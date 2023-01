La ricerca di Patriots OC mostra che il sollievo di Bill Belichick ha la meglio su tutti

Tutto è in attesa mentre aspettiamo che la fumata bianca si alzi su One Patriot Place, indicando che un gay nella vita reale è stato scelto per gestire un gioco dei Patriots intitolato Everything As You Saw It On TV.

Quando la notizia cadrà, ci tufferemo in entrambi: a) perché assumere Bill O’Brien significava che i Patriots lo avevano indietro o, b) perché i Patriots non potevano ottenere Bill O’Brien.

Mentre aspettiamo, possiamo dare credito ai Patriots per aver lanciato una rete più ampia nell’OC rispetto alla scorsa stagione, quando non hanno lanciato alcuna rete.

Ma la rete non è ancora grande. Se non sei amico di Bill B., non devi fare domanda.

Parlano i patrioti: la decisione incombente dei patrioti su Jacoby Myers è il fiore all’occhiello della bassa stagione | Ascolta e iscriviti | Guarda su YouTube

Ogni individuo esaminato ha una specie di cravatta Belichick. L’ex OT dei Patriots Adrian Klemm È stata una seconda scelta al draft Patrioti nel 2000. Keenan McCardell Ha giocato per Belichick a Cleveland. Sean Jefferson Ha giocato molto per i Patriots tra la metà e la fine degli anni ’90 e si è sovrapposto a Belichick nel 1996. Nick Caley fa parte dello staff dal 2015 come allenatore di tight end. Ovviamente, O’Brien era qui.

L’industria sta collaborando con allenatori offensivi con nuove idee e metodi.

Ma sembra che l’unico modo per ottenere un pubblico con Bell sia assumerlo in anticipo (Clem, McCardell, O’Brien) o condividere uno spogliatoio (Jefferson) con lui. Non importava se doveva tornare indietro di tre decenni per trovare un pareggio, se c’era, Qualificatore n. 1 soddisfatto. Quindi interverrà per dare un pubblico.

L’approccio dell’incesto ha un lato decisamente positivo. conoscenza.

Allenatori che sono stati intorno a Belichick Conoscere le aspettativeore e magra paga. Sanno cosa Belichick considera il “buon” calcio. Lo sapevano perché si sono allenati al suo fianco. o sono stati presi da lui poco più che ventenni da interessi comuni come il lacrosse (Mike Pellegrino), impara il “buon calcio” e non conosce un altro modo per attaccare il lavoro.

Lo staff dei Patriots nel corso degli anni è stato popolato prima da persone con cui Belichick ha lavorato insieme a Charlie Weis e Romeo Crennel. Quindi, quando quegli allenatori si sono trasferiti, i giovani allenatori che lavoravano sotto Nick Saban (Josh McDaniels, Brian DaPaul per esempio), prestando servizio come giocatori per i Browns (Eric Mangini) o giocando per Belichick (Pepper Johnson) sono stati selezionati, assunti e promossi .più in alto. posizioni.

L’intero settore è un’azienda “chissà…”. La maggior parte di loro. Ma i Patriots sono la squadra più clan del campionato. ciclo chiuso. Bill Belichic Il livello di comfort governa tutto.

Perché ha continuato a reclutare giocatori della Rutgers? Perché suo figlio Stephen giocava lì per l’allenatore Greg Schiano. Belichick si è fidato di Ciano (che ha trascorso circa tre giorni come coordinatore difensivo dei Patriots nel 2019). Stephen può testimoniare. Rutgers divenne la squadra agricola dei Patriots.

I Patriots hanno anche giocato eccezionalmente pesantemente contro giocatori di Urban Meyer sia della Florida che dell’Ohio State negli ultimi dieci anni. In 14 delle 23 bozze di Belichick, ha preso più giocatori della stessa scuola. Ci sono i soliti sospetti: i giocatori della LSU e dell’Alabama quando Saban era al comando. Ma ce n’erano anche due da Pat Hill di Fresno State nel 2005, due dalla Texas A&M University nel 2003 e due dalla Georgia nel 2018.

Una volta che Belichick sarà soddisfatto del programma e della persona che lo esegue, continuerà a tornarci per buona misura. Ha funzionato alla grande per Logan Mankins e James Sanders (Fresno) OR Devin McCourtyDoron Harmon e Logan Ryan (Rutgers). Non così con i giocatori di Myers come Chad Jackson, Jermaine Cunningham e Aaron Hernandez.

Non tutti rimangono un “uomo artificiale” per sempre. La fiducia può evaporare. Chiedi a Mangini. o Flores. Ma se stai dalla parte di Bill, Foxboro può diventare un rifugio sicuro per gli amici diventati freddi.

