Analisi del progetto Eagles: Howie Rosman ha smesso di superarsi

La storia di Howie Roseman è sempre stata quella di un ragazzo che ha cercato di comportarsi come se fosse un passo avanti rispetto alla lega, ma ha finito per cadere costantemente con la faccia a terra. Che sia stato un 2019 disastroso Progetto NFL Laddove JJ Arcega Whiteside è stato scelto su DK Metcalf o Jalen Reagor ha rilevato Justin Jefferson nel 2020… Ho sempre pensato che le risposte ovvie fossero lì per Howie e lui zigzagava sempre inutilmente quando gli altri zigzagavano.

Ma qualcosa è cambiato.

Entrando nel draft dell’anno scorso, la squadra aveva bisogno di stabilità. L’era di Doug Pederson si è conclusa in un disastro, Carson Wentz è caduto dal palco sulla sinistra e gli Eagles sono rimasti con un giovane quarterback, allenatore alle prime armi e GM che cercavano di correggere la nave capovolta. Howie Roseman ha speso le sue prime scelte su due dei giocatori più in voga della massima squadra del paese quell’anno: De Fonta Smith dell’Alabama e Landon Dickerson. Smith parlava della campagna di Heisman che portò i Crimson Tide al titolo nazionale e Dickerson era un membro molto decorato della linea offensiva di Tide. Queste erano scelte intelligenti e chiare per i giocatori che si sono dimostrati ai massimi livelli. Per non parlare di Howie Roseman che ha abbandonato quel draft con un’ulteriore scelta al primo turno nel 2022.

Il risultato è stato chiaro. DeVonta Smith era perfetto e il miglior wide receiver della squadra, e Landon Dickerson alla fine si stabilì come guardia di calci accanto a Jordan Mailata. I migliori debuttanti hanno dato un enorme contributo mentre il resto della classe 2021 di Howie ha avuto dei momenti davvero brillanti. Il risultato finale è stato un playoff sorprendente e una grande speranza per il futuro della squadra.

Nella primavera del 2022 gli Eagles erano pieni di scelte e denaro, con l’intera squadra che si aspettava di fare il prossimo grande passo. Howie ha fatto un altro ottimo affare mandando una delle 3 squadre al primo turno a New Orleans nel 2023 prima e nel 2024 secondi, quindi gli Eagles sono entrati nel draft con due prime e una miriade di altre scelte.

Poi Howie è andato davvero al lavoro.

Gli Eagles avrebbero potuto camminare in un milione di direzioni al primo round. I bisogni erano ancora tanti in tutta la squadra: in sostanza, ogni buon difensore sarebbe stato il benvenuto al primo turno o magari un wide receiver. Howie ha fatto il suo primo passo quando ha superato Baltimora e ha selezionato Jordan Davis, il superbo contrasto difensivo atletico del Georgia National Defense Championship. Appena 30 minuti dopo, Howie ha trasferito un’altra scelta del primo turno ad AJ Brown del Tennessee, uno dei migliori giovani ricevitori della NFL. Brown, un regista affermato, è senza dubbio migliore di qualsiasi ricevitore che gli Eagles avrebbero potuto superare nel draft. Era chiaro che gli Eagles avevano bisogno di un passante più esperto nel loro attacco pieno di giovani ricevitori e Howie Roseman ha giocato uno dei migliori.

E in un certo senso, questa non è la fine della storia nella brillante bozza del 2022 di Howie.

Il secondo giorno, Rosman ha scelto il Cam Jurgens Sports Center fuori Nebraska. La squadra è stata collegata a Jurgens per molto tempo e dopo la bozza è stato rivelato che lo stesso Jason Kelce aveva messo una buona parola affinché Jurgens fosse il suo chiaro erede. Quando Jason Kelce ti dice che una posizione è buona, ascolti.

Ma la storia principale del secondo giorno non era il centro del secondo round degli Eagles, il linebacker Nakobi Dean stava perdendo più di quanto chiunque si aspettasse. Molti si aspettavano che il cuore e l’anima della difesa del titolo nazionale della Georgia fosse la prima o la seconda scelta alta, ma era libero di cadere per il secondo giorno.

La sua caduta è stata interrotta con una scelta di 83 nel draft quando Howie Roseman ha arruolato velocemente Nakobi Dean in una squadra disperata per interpretare il linebacker di alto livello.

