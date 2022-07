Ryan Jensen dei Buccaneers temeva di subire un grave infortunio al ginocchio dopo aver colpito il passeggino durante l’allenamento, secondo quanto riferito.

Bucaniere di Tampa Bay Il centro del Pro Bowl Ryan Jensen è stato spostato fuori dal campo durante il ritiro giovedì. L’allenatore dei Buccaneers Todd Bowles ha rivelato durante la sua conferenza stampa che Jensen ha subito un infortunio al ginocchio, ma non è entrato nei dettagli. Jensen è ancora sottoposto a test per determinare la gravità dell’infortunio, ma rete NFL Riferisci che il timore è che abbia un grave infortunio. Nel frattempo, ha detto una fonte ESPN “Non sembra buono”.

I Bulls non avevano molte informazioni sull’infortunio. “Tutto quello che so ora è che è caduto in ginocchio”, prima di aggiungere che una volta saputo la gravità dell’infortunio sarebbero “andati da lì”.

Pete Briscoe della CBS Sports riferisce che Jensen ha lanciato il casco per la frustrazione dopo essere caduto.

Se l’infortunio alla fine si rivelasse grave come si teme e Jensen perdesse tempo, sarebbe un’enorme perdita per il centrocampista Tom Brady.

Il 31enne ha firmato un’estensione del contratto triennale da 39 milioni di dollari con i Buccaneers in questa bassa stagione. È con i Bucs dal 2018 e nella stagione 2020 li ha aiutati a vincere il Super Bowl nello stadio di casa.

Ha fatto il suo primo Pro Bowl nel 2021, che gli ha permesso di avere solo due sack durante la stagione regolare e ha aiutato i Bucs a raggiungere i playoff, dove sono stati eliminati dall’eventuale campione del Super Bowl. arieti.

Tampa Bay è la favorita nella NFC (+750, secondo Caesars Sportsbook) per contendersi un altro Super Bowl grazie al ritorno di Brady, dopo il suo brevissimo ritiro di 40 giorni dalla NFL.

Stephen Oh di SportsLine prevede che se Jensen salterà la stagione, ridurrà le aspirazioni al Super Bowl di Tampa Bay dall’11,8% all’8,7%.