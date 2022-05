Ben Simmons dei Brooklyn Nets si sottoporrà a un intervento chirurgico alla schiena. Fonti affermano che la tempistica di recupero prevista è compresa tra 3 e 4 mesi

Swingman dei Brooklyn Nets Ben Simmons Fonti hanno detto a ESPN mercoledì che richiederà dai tre ai quattro mesi di riabilitazione dopo aver subito un intervento chirurgico alla schiena giovedì, ma che dovrebbe riprendersi completamente per tornare in campo molto prima del ritiro pre-stagionale a settembre.

Simmons, 25 anni, si sta sottoponendo a una discectomia microscopica per affrontare il dolore in un’ernia del disco nella parte bassa della schiena, ha affermato la rete mercoledì in una nota.

Il team ha affermato che la decisione di sottoporsi all’intervento chirurgico è stata presa dopo “consultazioni con diversi specialisti della schiena”.

Nonostante i numerosi tentativi che alla fine hanno portato a battute d’arresto, Simmons non ha mai giocato una partita per i Nets dopo un accordo del 10 febbraio con i Philadelphia 76ers. Simmons aveva programmato di tornare per Gara 4 della serie del primo turno della Eastern Conference contro i Boston Celtics, ma un’altra settimana di giorni senza dolore si è conclusa con dolore alla vigilia dell’eliminazione di Brooklyn.

Simmons e il suo agente, il CEO di Klutch Sports Rich Paul, hanno incontrato il direttore generale di Nets Sean Marks e i dirigenti della squadra il giorno successivo e hanno deciso di continuare a lavorare insieme per il benessere fisico e mentale di Simmons nel tentativo definitivo di riportarlo in campo prossima stagione.

L’intervento chirurgico limiterà chiaramente la capacità di Simmons di avanzare in una rimonta 2022-23 dopo aver saltato l’intera stagione scorsa con Sixers e Nets.

Simmons, tre volte All-Star e Rookie of the Year 2017 NBA, ha tre anni e 114 milioni di dollari rimasti sul suo contratto dopo questa stagione.