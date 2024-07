La Corea del Sud trasmetterà una trasmissione a banda intera tramite altoparlanti in risposta ai palloncini della spazzatura nordcoreani

Questa foto fornita dal Ministero della Difesa della Corea del Sud mostra i rifiuti di un pallone a Paju, in Corea del Sud, vicino al confine con la Corea del Nord, domenica 21 luglio 2024, presumibilmente inviati dalla Corea del Nord. (Ministero della Difesa della Corea del Sud tramite AP)

Domenica la Corea del Nord ha inviato un nuovo lotto di palloncini che potrebbero trasportare rifiuti verso la Corea del Sud, che in risposta si è impegnata a trasmettere trasmissioni in diretta tramite altoparlanti “su larga scala”.

I capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno detto che i palloncini hanno attraversato il confine domenica mattina e hanno volato a nord di Seoul, la capitale della Corea del Sud, ha riferito l’Associated Press.

Le agenzie di stampa hanno aggiunto che l’esercito ha annunciato che amplierà la portata delle trasmissioni tramite altoparlanti in tutte le principali sezioni del confine di 154 miglia tra le due Coree.

I capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno affermato in un comunicato, secondo l’Associated Press, che “le azioni di escalation intraprese dall’esercito nordcoreano potrebbero portare a gravi conseguenze”, aggiungendo che “la responsabilità di questo tipo di situazione ricade interamente sull’esercito nordcoreano”. governo nordcoreano”.

I capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno affermato che la trasmissione in altoparlante dovrebbe iniziare domenica alle 13:00, ora locale. I programmi trasmettono canzoni pop coreane e notizie, ha riferito l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. È stato segnalato.





La mossa arriva pochi giorni dopo che la Corea del Sud ha ripreso le trasmissioni di propaganda in prima linea in 40 giorni per rispondere ai precedenti lanci di palloncini condotti dalla Corea del Nord, secondo l’Associated Press.





La Corea del Nord ha iniziato a lanciare palloncini che trasportavano rifiuti alla fine di maggio, approfondendo le relazioni già tese con la Corea del Sud. I palloncini della spazzatura dei lanci precedenti non trasportavano materiali pericolosi, ma includevano mozziconi di sigarette, carta straccia, vinile e sacchetti di plastica.

La Corea del Sud ha temporaneamente acceso gli altoparlanti lungo il confine all’inizio di giugno in risposta alle prime ondate di lancio di palloncini.

L’Associated Press ha riferito che i lanci iniziali sembravano essere in risposta a una campagna organizzata da attivisti sudcoreani e disertori nordcoreani che lanciavano palloncini contenenti volantini anti-nordcoreani e altro materiale.

L’Associated Press ha aggiunto che la sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, Kim Yo Jong, ha avvertito la scorsa settimana che la “feccia” sudcoreana dovrebbe essere pronta a pagare un “prezzo pesante e costoso” per le attività di invio di volantini.

Le esplosioni degli altoparlanti si erano precedentemente interrotte nel 2018, dopo un raro incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un. Lo riferisce l’agenzia di stampa Reuters.

Gli esperti hanno detto all’Associated Press che le trasmissioni di propaganda potrebbero servire a demoralizzare le truppe nordcoreane e i residenti in prima linea, agendo direttamente contro i tentativi del Nord di limitare l’accesso alle notizie esterne.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.