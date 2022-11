I Red Sox acquisiscono un giocatore versatile commerciando con i Pirati

Mercoledì i Boston Red Sox hanno fatto la loro prima vera mossa della stagione di shutout Brocca in rilievo firmatama non sono finite qui.

Anche i Red Sox ritirato dal commercio Nel corso della giornata, ha acquisito Howie Park dai Pittsburgh Pirates in cambio del lanciatore di 18 anni Enmir Lobo. Park aveva 26 anni destinato all’incarico Martedì dai Pirati.

Giocando in 23 partite per i Pirates la scorsa stagione, Park ha battuto 0,216 (11 su 51) con due fuoricampo e sei RBI. Sebbene chiaramente non abbia mostrato il più forte ai pipistrelli, Park ha dimostrato la sua versatilità come difensore iniziando le partite in seconda base, terza base e interbase. Park ha anche esperienza sul campo poiché ha avuto 12 presenze sul tappeto erboso nelle ultime due stagioni.

Park ha fatto il suo debutto in Major League con gli Yankees nel 2021 prima che New York lo scambiasse come parte dell’accordo di metà stagione di quell’anno con i Pirates per Clay Holmes.

Lobo, un lanciatore venezuelano di 6 piedi e 193 libbre, ha lanciato per i Red Sox nella Dominican Summer League, compilando un record di 2-0 in cinque partenze insieme a una ERA di 0,82. Ha anche eliminato 28 battitori in 22 inning lanciati.