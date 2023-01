Il nuovo filmato completo della partita di Manon, Marisa, JP e Dee Jay in Street Fighter 6 mostra molto di ciò che i nuovi personaggi possono fare



















Sebbene l’elenco completo del lancio di Street Fighter 6 sia noto ormai da mesi, ci sono ancora così poche informazioni sui personaggi più recenti che è rimasto un mistero.











Il grande evento finale per Street Fighter League Pro-JP È andato giù oggi e Capcom ha presentato in anteprima uno speciale che rivela il primo filmato completo completo di Manon, Marissa, JP e DJ, nonché Blanca e Dhalsim.



















Sebbene le finali non siano ancora disponibili su YouTube, Cane alfa Sono stato in grado di catturare gallerie SF6 e condividerle online.





Non sappiamo chi sia ai controlli per queste partite, ma sono molto più bravi a mostrare i gadget e le combo del nuovo personaggio rispetto all’offerta precedente e rivelano molto su come funzionano.





Per le partite, c’è Dee Jay vs. Dhalsim, Manon vs.





A cominciare da Manon vs.





Come notato in precedenza, Manon ha una meccanica unica che guadagna i suoi livelli sui lanci di touchdown, il che sembra rafforzare la sua spinta e potrebbe persino permetterle di spostarsi a livelli più alti.





Le grandi oscillazioni di Marissa le danno un sacco di angoli e sembra che possa continuare a premere i pulsanti dopo il suo attacco in picchiata. Inoltre, vedremo la versione cashless di Level 3 Super Art.















JP combatte con una mano che di solito rimane dietro la schiena in modo simile a Oro, ma compensa con la portata estesa fornita dalla sua bacchetta e diversi speciali a lungo raggio che sembrano uscire abbastanza rapidamente.





Sembra che JP stia salvando il suo braccio sinistro per usare le sue abilità psichiche, e otteniamo una breve ripresa della Super di livello 2 che evoca più vite per attaccare il nemico.





Il tiro di Blanca EX sembra essere piuttosto incisivo e può accumularsi nella palla di EX verso l’alto sui colpi di Punish Counter per danni extra.





Il suo Level 2 Super è simile al V-Trigger 2 di Street Fighter 5 che gli consente di eseguire più rotazioni aeree di fila, e l’inizio per intrappolare Blanka-chan sembra così lungo che sarebbe difficile da usare al di fuori di un atterramento atterrato.























Dee Jay ha tutto dal suo vecchio kit tranne l’energia per trasformarlo in un personaggio molto più sfuggente con più opportunità di combo che mai.





La pop star ora può destreggiarsi tra le sue palle di fuoco e il filmato mostra che la versione Overdrive è piuttosto veloce considerando che si lancia in faccia a Dhalsim e lo butta fuori dalla sua nuova posizione.





Il movimento di Dhalsim tramite il teletrasporto e la galleggiabilità potrebbe essere persino migliore di quello dell’SF5, ma i suoi lunghi arti potrebbero comunque essere abbastanza punitivi.





Avremo dettagli più approfonditi su cosa vedere in queste nuove partite, quindi rimanete sintonizzati per una maggiore copertura di Street Fighter 6 su EventHub.