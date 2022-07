Rocketry Collection Box Office: il film di Madhavan cresce con il passare delle parole, potrebbe vedere un destino simile ai file del Kashmir

R Madhavan Missili: l’effetto Nambe L’India viene esportata in tutto il paese in varie lingue, tra cui hindi, tamil, inglese, telugu e kannada. Il film è basato sulla vita di un ex scienziato missilistico presso l’Indian Space Research Organization (ISRO).ISRO) Nambi Narayanan. Inoltre, gli spettatori hanno anche fatto uscire nelle sale l’attore di Om The Battle Inside questa settimana. Entrambi i film, appartenenti a generi diversi, si rivolgeranno a un pubblico diverso. Gli esperti di merchandising cinematografico suggeriscono che mentre Rocketry crescerà al botteghino in base al passaparola, Om vedrà una maggiore domanda nelle città di livello 2 e di livello 3.

Il produttore cinematografico e analista commerciale Girish Gohar ritiene che il film di Madhavan “si pieghi verso un pubblico di nicchia” piuttosto che un “film commerciale scandaloso”. Secondo lui, il film è un po’ costoso e rivolto al pubblico nei multiplex.

“L’hype è molto buono e positivo, in particolare nel sud. Rocketry inizierà bene al botteghino. Il film ha anche ottenuto molti riconoscimenti dalla scena internazionale, il che sembra positivo. Per il Cintura indiana, sarà più passaparola e dovrebbe inserirsi nella partenza”. Indianexpress.com, con l’aggiunta che Rocketry dovrebbe fare da qualche parte intorno a Rs crore il giorno dell’apertura. “Guardo al set del fine settimana e al botteghino della vita, piuttosto che al set del primo giorno, perché so che il film è più passaparola”, ha aggiunto.

R Madhavan interpreta il ruolo principale in Rocketry. Ha anche scritto e diretto il film. Nambi Narayanan, capo della divisione di scienze criogeniche presso l’Organizzazione per la ricerca spaziale islamica, è stato falsamente accusato di spionaggio e arrestato nel 1994. La Corte Suprema ha respinto tutte le accuse contro di lui nel 1998.

Mentre Girish Johar crede che Rocketry non troverà solo un pubblico nel mercato urbano, lo spettatore di film Akshay Rathi, che ha visto il film, suggerisce: “Non è un film a cui le persone sono intellettualmente inaccessibili. È un film su un razzo scienziato e non una lezione di scienza missilistica, raccontata in un modo che possa essere compreso dal grande pubblico.

Secondo Rathi, il film troverebbe appeal in tutto il paese, ma la sua raccolta al botteghino dipende interamente da “quanto velocemente passa il passaparola”. Ha detto: “Non c’è dubbio sul fatto che questo non è un film che aprirà a grandi numeri il primo giorno, è più un film orale”. Ha anche paragonato Rocketry a File del Kashmir, che ha sorpreso non solo i critici commerciali ma anche i produttori del film che non si sarebbero mai aspettati che andasse così bene alle biglietterie. “Anche The Kashmir Files non era un artista, ma era in un caso molto importante per noi. Questo è ciò che lo ha fatto funzionare. Avendo visto Rocketry, posso dire che è uno dei film più importanti realizzati dal film hindi Come regista e attore, R Madhavan è stato fantastico”. In questo film, “La mia eredità condivisa.

Per coloro che cercano l’intrattenimento hardcore di Bollywood, hanno Aditya Roy Kapur guidato da Om. Dramma d’azione con Sanjana Sangi, Jackie Shroff, Ashutosh Rana e Prachi Shah.

Aditya Roy Kapoor in Om The Battle Inside.

Girish Johar, che ha fissato il giorno di apertura del film a circa Rs 1,5-2 crore, ha dichiarato: “È un tipico film d’azione hardcore. Il trailer è decente. I fan di Aditya Roy Kapur lo vedranno come un tipico eroe indiano. Il livello di eccitazione è semplicemente decente. Sento che il film è un cambio di marcia per Aditya Roy. Kapur, finora ha girato principalmente film romantici, e questo è un film d’azione violento. Questa volta ha cercato di esplorare un campo diverso”.

Sia Om che Rocketry usciranno su circa 1800-2000 schermi.