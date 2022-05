I ritratti di Stonehenge della regina Elisabetta II suscitano polemiche in vista del giubileo di platino

LONDRA – In preparazione per celebrare il giubileo di platino della regina Elisabetta II, otto ritratti della regina sono stati apposti sugli antichi volti di pietra di Stonehenge, uno per ogni decennio dei suoi 70 anni di regno. La proiezione dell’uomo di 96 anni sul monumento di 5.000 anni era Chiamata Un “affascinante saluto” da parte delle autorità di regolamentazione, ma la fusione di due dei pilastri più famosi della Gran Bretagna ha suscitato polemiche sui social media.

Alcuni hanno affermato che il sito Patrimonio dell’Umanità nel Wiltshire, in Inghilterra, dovrebbe essere lasciato così com’è, citando la sua storia chiara Come un antico sito religioso. Altri hanno detto che era “sgradevole” trasformare un monumento preistorico in un efficace cartellone pubblicitario.

“È pazzesco, o dovrei dire, senza stress,” Leggi uno Quasi 6000 risposte al tweet.

Abbiamo riunito due icone britanniche per festeggiare # Giubileo di platino! 👑 Ci aspettavamo otto selfie della regina Elisabetta II a Stonehenge. Ogni foto è di un decennio diverso del regno della regina.

Altri sembravano più entusiasti dell’idea, con uno che descriveva l’onore “Il trono.” L’ex addetto stampa e commentatore reale della regina, Dickie Arbiter, ha invitato la serie di foto “Bellissima.”

L’area di Stonehenge, che si ritiene sia stata edificata in più fasi tra il 3000 e il 1520 a.C., è stata per secoli al centro della speculazione storica. Mentre lo scopo del sito è Sconosciuto, English Heritage ha concluso che “deve esserci una ragione spirituale per cui le persone del neolitico e dell’età del bronzo si sono impegnate così tanto per costruirlo”. READ Rapporti: Hong Kong arresta cardinali cattolici romani e altri

Altri analisti affermano che le pietre di sarin possono essere utili Come un gigantesco calendario solare Quindi la gente conosce il periodo dell’anno. Gli esperti hanno anche concluso che il sito ha ospitato feste e celebrazioni, con uno studio del 2019 che ha rivelato che Stonehenge fungeva da “centro delle più antiche feste di massa in Gran Bretagna.

Nel sito, che fu anche luogo di sepoltura, continuano le ricerche e gli scavi. Le pietre sono impostate per allinearsi con i movimenti del sole. Esperti del XVII e XVIII secolo ritengono che fosse un sacerdote Il tempio, e fino ad oggi, i druidi moderni si riversano sul sito per celebrare il solstizio d’inverno e d’estate spirituale.

L’English Heritage Trust, l’organizzazione responsabile della gestione di centinaia di siti storici tra cui Stonehenge, ha dichiarato al Washington Post che la parata faceva parte di una “serie di eventi e attività” organizzata a livello nazionale nei loro siti per celebrare il giubileo.

“Dalle Olimpiadi estive del 2012 al centenario della prima guerra mondiale, Stonehenge ha svolto un ruolo nel celebrare momenti importanti nella storia di questo paese moderno, incluso – ora – il Giubileo di platino”, ha affermato la English Heritage Foundation in una nota.

Sebbene English Heritage non abbia commentato il contraccolpo, ha affermato di aver già trasmesso le immagini a Stonehenge.

nel 2020Come esempio recente, i volti di otto persone che hanno contribuito a sostenere i settori delle arti e del patrimonio in Gran Bretagna Corona virus La pandemia è stata trasmessa sui sassi. e dentro novembre 2014filmati dei soldati della prima guerra mondiale sono stati mostrati al punto di riferimento come parte di un onore militare. READ Decisione sul tasso di interesse australiano nel maggio 2022

Le immagini della regina appaiono anche nelle case e nelle vetrine dei negozi e vengono trasmesse in streaming su altri siti iconici, tra cui Marble Arch a Londra.

Sul suo sito web ufficiale, English Heritage afferma: “La storia di Stonehenge continua a evolversi e cambiare”, aggiungendo che “un’aria di mistero e intrighi” circonderà sempre la storia complessa e ampiamente controversa del sito.