Joe Mancin critica il candidato sostenuto da Trump alle primarie del GOP alla Camera

Senatore Democratico, Rappresentante del GOP. Alex Mooney – il candidato pro-Trump per il seggio della Camera degli Stati Uniti in West Virginia – ha visto il suo avversario repubblicano, David McKinley, sostenere il presidente Joe Biden. Ampia agenda di spesa sociale.

Così ha chiamato McKinley e ha detto che era pronto a tagliare lo spot televisivo e chiamare Mooney, una mossa rara in cui GOP si sarebbe principalmente inserito.

Mancin ha detto alla CNN di aver detto a McKinley che era disposto a farlo perché era “arrabbiato” nel vedere “qualcuno che non conosceva il mio stato e mentendo” sul record del Congresso repubblicano.

“Mi stai dicendo che tiene al mio stato? … È allora che ho detto: ‘Basta abbastanza’”, ha detto Mancin in un’intervista telefonica. “Sono contento che tu abbia fatto qualcosa per correggere quella bugia. È davvero una bugia.”

Commenti di Manjin che si fanno avanti Raro membro GOP contro membro la prossima settimana In nota la guerra provocata dalla ridefinizione Legge bilaterale sulle infrastrutture . Insieme a Shelley Moore Capito del West Virginia e 18 repubblicani del Senato, McKinley ha sostenuto Trump Mooney dopo essersi unito a una dozzina dei suoi colleghi della Camera GOP. Ma la maggioranza dei repubblicani al Congresso ha votato contro perché ha sostenuto che era inutile e ha esortato Trump a eliminare il disegno di legge.

Mooney, che ha servito nel Senato dello Stato del Maryland ed è il presidente del GOP del Maryland, è considerato l’opposizione del 2024 all’atteso tentativo di rielezione di Mancin. Ha tagliato diversi annunci pubblicitari nella sua razza primaria accusando McKinley di sostenere “l’agenda socialista” della portavoce Nancy Pelosi e la “spesa da trilioni di dollari” di Biden.

“Il presidente Trump ha messo in guardia su rinoceronti, marketer e noti perdenti. David McKinley si è dimostrato nel giusto”, ha detto il commentatore in una pubblicità di Mooney.

Munchin, che ha sostenuto la legislazione sulle infrastrutture, è stato l’unico responsabile del far deragliare l’agenda multimiliardaria di spesa sociale di Biden – nota come Built Back Better – ora parla in West Virginia. Mancin ha detto di essere irritato dal tentativo di Mooney di combinare il piano costruito – back plan – McKinley – e la legislazione sulle infrastrutture sostenute bilateralmente.

Mansin dice di essere stato confuso l’anno scorso quando House Progressives ha chiesto per mesi che i due progetti di legge fossero fusi, ma che i due progetti di legge erano “tutto ciò che dovevamo dividere”.

“Ogni parte dello stato sta urlando di morte per sapere cosa deve essere riparato per la prima volta in 30 o 40 anni”, ha detto Mansin della legge sulle infrastrutture. “Ma quello che Mooney sta cercando di fare è mettere insieme le cose. Questa è una palese bugia.”

Mansin ha accusato Mooney di votare contro il piano perché “pensava che fosse una buona notizia politica per lui”.

Annuncio del fine settimana, Funzione di visualizzazione della telecamera Manson E McKinley si è anche opposto al Built-Back Better Plan, come sottolinea Mancin, “si oppone alla spesa irresponsabile perché non ha senso per il West Virginia”.

“Alex Mooney ha dimostrato di essere tutto incentrato su Alex Mooney”, ha detto Mancin nell’annuncio, che trasmette sui mercati del West Virginia e va via cavo a Washington e nella campagna del McKinley.

Un portavoce della campagna Mooney non ha risposto a una richiesta di commento lunedì. Ma Mooney ha twittato le sue critiche a Munchin e McKinley, dicendo che il supporto di Mancin era “un’ulteriore prova che David McKinley è un RINO completo e completo”.

“Non sorprende che Joe Mans e i Democratici vogliano sconfiggere un conservatore di principio come me”, ha aggiunto Mooney.

Capito, un repubblicano del West Virginia, ha detto dell’annuncio di Mancin: “Ho rinunciato a cercare di capire cosa stesse facendo Joe Mancin molto tempo fa”.

Mancin dice di avere una relazione di 40 anni con McKinley da quando era alla West Virginia State House. Ha detto che si erano incrociati più volte nelle loro carriere politiche, inclusa la perdita della candidatura principale di entrambi i partiti a governatore nel 1996. Quando dice che sono diventati amici delle loro mogli, dice che non sarà mai “mai” coinvolto in queste primarie del GOP House fino a quando non vedrà la pubblicità ritagliata di Mooney.

Mancin afferma di non aver precedentemente intrapreso un’azione simile nelle primarie del GOP, ma il sen del GOP in Alaska. Lisa Murkowski ha detto che sarebbe stata disposta a tagliare l’annuncio per suo conto se avesse chiesto aiuto nella gara.

La mossa di Mancin è anche vista come una salva di partenza per il suo tentativo di rielezione. Nell’intervista, il 74enne Mancin ha detto mentre progettava di correre di nuovo: “Il mio desiderio è continuare a fare tutto il possibile per aiutare questo Paese e il mio Stato”.

Alla domanda se Munch sarebbe stato colpito nel 2024, Capito ha detto lunedì: “Sarà dura”.

E per vedere se può affrontare Mooney.

In un’intervista alla fine dell’anno scorso Mooney ha sottovalutato la possibilità di sfidare Mansin nel 2024: “Voglio vincere il 10 maggio”, ha detto, riferendosi alle primarie della prossima settimana.

Non ha minimizzato la pubblicità contro Mooney perché lo vede come un futuro sfidante, ma se Mooney vuole correre contro di lui, deve “sellarsi in sella e stare in linea”.

Se Mooney perde le primarie della prossima settimana, Mancin ha detto: “Potrebbe guardare indietro al Maryland e pensare che sia una buona idea attraversare il confine di stato”.