I Jets mettono in panchina il quarterback Zach Wilson contro la partita di domenica. pere; Inizierà Mike White

Il Jet Mettono in panchina il quarterback Zach Wilson Nella partita di questa settimana vs Orsi di Chicago e cominciare Mike Bianco. Adam Schefter di ESPN ha riportato per primo la notizia. Ecco cosa devi sapere:

Alla domanda all’inizio di questa settimana sui quarterback per la partita di questo fine settimana, l’allenatore dei Jets Robert Saleh ha dichiarato: “Stiamo lasciando tutto sul tavolo.”

I commenti di Salah sono arrivati ​​dopo la sconfitta per 10-3 PatriotiWilson ha completato solo nove dei 22 passaggi per 77 yard.

A Wilson è stato chiesto dopo quella sconfitta se pensava di aver abbassato la guardia. Lui ha risposto: “No”.

Retroscena

Wilson e i Jets sono stati limitati a due yard di attacco nella seconda metà della sconfitta di domenica, che è scesa a 6-4 in stagione. I Jets erano 5-2 con Wilson come titolare. Entrambe le sconfitte sono arrivate contro i Patriots.

Nonostante il suo record, Wilson, la scelta n. 2 nel Draft NFL 2021, è statisticamente uno dei peggiori quarterback di questa stagione. Ha lanciato solo quattro touchdown in sette partite, ma ha lanciato cinque intercettazioni. Tra i quarterback che hanno giocato almeno sette partite quest’anno, il passer rating di Wilson di 72,6 è al 30° posto e la sua percentuale di completamento di 55,6 è l’ultima, secondo TruMedia.

White è apparso in quattro partite per i Jets la scorsa stagione, completando il 66,7% dei suoi tentativi di passaggio per 953 yard, cinque touchdown e otto intercettazioni.

La potenziale influenza fantasy di White

Forse più di una spinta rispetto al bianco Garrett Wilson. White ha completato il 66,7% dei suoi passaggi l’anno scorso (132) con il 53,8% di wideout e il 37,9% di running back. Quel numero di running back supererà di oltre 10 punti percentuali nel 2022 (Giustino Herbert secondo 27,4 per cento). Michael Carter Gioca di nuovo come RB2 Elia Moore Può tornare alla partita dell’anno scorso con 20-16-195-3 in 8-10 settimane. Non inizieremo Moore nella settimana 12, ma dovrebbero tornare Garrett Wilson e Carter Moore. — Sely

Cosa stanno dicendo?

Saleh ha detto che la carriera di Wilson con i Jets non è finita. L’intenzione è che “torni sul campo di calcio ad un certo punto quest’anno”.

L’allenatore ha aggiunto che Wilson “ha bisogno di un reset” perché alcune “cose ​​fondamentali e fondamentali” lo stanno trattenendo.

Lettura obbligatoria

(Foto: Eric Hartline/USA Today)