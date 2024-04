Le azioni di Nvidia (NVDA) sono scese del 10% rispetto ai massimi, in territorio di correzione

Ma nelle ultime due settimane il titolo è stato sotto pressione. Le azioni sono scese del 10% rispetto al massimo storico di chiusura di 950 dollari per azione, raggiunto il 25 marzo. Martedì il titolo ha chiuso a 853,54 dollari, in calo del 2% durante la sessione.

La performance finanziaria della società è andata peggiorando nell'ultimo anno. Ha registrato un aumento del 486% degli utili non GAAP per azione diluita nel trimestre di dicembre, citando l’enorme domanda di chip, grazie alla popolarità dei modelli di intelligenza artificiale generativa.

Le GPU Nvidia sono comunemente utilizzate per applicazioni AI ad alta intensità di calcolo, come Chatbot AI di OpenAI. I suoi chip server sono anche un componente chiave dei data center.

La ragione esatta del movimento al ribasso non è stata immediatamente chiara. Gli investitori potrebbero trarre profitto dal titolo, dopo i massicci guadagni di oltre il 200% del titolo negli ultimi 12 mesi. E martedì, il produttore di chip rivale Intel ha presentato un nuovo chip AI chiamato Gaudi 3, mirato a eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni, la tecnologia alla base degli strumenti di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT di OpenAI.

Intel ha affermato che il nuovo chip ha più del doppio dell'efficienza energetica della GPU H100 di Nvidia – la scheda grafica più avanzata del colosso statunitense dei chip – e può eseguire modelli AI 1 volta e mezzo più velocemente della GPU di Nvidia.

Gli analisti di DA Davidson hanno affermato in una nota di ricerca che si aspettano un “ridimensionamento” dei modelli di intelligenza artificiale, comprese alternative come il grande modello Mistral e il sistema LLaMA di Meta, per ridurre la domanda di azioni Nvidia nel tempo.

“Sebbene l'NVDA (Neutral Rating) dovrebbe fornire prestazioni impressionanti nel 2024 (e forse anche nel 2025), crediamo ancora che le tendenze recenti abbiano portato a un significativo ritiro ciclico entro il 2024”, hanno affermato gli analisti di DA Davidson nella nota di martedì 2026.

“La combinazione di modelli in contrazione, crescita costante della domanda, investimenti di espansione maturi e crescente dipendenza da parte dei nostri maggiori clienti sui propri chip non è di buon auspicio per gli anni di NVDA.”

— Ganesh Rao della CNBC ha contribuito a questo rapporto.