Giannis evita l'infortunio al tendine d'Achille, ma lo stiramento al polpaccio incombe sui Bucks mentre i playoff si avvicinano

MILWAUKEE — Le cose andavano bene per i Milwaukee Bucks fino a 3:40 rimasti nel terzo quarto della partita di martedì contro i Boston Celtics. Nel bel mezzo di una serie di quattro sconfitte consecutive, i Bucks sono in vantaggio di 15 punti sull'unica squadra da 60 vittorie della NBA.

Poi avvenne il disastro.

Senza entrare in contatto con un altro giocatore, l'attaccante dei Bucks Giannis Antetokounmpo si è accasciato a terra e ha immediatamente afferrato la metà inferiore della gamba sinistra.

Dopo essersi seduto brevemente con i compagni di squadra e un allenatore intorno a lui, Antetokounmpo ha messo dei pesi sui piedi e poi ha messo un braccio intorno alle spalle dei compagni di squadra Brook Lopez e Thanasis Antetokounmpo. Alla fine, Antetokounmpo è tornato negli spogliatoi dei Bucs con le proprie forze.

I Bucks hanno annunciato martedì sera che Antetokounmpo ha stirato il soleo sinistro, che è il muscolo del polpaccio. Ma Antetokounmpo è riuscito a evitare danni al tendine d'Achille sinistro – un risultato notevole – e il suo ritorno dipenderà dal trattamento e dalla risposta riabilitativa allo stiramento del polpaccio, hanno detto fonti della lega. AtleticoShams Saranya mercoledì mattina.

L'infortunio gettò una nuvola sulla vittoria per 104-91 di Milwaukee su Boston.

Giannis Antetokounmpo dei Bucks ha evitato un danno ai legamenti del tallone sinistro – un risultato eccellente – e il suo ritorno in gioco si basa sul trattamento e sulla risposta riabilitativa a uno stiramento al polpaccio, secondo fonti della lega. @TheAthletic @Stadio. pic.twitter.com/MN2ZFpP6gv — Shams Charania (@ShamsCharania) 10 aprile 2024

Il playmaker dei Bucks Damian Lillard, che ha alzato la palla per iniziare un possesso offensivo, è stato il giocatore più vicino ad Antetokounmpo quando ha visto l'attaccante All-NBA dei Bucks cadere a terra.

“Ogni volta che vedi uno dei tuoi compagni di squadra cadere, è una vera preoccupazione”, ha detto Lillard. “Passiamo molto tempo l'uno con l'altro, passiamo più della nostra famiglia, quindi penso che sia la cosa numero uno. Essere il tuo miglior giocatore a questo punto della stagione, essere una parte così importante della nostra squadra, è è stato come un momento “oh s—”, soprattutto perché non c'è nessun altro.

“Ero proprio accanto a lui. Quindi ho visto la sua espressione facciale, la reazione. Quindi, ovviamente, avevo paura. Sapevo che avremmo chiamato timeout, quindi sono saltato a metà campo e quando si è alzato ” si è alzato, voleva provare a pesarlo. Lo capivo. E l'ho visto mettere un po' di peso su di sé, ed è stato come se la sua reazione lo avesse quasi fatto indietreggiare. Ma ha aumentato il peso, quindi ho pensato, ” Ok, sembra più forte di quanto pensassi.”

“Vederlo in grado di camminare da solo, penso che mi abbia mostrato molto. E francamente, è incoraggiante vederlo. Ora vuoi solo che sia sano.

Rivers concorda con Lillard sul fatto che ci sia una reale preoccupazione per la salute di Antetokounmpo in futuro, soprattutto con i playoff NBA che inizieranno il 20 aprile.

“Molto, direi”, ha detto Rivers parlando del suo livello di preoccupazione. “Ma lui è Giannis. Penso che tutti probabilmente si sentano come mi sento io in questo momento. Speriamo solo per il meglio.”

Con la vittoria di martedì, Milwaukee è passato al 48-31 della stagione. Con tre partite rimanenti della stagione regolare, i Bucks sono una partita davanti ai New York Knicks, al secondo posto nella Eastern Conference. I Bucks tengono il tie-break sui Knicks, ma ci sono più preoccupazioni in classifica.

Gli Orlando Magic e i Cleveland Cavaliers sono a due partite in vantaggio per i Bucks. I Cleveland Cavaliers detengono il record di tie-break della division contro i Bucks, ma ora hanno perso tre partite consecutive e hanno vinto solo tre delle ultime 10 partite. D'altra parte, il tie-break è in aria contro i Magic, che affrontano i Bucks due volte nelle ultime tre partite della stagione regolare: prima mercoledì sera a Milwaukee e poi domenica a Orlando per entrambe nel finale della stagione regolare. Squadre.

Tra un incontro e l'altro con i Magic, i Bucks affrontano i Thunder, che hanno sconfitto il 24 marzo a Oklahoma City. In questa stagione, i Bucs sono 3-3 nelle partite in cui Antetokounmpo non gioca.

Il soleo è uno dei due muscoli che compongono il polpaccio, quindi le squadre spesso si riferiscono allo stiramento del soleo come allo stiramento del polpaccio più comune, ma ci sono casi in cui le squadre hanno casi specifici in cui un giocatore ha sofferto di uno stiramento del soleo. Uno di questi casi è accaduto con Lillard la scorsa stagione, quando era membro dei Portland Trail Blazers.

“Fa male”, ha detto Lillard in risposta a una domanda Atletico Come mi sono sentito quando ho subito lo stesso infortunio nel primo mese della stagione 2022-23. “Mi faceva male… Quando l'ho fatto, ero in grado di fare le cose normalmente. Mi sento come se avessi un'alta tolleranza al dolore, e quando l'ho fatto, ho iniziato a camminare, e non solo era doloroso, ma il muscolo non riusciva a farlo.” non gestirlo.

“Quindi, una volta che la situazione si calma, penso che tu trovi un modo per avvolgerla, ma è una sensazione strana. Ma ascoltandola, lo so, conosco quella sensazione. Come qualcuno che ci è passato – se è quello che è – è anche stimolante.

Per quanto riguarda Lillard, si è infortunato al soleo dopo che uno stiramento al polpaccio della stessa gamba lo aveva messo da parte all'inizio della stagione. Lillard è stato elencato per la prima volta nel rapporto sugli infortuni il 6 novembre 2022, ma ha superato l'infortunio fino a quando non ha subito uno stiramento al soleo poche settimane dopo.

“Quando l'ho fatto, ho sforzato il polpaccio, e poi sono tornato, otto o nove giorni dopo, sono tornato dal polpaccio”, ha detto Lillard. “E poi… ho avuto un infortunio al soleo subito dopo il mio ritorno. Penso che sia stata come una partita o due dopo che sono tornato e ho fatto il mio soleo. Dopodiché, ci sono volute due settimane. Per me sono passate circa due settimane e poi sono tornato e ho giocato.

Lillard è stato inserito per la prima volta nel rapporto sugli infortuni di Portland il 20 novembre 2022, e i Trail Blazers hanno scambiato con gli Indiana Pacers l'11 dicembre. Non ha giocato più fino al giorno 4, circa 14 giorni dopo la diagnosi iniziale.

Mancano 10 giorni ai playoff, quindi la tempistica di Antetokounmpo dipenderà interamente dalla gravità dello stiramento del soleo, ma il rapporto di mercoledì secondo cui Antetokounmpo ha evitato di ferirsi al tendine d'Achille è una buona notizia per i Bucks.

(Foto di Giannis Antetokoumpo: Stacy Revere/Getty Images)