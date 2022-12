Le azioni Tesla scendono dopo le vendite record in Cina, secondo i rapporti sul taglio della produzione

Tesla (TSLAHa venduto un numero record di auto prodotte in Cina a novembre, secondo i dati rilasciati lunedì dal colosso delle auto elettriche. Tuttavia, lunedì diversi rapporti affermano che Tesla sta anche pianificando di tagliare la produzione di veicoli elettrici in Cina, dove la domanda sembra vacillare. Il titolo Tesla è sceso lunedì.







Lunedì il gigante dei veicoli elettrici ha confutato le notizie, definendo false le affermazioni secondo cui avrebbe tagliato la produzione in Cina.

La società globale di veicoli elettrici con sede negli Stati Uniti ha venduto 100.291 veicoli elettrici di fabbricazione cinese a novembre. Ciò rappresenta un aumento di quasi il 90% rispetto allo scorso anno e un aumento del 40% rispetto ai 71.704 veicoli elettrici Tesla venduti a ottobre.

Tra gennaio 2022 e novembre 2022, Tesla ha venduto 655.069 veicoli di fabbricazione cinese, con un aumento del 63% su base annua.

Tuttavia, nonostante questi aumenti, lunedì sono emersi rapporti secondo cui Tesla ridurrà la produzione negli stabilimenti di Shanghai fino al 20% già questa settimana.

Le prospettive per la domanda in Cina stanno diventando meno chiare, anche con il taglio dei prezzi di fine ottobre e vari altri incentivi, mentre la società aumenta la produzione a livelli record. Tesla esporta anche un gran numero di veicoli elettrici fabbricati in Cina, prodotti nella sua fabbrica di Shanghai. Un totale di 71.704 veicoli elettrici Tesla sono stati venduti a Shanghai in ottobre, con 54.504 veicoli esportati e 17.200 veicoli consegnati in Cina.

La fabbrica di Tesla era a Shanghai ultime promozioni estive Che dovrebbe aumentare la capacità produttiva a circa 1 milione di unità all’anno. Tuttavia, Reuters ha riferito alla fine di settembre che Tesla prevede di mantenere la produzione nel suo impianto di Shanghai aggiornato a circa il 93% della capacità fino alla fine dell’anno.

Le azioni Tesla sono scese del 6,4% lunedì Commercio di mercato.

Azioni Tesla: azioni che invecchiano

Il gigante dei veicoli elettrici produce quattro veicoli elettrici: la berlina Model S e il SUV Model X, nonché la berlina Model 3 e il crossover Model Y.

In Cina, Tesla vende solo Model 3 e Model Y. Nel frattempo, i concorrenti EV della Cina BYD (BYDDF), Lee Otto (LI) E il Nuovo (nio) stanno tutti vedendo aumentare le vendite man mano che lanciano nuove linee di modelli.

Altri modelli Tesla, Roadster, Semi e Cybertruck (camion elettrico), sono stati spinti più volte. Musk afferma che il Cybertruck è sulla buona strada per la produzione “anticipata” a metà del 2023. Reuters riferisce che la produzione di massa inizierà alla fine del 2023.

Semi Bull di Tesla

Notizie contrastanti per Tesla in Cina, vendite record e segnalazioni di tagli alla produzione, seguono la prima Tesla metà consegna Giovedì.

Secondo Tesla, la tanto attesa nave da carico EV a 18 ruote è in grado di percorrere circa 500 miglia per carica con 82.000 libbre di carica.

La società afferma inoltre che il camion può accelerare da zero a 60 mph in 20 secondi e ricaricare fino al 70% della sua autonomia in mezz’ora.

I primi semirimorchi Tesla stanno per arrivare PepsiCo (PEP) a ca. PepsiCo ha ordinato 100 veicoli elettrici quando è stata annunciata la prima metà del 2017.

Garrett Nelson, capo analista azionario di CFRA, ha scritto venerdì che la sua azienda si aspetta una forte domanda per Tesla Semi.

“Siamo ottimisti sulla domanda per il Semi mentre TSLA avanza con l’aumento della produzione di camion a 50.000 unità nel 2024, poiché vediamo un forte appetito da parte delle grandi aziende che cercano di ridurre le loro impronte di carbonio”, ha scritto Nelson.

Le consegne di semirimorchi potrebbero essere una vittoria in un anno durante il quale le azioni Tesla hanno registrato una serie di sconfitte. la sua quotazione Smaltimento di circa il 50% nel 2022scendendo quasi ai livelli quando la società è entrata a far parte dell’S&P 500.

La flessione si è verificata quando gli analisti indicano un calo della domanda di veicoli elettrici Tesla in Cina. Anche il recente acquisto di Twitter da parte di Musk sembra aver avuto un impatto negativo sulle azioni Tesla.

