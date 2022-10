La Bank of England amplia il suo intervento sul mercato per evitare le “vendite focose”

Martedì il Fondo monetario internazionale ha ripetuto i suoi avvertimenti sulla politica del governo britannico. Mentre ha abbassato le sue previsioni per la crescita economica globale e ha affermato che l’inflazione sarebbe stata più stabile di quanto previsto in precedenza, ha affermato che anche la Gran Bretagna subirà un “rallentamento significativo”. Sebbene le politiche del governo possano proteggere la crescita in una certa misura, “complicano la lotta contro l’inflazione”, ha affermato l’organizzazione con sede a Washington in una nota.

“Recentemente abbiamo assistito a molte turbolenze nel mercato dorato”, ha affermato Pierre-Olivier Gorenchas, capo economista del Fondo monetario internazionale, in una conferenza stampa, aggiungendo che la politica fiscale dovrebbe essere in linea con gli obiettivi di politica monetaria.

“È come avere un’auto con due persone davanti e ciascuna con un volante che cerca di sterzare l’auto in una direzione diversa”, ha detto Gourinchas. “Questo non funzionerà bene.”