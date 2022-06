Video in anteprima di Sonic Frontiers da “Early Build”

Sega ha condiviso una prima occhiata alla nuova avventura “Open Zone” di Sonic confini vocali Nelle ultime settimane, tramite un accordo esclusivo con IGN.

Queste anteprime hanno sollevato una serie di preoccupazioni sullo stato attuale del gioco, ma ora i fan della mimetica blu sono stati invitati a calmarsi. Nel caso ve lo foste perso, l’ultima carrellata di filmati di Sonic di IGN ha rivelato com’era il gameplay Visualizza in anteprima le “mani su” In realtà è di una prima build.

Il produttore editoriale senior di IGN Mitchell Saltzman lo spiega in modo succinto durante una nuova clip di otto minuti, che inizia con un riferimento a avventura sonora “Open Your Heart” del gruppo rock giapponese-americano Crush 40:

“Se sei preoccupato di come appare la sfocatura blu in questo genere insolito, penso che Crush 40 sia il migliore: apri il tuo cuore, andrà bene.”

Più tardi, nella stessa anteprima, Saltzman afferma che il filmato proviene da una “costruzione precoce”, ammettendo contemporaneamente che c’è un certo grado di contrasto tra gli oggetti (incluso il modo in cui “appaiono”) e lo stile molto naturalistico dell’arte, sperando di migliorarlo nell’ultima edizione de Il gioco e “oltre”:

“…ovviamente, vale la pena sottolineare che questo gameplay e la versione che ho giocato provenivano da una prima build.”

Nonostante alcuni problemi, IGN crede che Sonic Team abbia “trovato una formula vincente” e mentre sembra che ci sia “lavoro da fare” prima del suo rilascio festivo entro la fine dell’anno, l’outlet è fiducioso che Sonic possa entrare in un mondo aperto. :

Alla fine, il tempo trascorso con questa prima build ha risposto all’unica domanda che avevo in mente: il gameplay unico di Sonic si tradurrà in un mondo aperto? La risposta è assolutamente clamorosa”.

in twittareSaltzman ha anche chiarito alcune cose, spiegando come i filmati IGN non sono stati resi disponibili per alcune parti del gioco, e ha continuato sottolineando un punto del suo recensione scritta Su quanto sia “emozionante” per lui la struttura del gameplay di Frontiers:

“Sonic deve dare la caccia e sconfiggere questi boss per raccogliere ingranaggi del portale, che aprono portali che portano a mini-stadi lineari, realizzati nello stile dei precedenti giochi di Sonic, dando a Sonic Frontiers un ottimo mix di stili vecchi e nuovi. Questi classici tutti i livelli hanno una serie di Pochi obiettivi opzionali, come battere il livello in un certo tempo, raccogliere tutti gli anelli rossi, ecc., Con ogni obiettivo che ti premia con una chiave del caveau, necessaria per sbloccare lo smeraldo del caos desiderato. “

E in alcuni tweet successivi, ha fornito maggiori dettagli sul percorso del gioco:

Principalmente flusso di gioco: Esplora il mondo aperto > Risolvi enigmi per sbloccare la mappa > Trova oggetti collezionabili per migliorare le statistiche > Combatti contro i boss del mondo per guadagnare Portal Gears > Usa Portal Gears per sbloccare livelli Sonic lineari > Completa i livelli Sonic lineari per sbloccare Emerald Mayhem

“Da quello che ho giocato finora, è un ciclo di gioco molto forte. C’è ovviamente molto lavoro da fare, come parlo nell’anteprima, ma penso che in termini di struttura, Sonic Team abbia qualcosa con Frontiers. È ha solo bisogno di un sacco di lucidatura.”

Quali sono le tue impressioni finora sulle anteprime di Sonic Frontiers? Come ti senti quando sai che questo filmato proviene da una “creazione iniziale”? Ti aspetti di più dal design finale o sei pronto a fare un passo indietro da qualsiasi giudizio serio fino a quando Sega non rivelerà di più sulla nuova avventura 3D di Sonic?

Lascia i tuoi pensieri qui sotto.