Per il secondo anno consecutivo, Roseman ha scelto due dei giocatori più in voga della migliore squadra del paese. Una formula che ha funzionato così bene l’anno scorso, sarebbe ridicolo non ripeterla più. Gli Eagles hanno abbandonato il draft con Jordan Davis, Nakobi Dean, AJ Brown, Cam Jurgens, alcuni giocatori di profondità di qualità e alcune scelte nel 2023.

Sembra davvero che Howie Roseman si stesse criticando volontariamente dopo le bozze del 2019 e del 2020 e ora lo è nessuno.

Basta con Howie, ecco alcuni sguardi più ravvicinati alle scelte di Eagles 2022.

Jordan Davis, Intervento difensivo, Georgia

Cosa porta subito alla squadra: Jordan Davis era il mio Quarto giocatore della classe. La sua difesa dominante nella corsa e la capacità di divorare i blocchi sono state sufficienti per contrassegnarlo come una delle migliori scelte nella NFL, ma è stato anche uno dei migliori atleti ad uscire dal football universitario. L’influenza diretta di Jordan Davis è qualcuno che può giocare in modo dominante qualsiasi posizione difensiva indoor in difesa di base o difesa del nichel. Il suo unico uomo che distrugge l’abilità anti-corsa dell’equipaggio consentirebbe agli Eagles di giocare con casse più leggere per essere meglio preparati a difendersi dal passaggio. Avere un difensore così dominante sul posto è un modo perfetto per ottenere costantemente difese in terza e posizione lunga e aumentare il livello di gioco per l’intera unità.

Aspetto a lungo termine: Molto è stato fatto per la mancanza di produzione di pass dash da parte di Jordan Davis in UGA, ma in realtà non aveva nulla a che fare con l’abilità e più con la filosofia difensiva di UGA. Davis doveva controllare la linea di scrimmage e creare opportunità per i giochi blitzkrieg. Davis leggeva il primo round in ogni partita giocata in campo, il che significava che giocava sempre un passo più lentamente correndo e accelerando la corsia. Le poche volte in cui la Georgia gli ha chiesto di sparare in campo, Davis ha messo in luce la devastante capacità del mondo di farsi saltare in aria da guardie e pali per creare pressione interna.

La profondità della linea difensiva degli Eagles significa che Davis sarà un giocatore importante nel primo anno, dando agli Eagles flessibilità con le formazioni sul fronte difensivo. Possono giocare 3-4 combattimenti con Davis nello 0-tech e 4-3 sopra e sotto i fronti, con Davis che gioca in difesa 1-tech e Field Nickel nei primi touchdown con Davis che gioca difensivo sapendo che le squadre avranno problemi a correre. Con Davis che ottiene più ripetizioni dove può correre in campo, migliorerà. Anche se fa una piccola mossa come un corridore di passaggio produttivo, il fronte difensivo degli Eagles sarà formidabile per gli anni a venire.

Cam Jurgens, Centro, Nebraska

Cosa porta subito alla squadra: Cam Jurgens è stato scelto per mettersi nei panni di Jason Kelce, quindi è giusto presumere che (si spera) non vedrà molto il campo nel suo anno da rookie. A differenza di Landon Dickerson dell’anno scorso, Cam Jurgens non ha le dimensioni e l’esperienza per svolgere un ruolo di guardia nel suo anno da rookie. Quindi Jurgens si siederà e si allenerà dietro Jason Kelce nel primo anno.

Prospettive a lungo termine: Jason Kelce fa molto per motivare l’attacco degli Eagles con il suo stile atletico, la sua forza e la sua intelligenza. Sostituire ciò che fa è un compito lungo e lungo. Quindi la stesura di Jurgens, il cui profilo atletico è molto simile a Jason Kelsey, è stato un passo nella giusta direzione. La speranza è che gli strumenti sportivi e la mentalità in campo di Jurgens siano un’ottima base per l’allenatore Stutland per trasformarlo nel prossimo grande centro degli Eagles.

