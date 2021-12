L’incendio “assolutamente devastante” del Colorado ha bruciato centinaia di case vicino a Boulder

Centinaia di case sono state bruciate e decine di migliaia di persone evacuate da un raro incendio causato dal vento in un sobborgo del Colorado giovedì, hanno detto i funzionari.

La polizia del governatore Jared ha dichiarato lo stato di emergenza nell’area, definendo l’incendio “assolutamente devastante” – estendendosi a 1.600 acri in poche ore con venti fino a 100 mph.

Lo sceriffo della contea di Boulder Joe Belle ha dichiarato in una conferenza stampa che l’incendio si è diffuso rapidamente nelle città di Louisville e Superior, a seguito di un incendio di linee elettriche a sud di Boulder alle 11 del mattino.

“Ha consumato la lunghezza di un campo di calcio in pochi secondi”, ha detto Belle. “È un evento terribile”.

Non sono state segnalate vittime, ma ha detto che non sarebbe sorpreso se vedessimo delle vittime. Un agente di polizia è stato ferito da detriti volanti, ha detto.

Alle 17:00, l’incendio ha inghiottito l’intera suddivisione di 370 case a Superior e avrebbe potuto distruggere altre 210 case nel quartiere della città vecchia della comunità, ha detto. Un hotel era in fiamme, un centro commerciale era in fiamme e un ospedale era in fiamme.

Video mandato in onda da KUSA, una filiale della NBC di Denver Ha mostrato enormi fiamme che ruggivano verso una suddivisione superiore di dozzine di case. Almeno uno ha preso fuoco. Nella suddivisione di Louisville, il video della stazione mostrava diverse case bruciate dalle fiamme.

Un secondo incendio a nord di Boulder è divampato giovedì mattina, anche se i vigili del fuoco lo hanno spento rapidamente, ha detto lo sceriffo.

Le condizioni hanno portato all’evacuazione di decine di migliaia di persone da Louisville e Superior, ha detto Belle. Inoltre, erano responsabili della chiusura della strada Centinaia di interruzioni di corrente, E diversi “veicoli alti” si sono ribaltati in aria, ha detto una pattuglia dello stato del Colorado Tweet.

Video dal deposito sfrattato Ha mostrato un parcheggio che sembrava essere circondato da fumo soffiato dal vento. Scenario simile Catturato a Costco In Superiore.

Giovedì, Colo. Trevor Hughes / USA Today tramite Network Reuters

Daniel Swain, meteorologo e meteorologo estremo presso l’UCLA, Disse “Era davvero difficile credere che sarebbe successo a Boulder alla fine di dicembre”.

Ma Swine ha definito la combinazione di eventi – un acquazzone con bombe da 100 miglia e calore registrato e una caduta di 1 pollice di neve – “molto veloce” e “pericolosa”.

Il National Weather Service ha dichiarato che la maggior parte degli avvisi di vento sono stati cancellati giovedì notte. I funzionari della gestione dell’emergenza hanno avvertito i residenti di non tentare di tornare nell’area.

Gran parte della contea di Boulder sta attraversando una grave o grave siccità. Secondo il rapporto di monitoraggio della siccità negli Stati Uniti, E gli esperti lo attribuiscono in qualche modo ai paesi occidentali Incendi sempre più intensi Per il cambiamento climatico.

Il governatore ha affermato che lo stato ha registrato tre grandi incendi nella storia recente la scorsa estate, ciascuno su un’area di 200.000 acri. Sebbene alcune strutture siano state bruciate nel fuoco, ognuna di esse ha bruciato nei boschi lontano dai sobborghi.

L’area della contea di Boulder dove è scoppiato l’incendio giovedì è piena di suddivisioni e negozi, ha detto.

“È come il quartiere in cui vivi”, ha detto. “È come il quartiere in cui nessuno di noi vive. Quindi i 1.600 acri vicino al centro abitato – e in questo caso – potrebbero essere completamente devastanti”.