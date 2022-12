Claudio parla del futuro del Blackpool Combat Club dopo l’uscita di Regal dalla AEW

Quando si tratta della storia di William Regal, la maggior parte dell’attenzione del mondo del wrestling è stata su di lui Come e perché lui è Ha lasciato la AEW per la WWE Nove mesi dopo quello che si pensava fosse un triennale.

Ma c’è anche la questione delle slot kayfabe che Regal tralascia dinamite & frenesia. la parte che ha Con Jon Moxley e Brian Danielson Il 23 novembre, spiega perché Mox non ha cercato vendetta su Regal per aver aiutato Maxwell Jacob Friedman a vincere il titolo mondiale. E il passaci sopra Lo scorso mercoledì ha posto le basi per Danielson per sfidare MJF per la cintura.

Ma per quanto riguarda il Blackpool Fight Club? Sai, il gruppo Bryan & Mox che si è formato quando Regal ha fatto il suo debutto in AEW? Quello che prende il nome dal suo luogo di nascita in Inghilterra?

L’ultima recluta del gruppo è stata interrogata su BCC durante incontrandosi con Notizie del mattino di Dallas Per promuovere gli spettacoli “Winter is Coming” della prossima settimana. Claudio Castagnoli ha detto:

“Voglio dire, penso che dovremo…dovremo aspettare e vedere. Sai, stiamo ancora parlando, penso che dovremo fare un piccolo incontro di gruppo per vedere cosa c’è dopo, o se c’è un prossimo incontro. Quindi sì, lo lascerò a quello.” “.

Non è nemmeno chiaro se Danielson e Moxley siano terribilmente interessati a diventare membri del club in questo momento, quindi Castagnoli potrebbe dover rompere con Wheeler Yuta.

Soprattutto, Claudio spera nella sua relazione con Regal. Stare di nuovo insieme ha significato molto per Fka Cesaro, anche se solo per pochi mesi:

“Non smetto mai di imparare da lui. È il motivo per cui mi sono unito alla WWE in primo luogo nel 2011, ed è stato uno dei motivi per cui mi sono sentito davvero a casa quando sono arrivato alla AEW perché era lì. Ero anche il ragazzo che ha concluso la sua carriera. Quindi, sento che c’è quella connessione lì. C’è quel rispetto. Se condividi un anello con qualcuno, deve esserci una connessione, specialmente quando è qualcuno come William Regal. E io sempre imparare da lui, solo il fatto di essere vicino a lui come sono stato negli ultimi due mesi in AEW, ed essere accanto a lui non solo dietro ma anche davanti alla telecamera, è stato emozionante”.

Non ho menzionato Quanti altri sono nel roster AEW/ROH Ho abbracciato l’opportunità di imparare da Regal.

Comunque… cosa riserva il futuro per BCC senza il vecchio cattivo di Blackpool secondo te?