 10 mesi (E il Ampiamente disponibile per circa 2 mesi), i clienti si chiedono sempre più cosa potrebbe avere in serbo Valve per l’inevitabile “versione 2.0” dei laptop da gioco per PC. Mentre alcuni ragazzi Forse alla ricerca di uno “Steam Deck Pro” più potente, i progettisti hardware Lawrence Yang e Pierre-Loup Griffais affermano che la durata della batteria e la qualità dello schermo sono i due “punti deboli” più probabili che vorrebbero affrontare in una nuova versione.

Questa notizia viene da Ampia intervista con The Verge, dove la coppia di designer di Valve ha suggerito che mantenere lo stesso obiettivo di specifiche di base per l’hardware futuro potrebbe essere prezioso. “In questo momento, il fatto che tutti i mazzi Steam possano giocare agli stessi giochi e che abbiamo un obiettivo per gli utenti per capire che tipo di livello di prestazioni possono aspettarsi durante il gioco e per gli sviluppatori per capire a cosa mirare – c’è un sacco di valore nell’avere quell’unica specifica “, ha detto Grieves al New York Times. Verge.

“Penso che sceglieremo di mantenere lo stesso livello di prestazioni per un po’ più a lungo e cercheremo di cambiare il livello delle prestazioni solo quando c’è un guadagno significativo da ottenere”, ha aggiunto Greaves.

In questo momento, è difficile sostenere che l’inserimento di processori più potenti nel nuovo Steam Deck si tradurrà in una “grande vittoria” per gli utenti. Così com’è, c’è Oltre 6.000 titoli Steam elencati come “verificati” o “giocabili” su Steam DeckQuale Sai? Hanno pochi problemi a raggiungere la risoluzione 1200 x 800 del sistema a un minimo di 30 fps. Non si tratta solo di convalidare vecchi indirizzi; Molte delle recenti uscite AAA come Anello EldenE il Spider-Man: RimasterizzatoE il Death Stranding: Director’s Cut L’intero mazzo è stato verificato.

Il più alto Steam Deck Pro potrebbe essere in grado di ottenere una risoluzione o una frequenza dei fotogrammi leggermente più elevate rispetto ad alcuni di questi giochi, ovviamente. Ma fintanto che c’è una massa critica di giochi in forma giocabile sull’hardware, Valve sembra meno interessata ad aumentare le prestazioni e più preoccupata di aumentare la durata della batteria. Inoltre, non ci dispiacerebbe se mantenere le specifiche coerenti significasse che il nuovo Steam Deck potrebbe essere più sottile e/o leggero dell’attuale versione voluminosa, ma questo è solo un puro desiderio da parte nostra.

Aggiornamenti passati, presenti e futuri

Altrove nell’intervista di Verge, i progettisti di Valve hanno rivelato modifiche interne piuttosto sottili che hanno apportato alle unità Steam Deck di recente produzione. Ciò include una modifica dell’adesivo che mantiene la batteria in posizione facilitandone la rimozione e la sostituzione, il che dovrebbe migliorare il problema identificato dagli specialisti del teardown di iFixit.

Anche la ventola incandescente di Delta Electronics in alcune delle precedenti unità Steam Deck è stata sostituita nelle unità più recenti con una con imbottitura in schiuma più spessa, che puoi Acquista e installa te stesso Se hai una versione rumorosa. Le ultime unità Steam Deck migliorano anche la sensazione dei morbidi pulsanti Steam e Quick Access situati accanto allo schermo, hanno affermato i progettisti.

Valve ha in programma di implementare funzionalità aggiuntive di Steam Deck anche tramite aggiornamenti software nei prossimi mesi. Ciò include la possibilità di scegliere un nuovo profilo/codec Bluetooth per ridurre il ritardo audio wireless e sfruttare i microfoni Bluetooth per iniziare. Gli utenti di Steam Deck potrebbero presto essere in grado di condividere i profili di potenza, così come attualmente possono condividere i profili di controllo destinati a giochi specifici, per aumentare la durata della batteria e le prestazioni attraverso il crowdsourcing.

Ponte a vapore funzione di sincronizzazione cloud dinamica “trippy”.– che ti consente di riprendere un gioco altrove una volta che Steam Deck è stato messo a dormire – è lasciato ai singoli sviluppatori da implementare. I progettisti hanno affermato che non ci sono piani per richiedere tale supporto come parte del programma Deck Verified di Valve.

Tuttavia, la versione più intrigante dell’intervista riguarda la possibilità di un revival di Valve linea defunta di macchine a vapore. Ciò potrebbe significare nuovi mini-computer di terze parti progettati per connettersi a una TV, che ora eseguono la nuova e migliorata versione di SteamOS da Steam Deck. Mentre lo sforzo originale erano le macchine a vapore Fallito per diversi motiviPotrebbero avere ancora più successo in questi giorni se combinassero una compatibilità di gioco notevolmente migliorata e il comprovato set di funzionalità su Steam Deck.