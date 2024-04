Devi applicare subito la patch alla tua LG Smart TV

Le vulnerabilità scoperte di recente in decine di migliaia di smart TV LG potrebbero consentire ai criminali informatici di hackerarle. Per assicurarti che la tua TV non sia tra i pochi sfortunati dispositivi che vengono dirottati senza scrupoli dal Dark Web, assicurati di aggiornare il tuo dispositivo ora.

Martedì la società di sicurezza Bitdefender ha pubblicato Ricerca sulla sicurezza Sono stati rilevati quattro diversi errori software che interessano il sistema operativo WebOS TV di LG. I bug, che colpiscono circa 91.000 dispositivi in ​​tutto il mondo, potrebbero consentire a un malintenzionato di ottenere una serie di privilegi invasivi, inclusa la possibilità di ottenere l’accesso root al dispositivo interessato. I ricercatori scrivono che i bug – che colpiscono le versioni WebOS dalla 4 alla 7 – potrebbero ipoteticamente consentire a un hacker di aggiungere un nuovo utente al dispositivo, iniettarvi il proprio codice e quindi “prendere completamente il controllo” della TV. Bitdefender aveva inizialmente avvisato LG di questi problemi a novembre. Gizmodo ha contattato LG per un commento e aggiornerà questa storia se risponde.

Ars Tecnica Lo nota in modo utileIn questi casi, non si tratta solo della possibilità che la tua TV venga dirottata. Se un malintenzionato riesce ad accedere agli account associati al tuo dispositivo, potrebbe essere in grado di accedere a un'ampia gamma di altri dati personali, incluso l'accesso al tuo account e-mail e alle informazioni finanziarie. Potresti anche finire per collegare il tuo dispositivo a uno schema di mining di criptovaluta o a una botnet.

Dalla mappa dei bug fornita da Bitdefender, sembra che circa 7.000 dispositivi negli Stati Uniti siano vulnerabili. La maggior parte dei dispositivi interessati si trova in Corea del Sud, Hong Kong e Svezia.

Per essere assolutamente sicuro che il tuo dispositivo sia sicuro, dovresti assicurarti che la tua TV sia aggiornata all'ultima versione del software. LG Patch rilasciata Per problemi di sicurezza come parte del suo ultimo aggiornamento del 22 marzo. La maggior parte dei dispositivi LG dovrebbe scaricare questo aggiornamento automaticamente. Tuttavia, se vuoi essere assolutamente sicuro di avere l'ultima versione di WebOS TV, Seguire le istruzioni di LG Vai su Impostazioni > Supporto > Aggiornamento software e tocca Controlla aggiornamenti. Se ce n'è uno, premi “Scarica e installa”. Questo è tutto, è tutto quello che devi fare. Ora torniamo alla trasmissione.