Nakobi Dean, Linebacker, Georgia

Cosa porta subito alla squadra: Agli Eagles manca da un po’ di tempo un vero fattore di differenza come terzino. Nakobi Dean porta non solo la velocità dell’industria del regista, ma anche una mentalità che gli Eagles non hanno dovuto difendere dalla morte di Malcolm Jenkins. Nakobi Dean era un capitano della squadra del titolo nazionale della Georgia ed era il cuore e l’anima della loro difesa. L’energia di Dean era qualcosa che era chiaramente contagiosa per i Bulldogs e l’avrebbe portata negli spogliatoi degli Eagles.

Schematicamente, Dean sarà una risorsa difensiva una volta che potrà farsi strada in campo. Sebbene sia più giovane del quarterback medio della NFL, ha usato velocità, istinto e fisicità per schivare e correre attraverso i blocchi al college. Anche se è giusto presumere che avrà difficoltà con il guardalinee della NFL, la sua velocità farà comunque la differenza. Sarebbe stato immediatamente un Blitzer rivoluzionario ed è sceso in campo con Haason Reddick, Josh Sweat e Kyzir White che hanno dato agli Eagles molta flessibilità per spostare i loro linebacker e creare pressione da qualsiasi punto del campo. Dean vedrà la maggior parte dei suoi primi colpi come quarterback di nichel. Fortunatamente, il talento degli Eagles sulla linea difensiva renderà le cose molto più facili a Dean in termini di flushing dei portatori di palla contro la corsa.

Aspetto a lungo termine: Dean potrebbe non essere immediatamente un centrocampista, ma questa dovrebbe essere la sua rovina man mano che si sente più a suo agio. Dean era considerato un talento al primo turno per una ragione. Entro la fine della sua stagione da rookie, Dean dovrebbe essere abbastanza a suo agio come quarterback della NFL da prendere la maggior parte dei tiri lì.

Kieron Johnson, Linebacker, KS

Quello che porta subito alla squadra: Kieron Johnson ha avuto il suo tempo giocando al limite e fuori palla durante il suo periodo in Kansas. La sua velocità, il suo corpo e la sua spinta calda lo hanno reso un membro produttivo e inestimabile della difesa dei Jayhawks. Nei circoli All Star, Johnson ha impressionato per la praticità, spesso vincendo l’uno sull’altro con alcuni uomini di linea offensivi che lo hanno preceduto nel progetto. Le dimensioni di Johnson a sei piedi e circa 235 libbre non sono l’ideale per un giocatore di punta della NFL, ma la sua velocità e intelligenza potrebbero renderlo una preziosa profondità di campo come quarterback. Gli Eagles hanno anche evidenziato il contributo delle sue stesse squadre al college (Howie ha detto di aver avuto 17 interferenze nei contrasti ST), mostrando la loro mano che Johnson sarebbe stato utilizzato in squadre speciali all’inizio della sua carriera nella NFL.

Aspetto a lungo termine: Il percorso più probabile per Johnson alla fine per diventare un difensore. La sua esperienza avanzata potrebbe renderlo un pezzo degli scacchi in una difesa che valorizza la resilienza. Molto probabilmente, Johnson vedrà la maggior parte del suo tempo come collaboratore di una squadra speciale.

Grant Calcatera, Narrow End, SMU

Cosa porta subito alla squadra: Gli Eagles hanno un enorme divario dietro Dallas Goedert in termini di un passaggio praticabile che cattura il tight end. Jack Stoll è stato un eccellente bloccante nella stagione giovanile, ma è stato preso di mira solo cinque volte su quattro. La squadra ha grandi speranze per Terry Jackson, ma sta ancora cercando di uscire da un infortunio all’ACL. JJ Arcega Whiteside è stato recentemente spostato in un tight end, ma è difficile sapere come si svolgerà questo esperimento. Detto questo, Grant Calcaterra è stato un giocatore dinamico e apprezzato per tutta la sua carriera universitaria. È grosso, molto atletico per la sua stazza e una buona mano. Si sta avvicinando a una posizione rara in cui può competere per il secondo posto nonostante sia una scelta in ritardo.

Aspetto a lungo termine: La salute è la più grande preoccupazione a Calkatera. Ha lasciato brevemente il calcio a causa di una commozione cerebrale prima di tornare a giocare una stagione alla SMU. Il talento è innegabile per Calkatera e potrebbe essere un giocatore importante per una squadra che ama i due gironi finali ravvicinati. L’importante per lui è restare in campo.