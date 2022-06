Takashi Izuka: Sonic Frontiers è il “prossimo passo per i prossimi dieci anni” di Sonic

Il capo del Team Sonic, Takashi Izuka, ha precedentemente menzionato in diverse occasioni come fosse il “punto chiave” nella storia della serie Sonic Salto dal gioco 2D al 3D. Ora, entro la fine dell’anno, Sega porterà la serie Sonic the Hedgehog a nuovi livelli con un gameplay “aperto” in confini vocali.

È un enorme cambiamento per Sonic che Sega costruirà chiaramente nei prossimi 10 anni, ha detto Iizuka durante una recente intervista con GamesBeat. Ha anche sfruttato questo momento per spiegare (di nuovo) come fossero i giochi Sonic di prima generazione “a scorrimento laterale” e come la seconda generazione fosse un gameplay molto più moderno (credo avventura sonora) e Sonic Frontiers sono ora il “passo successivo” con il concetto di area aperta:

“Quello che stiamo facendo ora è fare il passo successivo. Questa è quasi la terza generazione. Sappiamo che stiamo mostrando ai fan qualcosa di nuovo che potrebbe non avere ancora senso per loro”.

“Ma volevamo davvero pensare a dove avremmo bisogno di usare Sonic nei prossimi 10 anni. Che tipo di gameplay dobbiamo iniziare a costruire per mantenere le persone motivate per il futuro? Sonic Frontiers è il prossimo passo per i prossimi 10 anni. Speriamo che i fan credano in noi e apprezzino quello che stiamo facendo “. Glielo diamo. Non vediamo l’ora quando giocheranno e capiranno davvero di cosa si tratta”.

Nel 2021, Iizuka ha descritto il prossimo gioco di Sonic (Sonic Frontiers) come un gioco L'”ascesa” dei moderni giochi di Sonic – Promettendo di mantenere intatte tutte le eccezionali caratteristiche di Sonic e l’azione ad alta velocità dei precedenti giochi Sonic moderni. All’inizio di questa settimana, abbiamo anche scoperto che Sonic prenderà Circa 20 – 30 ore per completaree “facilmente” essere il doppio dell’importo del supplemento.

Non vedi l’ora della nuova avventura di Sonic nell’area aperta? Come pensi che sia il “passo successivo” per la serie di videogiochi Sonic in futuro? Lascia i tuoi pensieri qui sotto.