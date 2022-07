Proposta di Chicago Bears Soldier Field Dome del sindaco Lightfoot

Il sindaco di Chicago Lori Lightfoot ha rivelato i piani per un campo militare che potrebbe costare fino a $ 2,2 miliardi come parte della sua campagna in corso per impedire agli orsi di saltare la città ad Arlington Heights – o almeno assegnare la colpa se la stimata squadra sportiva se ne va.

Lo spettacolo Lightfoot, presentato al Soldier Field per un gruppo di leader d’affari della città, ha affermato che la sua direzione vuole che i Bears rimangano a Chicago, ma apportino anche miglioramenti al Museum Campus su cui siedono anche se se ne vanno.

La prima opzione è circondare lo stadio con una cupola. Un’altra opzione sarebbe quella di ricostruire lo stadio per renderlo una “cupola prefabbricata” con colonne in entrambe le aree del terminal, mentre una terza opzione modificherebbe la sede in una struttura polivalente più adatta al calcio “migliorando la sua flessibilità” per altri eventi .

“Soldier Square dovrebbe essere una destinazione per tutto l’anno”, ha detto Lightfoot.

Il sindaco ha affermato che il costo del progetto e dell’opzione dipenderà da chi è “l’inquilino principale” dello stadio, ma ha osservato che la città potrebbe essere disposta ad andare avanti con una cupola per un’altra squadra, osservando che altre città ospitano più di una squadra della NFL . .

Ma lo spettacolo Lightfoot ha lasciato tante domande quante risposte ha fornito. Potrebbe essere sufficiente la cupola per convincere gli orsi a rimanere in un parco giochi che non possiedono né controllano? Chi pagherà per la costruzione?

Da parte loro, gli Orsi non mostrarono alcun interesse a dichiarare la città. Quando è stata chiesta la sospensione, la squadra della NFL ha ripubblicato una dichiarazione inizialmente rilasciata all’inizio di questo mese.

“L’unico potenziale progetto che i Chicago Bears stanno esplorando per sviluppare un nuovo stadio è Arlington Park. Come parte del nostro accordo reciproco con il venditore di quella proprietà, non stiamo perseguendo accordi o posizioni alternative dello stadio, compresi i lavori di ristrutturazione al Soldier Field, mentre noi sono sotto contratto”, ha detto Bears. “Abbiamo informato la città di Chicago che intendiamo onorare i nostri obblighi contrattuali pur continuando a condurre attività di due diligence e di sviluppo anticipato presso la proprietà di Arlington Heights”.

Alla domanda se i Bears avrebbero preso in considerazione i loro piani, Lightfoot ha detto che la squadra sarebbe “un idiota” se non avessero preso in considerazione l’idea di rimanere a Chicago al Soldier Field. Lei e altri oratori hanno sottolineato che sarebbe più economico per la squadra rimanere a Soldier Field piuttosto che costruire una nuova sede altrove e hanno sottolineato l’importanza che la squadra lo fornisca e che i fan abbiano un’esperienza che va oltre il gioco stesso.

“Come possiamo rimodellare l’esperienza del Game Day? Come creare un’esperienza coinvolgente per i fan? ” Bob Dunn di Landmark Development ha affermato che è qui che il mondo è diretto.

Soldier Field, sede dei Chicago Bears, a Chicago il 29 settembre 2021. I Chicago Bears hanno firmato un contratto di acquisto per l’Arlington International Racecourse, una mossa che la squadra fa un passo avanti per assicurarsi la nuova proprietà dello stadio e lasciare la loro casa di lunga data a Soldier Campo. (Jose M. Osorio/Chicago Tribune)

La risposta iniziale di Lightfoot all’interesse della NFL nella costruzione di uno stadio ad Arlington Heights è stata di chiamarlo “rumore” e ha esortato i Bears a concentrarsi sull'”essere rilevanti lo scorso ottobre”. Da allora, Lightfoot ha proposto la possibilità di costruire una costosa cupola su Soldier Field e ha nominato una task force per ispezionare il campus del museo che ospita lo stadio.

