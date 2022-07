La valvola mostra la temperatura di sicurezza della superficie del vapore durante l’ondata di calore

Elogia il sole, ma stai lontano dal caldo con hardware di gioco costoso! immagine : Valve/Kotaku/Andy Lyons ( Getty Images )

Sebbene Valve sia senza dubbio felice che Steam Deck sia un prodotto così caldo in questi giorni, vuole assicurarsi che il tuo mazzo non superi le soglie di temperatura pericolose. La società si è rivolta a Twitter per emettere un avviso e chiarire le temperature operative sicure del suo laptop. Date tutte le ondate di calore fresche, per nulla allarmanti, che colpiscono diverse parti del mondo, i giocatori disposti a rischiare l’esposizione al fenomeno del sole dovrebbero prestare attenzione.

Ieri, l’account Twitter ufficiale di Steam Deck diretto direttamente Proprietari di mazzi che potrebbero avere difficoltà Temperature mortalmente pericolose. Il tweet iniziava: “Ai nostri amici nel bel mezzo di un’ondata di caldo, una breve nota su Steam Deck in calore”. “Lo Steam Deck funziona al meglio a temperature ambiente comprese tra 0° e 35°C. Se la temperatura sale al di sopra di questo valore, Steam Deck potrebbe iniziare a regolare le prestazioni per proteggersi.”

L’acceleratore è, come dice Valve semplicemente, un modo per un computer di “proteggersi” quando la temperatura interna aumenta troppo. In sostanza, il dispositivo sta ridimensionando le sue prestazioni in modo che non continui a generare più calore. Se fa abbastanza caldo da rendere imminente un danno hardware, viene applicata un’altra misura preventiva: uno spegnimento forzato.

Quando la temperatura diventa troppo alta per consentire alla limitazione di fare la differenza, la maggior parte dei computer avrà una sorta di funzione per spegnersi. valvola, pollici Segui TweetNota che la temperatura interna è di 105°C quando la superficie Steam ne ha abbastanza dei tuoi trucchi di overclocking ed è pronta a “proteggere se stessa (e te) dai danni”.

“L’APU Steam Deck funziona bene a temperature fino a 100°C. A 100°C, inizierà a ridurre le prestazioni”. Ricorda la compagnia, che è interessante. Ho sicuramente scoperto che i dispositivi mobili, inclusi i laptop, tendono a funzionare un po’ più caldi dei PC desktop che hanno più spazio e dispositivi di raffreddamento più lussuosi. Ma 100 gradi sono già troppo caldi per un componente di un computer! Le GPU sopra gli 85°C o giù di lì sono considerate “calde” e di solito gli appassionati incazzati. Dimentica le temperature desktop di 100°C, significa che il tuo sistema di raffreddamento ha bisogno di un serio ripensamento.

Indipendentemente da ciò, sembra che stare fuori con uno Steam Deck, alla luce diretta del sole, non sia il momento migliore per vedere quanta schifezza puoi distruggere con esso. abbattere O fino a che punto puoi spostare la grafica Film Cyberpunk 2077.

Siamo in un momento storico intrigante in cui le temperature stanno aumentando a causa dei cambiamenti climatici causati dall’uomo, godendo allo stesso tempo di una tecnologia portatile che ora è più potente che mai. Non era questa combinazione eccezionale per il nostro ambiente o Le nostre attività per il tempo libero. L’elettronica di consumo portatile può generare molto più calore di quanto abbiamo visto da una piccola macchina degli anni 2000 o addirittura degli anni 2000. Valve e Steam Deck non sono i soli in questa situazione.

Anche Nintendo lo ha Avvisi emessi di recente Riguardo alle prestazioni della console ibrida nella stagione calda, notando che lo Switch dovrebbe funzionare in ambienti che vanno da 5°C a 35°C.

Quindi, mentre questi dispositivi hanno alcuni trucchi per proteggersi dallo scioglimento completo, probabilmente è meglio pianificare le tue sessioni portatili attorno a un bel divano, accanto al condizionatore, dove puoi dimenticare tutto lo stato fatiscente del nostro ambiente. .