Quando Mike Lombardi è stato licenziato dai Browns nel 2014, lui Sono venuti a lavorare per i Patriots per due anni. Dopo che Matt Patricia è stato licenziato dai Lions nel 2020, Belichick lo ha chiamato per tenersi occupato e leccarsi le ferite professionali. Joe Judge è stato licenziato dai Giants. lui Tornò nel New England. In ciascuno di questi casi, l’ex squadra Era all’amo Per pagare il saldo del contratto con, probabilmente, qualche compensazione Patriot.

I Patriots potrebbero evitare di addebitare a questi uomini la tariffa intera semplicemente chiamandoli “consiglieri” e consentendo ai loro ex datori di lavoro di continuare a pagare. Fondazione Razorback davvero andato dopo Brett Bielema, ex capo allenatore dell’Università dell’Arkansas, e i Patriots sono in campo dopo che Bielema ha accettato lavori poco pagati con i Patriots e ha continuato a raccogliere un buyout di $ 12 milioni dall’organizzazione.

L’avvocato dei Patriots Brandon Bigelow ha affermato: “I Patriots hanno pagato al signor Bielema un importo equo e ragionevole per questo lavoro e senza dubbio avrebbe potuto offrire un importo molto inferiore per il lavoro che ha svolto. …

“È chiaro che ciò che la Fondazione sta realmente facendo è cercare una leva impropria in una semplice violazione del contratto con una disputa con un ex allenatore. . . Con questa faccenda in corso, devi anche considerare come potrebbe apparire agli altri che la Fondazione far valere accuse frivole contro una squadra di football che lancia un professionista e lo molesta solo per offrire un’opportunità a un allenatore di football universitario licenziato”.

È interessante notare che sia Bielema che Lombardi si sono trasferiti dai Patriots quando i contratti con i loro vecchi datori di lavoro sono scaduti ei Patriots hanno dovuto iniziare a pagare. Vedremo se succederà lo stesso con Patricia, il cui contratto Lions è ormai scaduto. Ho sentito che potrebbe uscire anche lui.

È un angolo. L’individuo vince lavorando sulla mano destra di Belichick. I patrioti trovano lavoro a tariffa ridotta. La competizione per rimanere nelle grazie di Belichick è intensa.

Qual è lo svantaggio di questo delinquente in relazione a questa ricerca sulla formazione?

Il pool di giovani disposti a lavorare per lunghe ore per una paga breve con titoli oscuri dovrebbe rimanere rifornito. Altrimenti, non sarai all’altezza dei futuri candidati. Un allenatore speciale viene assegnato altrove e poi fa irruzione nel tuo staff. Come ha fatto Belichick quando è arrivato nel New England nel 2000.

Il decennio precedente di successo della squadra assistita da Brady ha visto allenatori e giovani dirigenti fuggire per nuovi lavori. McDaniels, Patricia, Brian Flores dalla parte degli allenatori; Nick Caserio e Monty Ossenfurt dal lato dello staff. Se ne vanno, portano con sé gli amici in allenamento, l’organico si restringe. E il gruppo di panchinari esperti diventa meno profondo.

I successi di Belichick con allenatori e dirigenti defunti a causa dell’età e delle opportunità hanno una portata senza precedenti. Non può essere sottovalutato. E nessuno lo sa meglio di Belichick.

Ma il disagio di Belichick per il viaggio di coaching e il suo desiderio di premiare la lealtà hanno un prezzo. Nick Caley ha controllato tutte le scatole la scorsa stagione quando Josh McDaniels se n’è andato. Kali è passato a John Carroll nei panni di McDaniels e Caserio. Ha lavorato in Arkansas per Bilemma. Si è fatto strada da assistente attaccante nel 2015 ad allenatore di tight end dove è stato per cinque stagioni sotto McDaniels.

Aveva perfettamente senso come successore di McDaniels, anche se il team ha rifiutato di assegnargli il soprannome di OC. Invece, è stato riferito che i Patriots A Callie è stato vietato di andare a Las Vegas con McDaniels e ha optato invece per rendere Patricia – che era chiaramente sopravvalutata nel ruolo – l’attuale playcaller / coordinatore offensivo.

Cosa ha fatto Kaley nel 2022 che lo ha reso degno di un’intervista quando non lo era lo scorso gennaio? La spilla di Patricia era “la migliore per la squadra di calcio?” Perché Kaley (che aveva un contratto in scadenza dopo il 2022) era il fattore X? O è più facile farlo che ha reso Belichick più a suo agio?

O’Brien è chiaramente un candidato altamente qualificato. È di gran lunga il leader grazie alla sua esperienza come capo allenatore del college e della NFL e come giocatore OC di alto livello. Ma il livello di esperienza di tutti gli altri candidati, soprattutto dopo il calo della scorsa stagione, rimane mediocre. Niente era OC nella NFL. Tutti avranno una curva di apprendimento se vengono assunti. Ma la casella che spuntano – Conoscere Bill Belichick e Bill che apprezza l’opportunità che gli viene offerta – è la casella più importante.