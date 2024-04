Attori neri deplorano l'uso improprio di “Romeo e Giulietta”.

GT

Notevoli attori neri inclusi Non c'è tempo per morire Stella Lashana Lynch e Enola Holmes Susan Wokoma ha firmato una lettera aperta in cui condanna gli abusi subiti da Francesca Ameodah-Rivers dopo essere stata scritturata in una produzione teatrale del West End. Romeo Giulietta.

La compagnia di Jamie Lloyd ha annunciato il mese scorso che Amodah-Rivers interpreterà Giulietta accanto al Romeo di Tom Holland in una produzione della tragedia di William Shakespeare, che debutterà al Duke of York's Theatre il 23 maggio.

Più di 880 persone hanno firmato la lettera aperta, organizzata da Wokoma e dalla scrittrice somala Noni Seaton. Tra i firmatari c'è Sheila Etim (Il re donna), Marianne Jean-Baptiste (Segreti e bugie), Lolly Adefobi (fantasmi), Freema Agyeman (Dottor chi), Wunmi Mosaku (Damilola, il nostro amato ragazzo) e Tamara Lawrence (tempo).

“Troppo spesso, gli attori neri – in particolare le attrici nere – sono lasciati a resistere alla tempesta degli abusi online dopo aver commesso il crimine di trovarsi un lavoro da soli”, si legge nella lettera.Testo completo qui).

“Gli abusi razzisti e misogini diretti a un'anima così gentile erano troppo da sopportare per lei. Il fatto che uno spettacolo teatrale venga annunciato per innescare abusi così orribili e contorti è davvero imbarazzante per coloro che sono così vuoti e sterili nella propria vita che dovrebbe persino interferire con gli abusi odiosi.

Ha aggiunto: “Troppo spesso compagnie teatrali, emittenti, produttori e streamer non riescono a fornire alcun aiuto o supporto quando i loro artisti neri affrontano abusi razzisti o misogini. La segnalazione è spesso lasciata alle persone che hanno subito abusi, che dovrebbero anche promuovere lo spettacolo.

“Vogliamo inviare un messaggio chiaro a Francesca e a tutte le artiste nere che affrontano questo tipo di abuso: ti vediamo. Vediamo l'arte che sei stata in grado di produrre non solo con le pressioni che i tuoi colleghi bianchi devono affrontare, ma anche con la ha aggiunto il doloroso ostacolo della misoginia”.

L'azienda di Jamie Lloyd ha parlato della questione, rilasciando una dichiarazione in cui affermava che c'era stata “una raffica di sfortunati abusi razzisti diretti contro un membro dell'azienda”. Ha aggiunto: “Tutto questo deve finire”. Lavoriamo con uno straordinario gruppo di artisti. Insistiamo sul fatto che siano liberi di creare imprese senza essere molestati online.

Amewudah-Rivers è apparsa in precedenza in due stagioni della serie della BBC Cattiva educazione E tre cortometraggi. Ha esperienza teatrale in produzioni al Globe e al Lyric Hammersmith, tra gli altri. Amwudah-Rivers è rappresentato da Curtis Brown.