Notizie sul mercato azionario, 26 agosto 2024

L’indice a 30 azioni è salito di 65,44 punti, ovvero dello 0,16%, per chiudere a 41.240,52. All’inizio della giornata, è salito di oltre 200 punti, ovvero dello 0,6%, stabilendo un nuovo record intraday, prima di ritirarsi da quel livello. IL S&P500 È sceso dello 0,32% a 5.616,84 Nasdaq composito Ha chiuso la giornata in ribasso dello 0,85% a 17.725,76.

Sembrava che i trader stessero abbandonando la tecnologia per dirigersi verso altre parti del mercato. Il settore energetico dell’indice S&P 500 è cresciuto di oltre l’1%, mentre quello tecnologico è sceso dell’1%. Nvidia Ha chiuso in rialzo del 2,3% in vista del prossimo rapporto sugli utili di mercoledì pomeriggio, un evento che i trader considerano fondamentale per il mercato e l’entusiasmo dell’intelligenza artificiale che guida questo mercato rialzista. Altri titoli di chip come Broadcom E Micron erano meno.

“Penso che ci sia un po’ di rabbia nel settore tecnologico riguardo ai prossimi guadagni di Nvidia”, ha detto alla CNBC l’analista di Baird Ross Mayfield. “Il mercato è in una situazione abbastanza sana, ma è molto difficile fare grandi progressi se la tecnologia è in ritardo – ha un peso molto grande nell’indice – e in questo momento funziona come un ritardatario.”

Il mercato ha aperto ad agosto sotto la pressione dei timori di una possibile recessione e dell’allentamento del popolare ancoraggio delle negoziazioni degli hedge fund allo yen giapponese. Il 5 agosto l’indice S&P 500 ha perso il 3%, la più grande perdita in un giorno dal 2022. Anche il Dow ha registrato la sua peggiore svendita in quasi due anni, perdendo oltre 1.000 punti.

Da allora, le aspettative di un calo dei tassi di interesse della Federal Reserve e di un miglioramento dei dati economici statunitensi hanno rafforzato le azioni. L’S&P 500 è cresciuto dell’8% dal 5 agosto ed è inferiore dell’1% al suo picco record di metà luglio, mentre il Dow è cresciuto di oltre il 6%. Insieme alle small-cap, la rinascita si è estesa al mercato più ampio Russell 2000 I commenti di Powell continuano ad aumentare.

Le azioni stanno uscendo da una settimana forte, evidenziata dai commenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell che hanno gettato le basi per i tagli dei tassi di interesse. Wall Street attende con impazienza un taglio dei tassi, soprattutto alla luce di alcuni dati economici preoccupanti che hanno provocato una svendita all’inizio di agosto, e gli investitori temono che maggiori costi di finanziamento possano danneggiare l’economia statunitense.

Naturalmente Powell non ha specificato quando, o di quanto, i tassi di interesse sarebbero stati tagliati. Secondo il CME Group, i trader sono unanimi nelle loro previsioni per un taglio dei tassi alla riunione politica della banca centrale di settembre. Strumento FedWatch.

“Pensiamo che aumenteranno di 25 punti base a settembre, novembre e dicembre perché il mercato vuole sapere che non sono dietro la curva, ma allo stesso tempo vogliono assicurarsi di non andare in una fase di stallo. modalità di taglio troppo presto”, ha affermato Sam Stovall, capo stratega degli investimenti di CFRA Research.