Bolsonaro in Brasile ha contestato la sconfitta elettorale e ha presentato una petizione chiedendo l’annullamento dei voti

Cnn

–



Presidente uscente del Brasile Jair Bolsonaro Ha presentato una petizione alle autorità elettorali brasiliane contestando formalmente i risultati ferocemente contestati di quest’anno voto presidenziale.

Bolsonaro ha perso di poco il ballottaggio il mese scorso contro il suo rivale di sinistra Luiz Inácio Lula da Silvameglio noto come “Lola”, che dovrebbe essere inaugurato come presidente il 1 gennaio.

Da allora, Bolsonaro ha smesso di riconoscere apertamente la sua perdita, ma in precedenza ha affermato che “continuerà a rispettare tutti i comandamenti della costituzione”, portando gli osservatori a credere che coopererà al trasferimento del potere.

Ma nella petizione depositata martedì, Bolsonaro e il leader del suo Partito Liberale di destra hanno affermato che alcune macchine per il voto avevano funzionato male e che tutti i voti espressi attraverso di esse dovevano essere cancellati.

Citando un’analisi di una società assunta dal partito di Bolsonaro, la denuncia afferma che la rimozione di quei voti darebbe a Bolsonaro una vittoria.

In risposta alla petizione di Bolsonaro, le autorità elettorali hanno affermato che poiché le stesse macchine per il voto sono state utilizzate al primo turno delle elezioni, Bolsonaro e il suo partito dovrebbero modificare la loro denuncia per includere tali risultati affinché il processo possa passare attraverso i tribunali, secondo Cnn. Hai citato il Brasile.

Alexandre Moraes, presidente della Corte suprema elettorale, ha concesso a Bolsonaro e ai firmatari 24 ore per modificare la loro richiesta.

Ma mercoledì, il Partito Liberale di Bolsonaro ha reagito, chiedendo che l’ambito rimanesse limitato al secondo turno di votazioni.

I funzionari del Partito Liberale hanno anche tenuto una conferenza stampa raddoppiando le affermazioni secondo cui alcune delle schede elettorali utilizzate nel secondo turno delle elezioni potrebbero essere soggette a errori, ma affermando che non miravano a contestare i risultati.

Non intendiamo impedire a nessuno di entrare in carica, solo che rispettino la legge. Se ci sono indicazioni [of error]”Questo voto non può essere preso in considerazione”, ha detto il presidente del Partito Liberale Waldemar Costa Neto.

“Non chiediamo nuove elezioni, sarebbe una follia”, ha aggiunto.

Le accese elezioni del mese scorso sono arrivate in un clima politico teso e polarizzato in Brasile, alle prese con l’aumento dell’inflazione, la crescita limitata e l’aumento della povertà.

Lula da Silva ha raccolto più di 60 milioni di voti – secondo il conteggio finale dell’autorità elettorale – il massimo nella storia brasiliana e battendo il proprio record dal 2006.