Elon Musk non produrrà auto Tesla in India perché il governo vieta la vendita e la manutenzione di veicoli elettrici

Elon Musk, CEO di Tesla Ha detto che la società non produrrebbe automobili in India se lo stato non le consentisse di vendere e riparare le sue auto elettriche.

Alla domanda di venerdì da un utente di Twitter se Tesla avrebbe costruito una fabbrica in India in futuro, Musk ha affermato che la mossa non potrebbe avvenire secondo le attuali regole del paese.

“Tesla non metterà una fabbrica da nessuna parte dove non ci è permesso vendere e riparare prima le auto”, ha scritto Musk in un tweet.

La squadra che Musk ha assunto in India l’anno scorso è stata incaricata di concentrarsi sull’est Est e Il più grande mercato dell’Asia Pacifica.

I commenti di Musk arrivano in un momento in cui il governo indiano non ha ancora accettato la sua richiesta Riduzione dei dazi all’importazione sulle auto Tesla.

I leader indiani fecero numerosi appelli senza successo a Musk per portare Tesla in India.

“Gli abbiamo chiesto di venire in India e produrre qui. Non abbiamo problemi. I fornitori ci sono, forniamo tutti i tipi di tecnologia e, per questo, Mask può ridurre i costi”, ha affermato il ministro dei trasporti stradali e delle autostrade Nitin Gadkari . durante la conferenza Raisina Dialogue 2022 il mese scorso, secondo TribuneIndia.com.

Ha aggiunto: “L’India è un mercato enorme e offre anche buone opportunità di esportazione. Musk può esportare auto Tesla dall’India”.

Gadkari ha detto a febbraio che il muschio dovrebbe essere prodotto prima in India Le auto Tesla possono essere guidate sulle strade.

Musk aveva twittato a gennaio che non poteva ancora rilasciare le auto Tesla in India a causa di “sfide con il governo”. La scorsa estate, il miliardario ha postato su Twitter che vorrebbe lanciare le Tesla in India, ma i dazi all’importazione del Paese sono “i più alti al mondo di gran lunga di qualsiasi grande Paese”.

L’India attualmente applica una tassa del 100% sulle auto importate che costano più di $ 40.000, comprese assicurazione e trasporto. Le auto che costano meno di $ 40.000 devono pagare una tassa di importazione del 60%.

Musk lo ha anche detto su Twitter venerdì SpaceX è in attesa di approvazione dal governo indiano Per fornire al paese dell’Asia meridionale l’Internet satellitare Starlink.