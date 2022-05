AI: The Somnium Files – l’iniziativa nirvanA descrive in dettaglio due storie, nuovi elementi investigativi e nuovi personaggi

Ottieni i dettagli di seguito.

■ storia

Una storia in cui il presente si incrocia con il passato. Una storia raccontata da due angolazioni.

La storia inizia con il ritrovamento della metà sinistra del corpo di una vittima in una serie di omicidi per metà corpo avvenuti sei anni fa. Ancora più sorprendentemente, il corpo non mostra alcun segno di decomposizione. Mizuki cerca l’aiuto di Ryuki, un agente che una volta era stato assegnato agli omicidi seriali.

La storia di Mizuki: presente

Questa storia è raccontata dal punto di vista di Mizuki, il nuovo agente ABIS. Guidato da un misterioso messaggio che scopre la metà sinistra del corpo. Per risolvere il caso, cerca Ryuki.

La storia di Ryoki: il passato

Qui vediamo la storia dell’omicidio seriale mezzo corpo dal punto di vista di Ryuki. L’indagine inizia quando la metà destra del corpo appare improvvisamente in studio durante un game show. Anche Mizuki appare qui come una ragazza di 12 anni.

■ Nuovi elementi di indagine

Il gioco si compone di due parti: Investigation e Somnium. Durante le indagini, la storia si svolge mentre i giocatori navigano nel mondo reale, esaminandolo il crimine• Spettatore e interrogatori di sospetti e testimoni. L’obiettivo qui è raccogliere informazioni e raccogliere prove.

I principali protagonisti Mizuki e Ryoki hanno una protesi nell’occhio sinistro. Questo arto protesico o “palla AI” è dotato di intelligenza artificiale avanzata, oltre a funzioni visive come raggi X, termografia e visione notturna che possono aiutarli a rilevare gli indizi. Mizuki e Ryuki hanno usato la palla AI per vedere oltre un muro o all’interno di una scatola chiusa, e anche gli sbalzi della temperatura corporea; Qualcosa che non è possibile ad occhio nudo. Per il seguito, le nuove funzioni AI-Ball includono “Wink Psync” e “Realta virtualee ‘recitare la verità’.

Psync.occhiolino

Quando la conversazione produce pochi risultati, Wink Psync consente agli agenti di leggere facilmente i pensieri delle altre persone. Wink Psync mostra ricordi potenti come sogni per esporre le bugie e le paure di altre parti.

Realta virtuale

Con la realtà virtuale, gli agenti utilizzano uno spazio virtuale ricreato per raccogliere indizi. Lo spazio virtuale include informazioni scansionate da raggi X e immagini termiche. Cambiando modalità, è possibile applicare viste speciali a un’intera area dell’indagine. L’uso della realtà virtuale implica anche la risoluzione di enigmi o simboli inseriti nella scena.

Rievoca la verità

Quando vengono raccolte prove sufficienti in VR, il gioco passa a Truth Reenactment. Durante la revisione del flusso dell’incidente, vengono applicati indizi alle domande emerse per chiarire la verità. Se la verità viene rivelata senza contraddizione, i clienti potranno vedere una rievocazione visiva dell’incidente.

■ Il ritorno dell’iride e l’introduzione di nuovi personaggi

iris (Doppiato da Jackie Lastra in inglese e Nao Shiraki in giapponese)

Idolo di Internet.

L’idolo di Internet è affiliato all’agenzia di talenti Lemniscate. Il suo nome idolo è A-set, ma i suoi fan la chiamano Tesa. Ama le leggende misteriose e metropolitane. Iris è una studentessa della Sekiba High School e un membro della discoteca.

Iris e Mizuki erano in studio quando la metà destra del corpo è apparsa improvvisamente durante il webcast di un game show.

Kizona (votato da AmaLee in inglese, Emiri Suyama in giapponese)

Sekiba Seniores.

La figlia della ricca famiglia Shida. Senior alla Sekiba High, è membro della stessa discoteca di Iris: ha già vinto una competizione. Kizuna sono buoni amici di Iris. Attraverso Eris è anche amica di Mizuki.

kumiji (Doppiato da Brent Mukai in inglese, Shinobu Matsumoto in giapponese)

comico.

“Quiz King” ex comico. Il suo nome d’arte è Andes Komeji. È apparso in alcuni programmi TV ma non ha avuto molto successo.

Era l’ospite del programma di gioco quando la metà destra del corpo è apparsa improvvisamente in studio durante il webcast. L’aspetto del mezzo corpo ha segnato l’inizio del caso di omicidio seriale di mezzo corpo.