All’inizio di questo mese, il gruppo selezionato dal sindaco ha affermato che Lightfoot dovrebbe farlo Considera di rinominare Soldier Field Per raccogliere centinaia di milioni di dollari ed “esplorare la fattibilità” di circondare lo stadio con una cupola o un tetto.

La task force ha anche raccomandato di convertire Solidarity Drive in una piazza aperta tutto l’anno, creando programmi educativi per bambini e aggiungendo arte su larga scala per ringiovanire il campus. Il rapporto raccomandava anche di migliorare il servizio CTA e di ridurre il traffico nell’area. Molte delle idee del rapporto probabilmente dovranno affrontare sfide finanziarie o politiche mentre i funzionari aspettano che gli orsi decidano e determinino i loro prossimi passi.

Richard Price, Presidente e CEO di Mesirow che ha guidato il gruppo di lavoro, lunedì ha parlato della necessità di migliorare i trasporti, dicendo: “Sappiamo tutti che è difficile arrivare qui e spostarsi. Questo deve essere parte della soluzione”.

Richard Price, CEO di Mesirow Financial e presidente del Campus Museum Working Group, saluta il sindaco di Chicago Lori Lightfoot, a destra, al Soldier Field per annunciare gli aggiornamenti del museo del campus, compresi i miglioramenti a Soldier Field, il 26 luglio 2022. (Irene Holly/Chicago Tribune)

I Bears hanno giocato al Soldier Field da quando si sono trasferiti dal Wrigley Field nel 1971. Hanno giocato la stagione 2002 allo Champaign Memorial Stadium mentre Soldier Field ha subito una ristrutturazione da 690 milioni di dollari. Lo stadio, di proprietà del Chicago Park District, può ospitare 61.500 fan, la capacità più piccola della NFL. Può essere di difficile accesso ed è vecchio rispetto ai nuovi stadi di calcio.

Il Bears ha firmato un contratto di acquisto all’Arlington International Racecourse lo scorso autunno, che chiuderà non prima della fine dell’anno. Anche se non è un affare fatto, l’interesse di Bears per Arlington Heights ha acceso un acceso dibattito sul fatto e a quale costo Chicago dovrebbe cercare di mantenere la squadra. Uno dei vantaggi del trasferimento dei Bears ad Arlington Heights è che saranno in grado di sviluppare la proprietà di 326 acri intorno allo stadio con negozi, ristoranti e divertimenti, un’opzione che la squadra di Soldier Field non avrà.

Il Ristrutturazione Piazza Soldato Completato nel 2003 e posizionando una struttura a forma di piattino di vetro e acciaio in cima alla pietra calcarea e alle colonne dell’originale Memoriale dei veterani della prima guerra mondiale del 1924, i contribuenti hanno coperto $ 432 milioni dal progetto, una cifra che sarebbe aumentata drammaticamente una volta che centinaia di milioni di dollari in Debito e interessi devono essere saldati nel 2032.

Mentre cerca di determinare se la squadra può essere mantenuta a Chicago, il sindaco deve anche prepararsi per un futuro post-Lakefront Bears in modo da poter presentare un piano lungimirante per cercare di resistere alla perdita di entrate e prestigio civico se i Bears lasciare, aiutando a spiegare la conferenza stampa di oggi.

Lightfoot è stato raggiunto alla conferenza stampa di lunedì da Bob Dunn, lo sviluppatore che ha spinto per One Central, uno sviluppo multimiliardario tra McCormick Place e il Field Museum che è anche un hub di transito.

In precedenza il sindaco è stato bravissimo per il progetto, che necessita di varie approvazioni.

Il piano ha suscitato critiche da almeno un oppositore delle elezioni del 2023 annunciate da Lightfoot, il rappresentante statale Cam Buckner, che ha affermato che la città doveva rimanere concentrata su questioni come la sicurezza pubblica, le scuole, i trasporti e il lavoro.

Ognuna di queste priorità deve precedere una costosa proposta finanziata dai contribuenti per costruire uno stadio sportivo di lusso. Senza essere finanziato da dollari privati, questo progetto non avrebbe dovuto iniziare affatto. La realtà, ha detto Buckner, è che probabilmente non lo farà mai.