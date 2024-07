Ryzen 5 9600X a 350,60 €, Ryzen 7 9700X a 454,13 €, Ryzen 9 9900X a 567,42 €

Un rivenditore europeo ha elencato le CPU AMD Ryzen 9000, 9900X, 9700X e 9600X, prima del loro lancio con prezzi preliminari.

PC21.fr ha attualmente tre diversi chipset AMD Ryzen 9000 in stock prima del lancio ufficiale

Con l’avvicinarsi della data di lancio ufficiale dei processori AMD Ryzen 9000 “Zen 5”, vediamo quasi ogni giorno alcuni di questi chip già disponibili per la vendita in vari negozi al dettaglio. Questo era normale con le generazioni precedenti, ma fornisce alcune informazioni cruciali sui prezzi ufficiali dell’azienda per i prossimi processori in diverse regioni. Naturalmente, questi prezzi potrebbero non essere quelli indicati dall’azienda, quindi prendili con le pinze.

Sito di vendita al dettaglio francese PC21.fr AMD ha recentemente elencato tre CPU basate sull’architettura Zen 5: AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X. Il 9600X è quotato a € 350,60, 9700X a 454,13 euroE 9900X a 567,42 euro. Tutti i chip elencati sono attualmente disponibili con pochi pezzi rimanenti per ciascuno.

Convertendo i prezzi in dollari USA, la CPU AMD Ryzen 5 9600X ha un prezzo di $ 381,72, Ryzen 7 9700X è $ 494,43 e Ryzen 9 9900X è $ 617,78. Questi prezzi sono molto più alti di quelli che abbiamo visto nelle fughe di notizie precedenti. Ma questi prezzi includono anche le tasse, che sono circa il 20% o talvolta superiori. Pertanto, con un’IVA base del 20%, il prezzo effettivo in USD dovrebbe essere più vicino $ 300 per il 9600Xin giro $ 400 per il 9700Xe da qualche parte nei dintorni $ 490-500 per il 9900X.

Confronta l’ultimo elenco 9600X a DealTarget per $ 295,43Il processore ha più o meno lo stesso prezzo. Mentre gli ultimi leak indicano che il prezzo del Ryzen 9600X sarà di 229 dollari. È improbabile che AMD offra un taglio di prezzo di 70 dollari al momento del lancio quando ha lanciato il Ryzen 7600X per 299 dollari. Poiché entrambi i negozi offrono il 9600X per circa $ 300, il prezzo probabilmente rimarrà compreso tra $ 279 e $ 299.

Per quanto riguarda il processore AMD Ryzen 7 9700X, questa è forse la prima volta che vediamo il processore arrivare nei negozi prima del suo lancio. Anche se il processore è già nelle mani di alcuni utenti (forse per recensioni), il suo prezzo non è stato annunciato in precedenza. Sembra che il 9700X seguirà lo stesso trend di prezzo del suo predecessore, il Ryzen 7 7700X, e probabilmente verrà lanciato a $ 399.

Infine, l’AMD Ryzen 9 9900X è stato avvistato per la seconda volta presso un rivenditore. La CPU è già in stock su Amazon.nl a € 508,49È notevolmente più economico del prezzo mostrato su PC21.fr. È difficile confermare se il prezzo del Ryzen 9900X sarà di 499 dollari o meno, considerando che l’elenco di Amazon.nl include anche l’IVA.

La data di lancio ufficiale per la gamma AMD Ryzen 9000 è il 31 luglio 2024 e fino ad allora aspettatevi più annunci di questo tipo prima del divieto.

Fonte della notizia: momomo_usa