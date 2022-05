Sonic Frontiers ottiene il suo primo trailer di gioco open world

Lo sviluppatore Sonic Team Japan ha rivelato un nuovo entusiasmante gameplay per il prossimo gioco 3D Sonic, confini vocali, Martedì. Breve ma espressivo Teaser di 40 secondi Dimostra le meccaniche di combattimento, i nemici che dovrai affrontare e un fantastico mondo aperto.

Il trailer mostra Sonic che corre su ampi piani d’erba mentre una rilassante melodia di pianoforte viene riprodotta in sottofondo. Alcuni dei meccanici sembrano sconosciuti e ad un certo punto un riccio blu corre su quella che sembra essere una ruota per criceti high-tech per osservare il mondo. Un’altra parte mostra Sonic che circonda un robot, creando una scia di luce che aumenta il nemico nell’aria, mentre Sonic segue con una serie di attacchi al rallentatore.

Il gioco è stato sviluppato dal Sonic Team Japan di Sega e guidato dal produttore Sachiko Kawamura e dal regista Morio Kishimoto. Secondo gli sviluppatori, La mia voce il confine È un'”esperienza ispirata all’area aperta” che consentirà a Sonic di esplorare liberamente. Conterrà anche una storia originale di voce alta impiegato Ian Flynn.

Originariamente annunciato da Sega confini vocali a maggio Come parte della trasmissione in diretta di Sonic Central per festeggiare 30° Anniversario di Eccellenzae in seguito ha rivelato che un annuncio ufficiale è stato fatto a dicembre ai Game Awards.

La mia voce il confine È attualmente in fase di sviluppo per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X ed è ora disponibile per il preordine.