I donatori Kamala Harris lasciano la chiamata frustrati e irritati

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris parte dall’Air Force Two mentre arriva al Pope Army Airfield per fare una campagna a Fayetteville, North Carolina, Stati Uniti, il 18 luglio 2024.

La persona e altre due fonti hanno affermato che diversi donatori si sono uniti per dare uno sguardo approfondito alla scarsa prestazione del presidente Joe Biden nel dibattito e su come andare avanti dopo che un numero crescente di democratici lo ha invitato a ritirarsi dalla corsa. Invece, hanno detto, i donatori hanno lasciato la chiamata delusi e non hanno ottenuto nuove intuizioni o informazioni utili. “È un fallimento completo”, ha detto una fonte intervenuta alla chiamata, che ha parlato a condizione di anonimato per fornire una valutazione onesta. “C’è voluto un prezzo alto. Cattiva pianificazione.” Secondo una fonte vicina alla pianificazione, la chiamata è stata organizzata dal presidente della campagna di Biden, Jen O’Malley Dillon, e non dal team finanziario della campagna. Una delle fonti della chiamata ha affermato che i donatori presenti rappresentavano una serie di punti di vista: alcuni ardenti fan di Biden, alcuni scettici sul suo percorso da seguire e molti altri.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si strofina il naso mentre saluta gli acquirenti al negozio di alimentari Mario’s Westside Market a Las Vegas, Nevada, Stati Uniti, il 16 luglio 2024. Tom Brenner | Reuters

Alla fine della chiamata, centinaia di partecipanti sono stati silenziati e uno di loro ha dichiarato che la chiamata era “ridicola”, secondo due fonti. Una fonte ha insistito sul fatto che hanno accettato il commento secondo cui la chiamata è andata male e non era una critica nei confronti di Harris. READ Migliori previsioni per gli utili GM, l'azienda alza le prospettive e vede "redditività variabile" nell'unità EV entro la fine dell'anno Durante la chiamata, Harris, a cui è stato chiesto di partecipare alla chiamata dai consiglieri senior di Biden, ha elogiato Biden, hanno detto i funzionari della campagna. “Sappiamo quale candidato mette il popolo americano al primo posto in queste elezioni: il nostro presidente Joe Biden”, ha detto, secondo i funzionari della campagna. “Ogni decisione che prende nello Studio Ovale, pensa a come influenzerà i lavoratori americani. Lo vedo ogni giorno.” Harris si è espresso positivamente anche sulle possibilità dei democratici di sconfiggere l’ex presidente Donald Trump. “Credo nel mio cuore”, ha detto Harris, secondo i funzionari della campagna. “Sento fortemente che tutti voi avete bisogno di sentire questo e di portarlo con voi quando ve ne andrete. E ditelo ai vostri amici. Vinceremo queste elezioni. Vinceremo.” NBC News ha contattato la campagna di Biden per un commento.

Il calo delle chiamate arriva mentre sul biglietto si moltiplicano le domande sul futuro di Biden, poiché le donazioni alla campagna Biden-Harris e ai gruppi democratici sono diminuite e Harris è stato più volte inviato a parlare con i donatori. L’appello ai donatori è iniziato con le presentazioni degli organizzatori sul campo che hanno espresso rabbia per il dibattito in corso all’interno del Partito Democratico sull’opportunità di sostenere il presidente Biden, visto ciò che hanno visto e sentito dagli elettori sul campo, secondo una fonte con conoscenza diretta della discussione. . . Prima che Harris si unisse, ha detto una fonte, c’era stato uno sforzo per fermare quella che secondo loro era routine per eventi con funzionari di alto rango. Ma ciò che ha fatto arrabbiare molti donatori è stato il fatto che durante l’attesa, che è durata circa 20 minuti, i donatori venivano “istruiti”. Ai partecipanti alla chiamata è stato detto di “rinchiudersi e fare marcia indietro” su Biden e di non continuare gli sforzi per estromettere il presidente. READ Il giudice della Corte Suprema Roger B., che ha scritto la decisione di Dred Scott. House vota per rimuovere il busto di Danny “Aiutateci a respingere pubblicamente il tono di questa conversazione”, ha detto nella chiamata Melissa Morales, fondatrice e presidente di Somos Votendes, secondo una trascrizione ottenuta da NBC News. “È ora di fermare le fughe di notizie e le voci diffuse. Il tuo messaggio è stato ascoltato e ricevuto. Ma ogni giorno continuiamo a confondere pubblicamente la conversazione, ci avviciniamo alla perdita di chiunque siamo.” Ad alcuni della chiamata non è piaciuto. “Si tratta di donatori che non sono abituati a ricevere istruzioni e a dire cosa fare”, ha detto la fonte. Un’altra fonte che era alla chiamata e sostiene Harris come candidato democratico ha spinto i sentimenti di frustrazione del donatore. Quando molti donatori pensavano che avrebbero ottenuto informazioni riservate e di intelligence, si sono immediatamente rivolti ai media per dimostrare il motivo per cui non avrebbero dovuto farlo, ha detto la persona. Nel frattempo, sabato, Harris ha parlato a una raccolta fondi per la campagna elettorale a Provincetown, nel Massachusetts, e ha salutato Biden come il presidente più importante della storia. Harris ha ricevuto applausi durante varie parti del suo discorso, incluso il record suo e di Biden nella difesa dei diritti della comunità LGBTQ. Ma le critiche di Harris nei confronti di Trump hanno suscitato forti applausi dalla folla mentre uno dei 1.000 presenti ha gridato: “Vai per lui, Kamala”. L’applauso è durato diversi secondi mentre Harris sorrideva e applaudiva per circa mille persone.