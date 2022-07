Nuove specie terrificanti di aragoste pelose identificate dagli scienziati

Gli scienziati hanno scoperto una nuova spaventosa specie di granchio che si maschera tra i peli scrostati di altre creature marine.

Nonostante il suo aspetto minaccioso, i mostri “sottili” lo usano effettivamente come un cappello protettivo dai predatori.

Sono molto simili al comune paguro, ma al posto delle conchiglie rifilano una spugna viva e ne fanno un mantello.

La nuova specie fuzzy fa parte della famiglia del granchio spugna ed è stata chiamata Lamarckdromia beagle.

È stato scoperto dopo essere stato lavato su una spiaggia vicino alla città della Danimarca, nell’Australia occidentale.

“L’estrema volatilità è stata un regalo per noi”, ha affermato Andrew Hosey, del Western Australian Museum. Scienza dal vivo.

“I granchi spugnosi sono spesso pelosi, ma si sentono come feltro o velluto, e non quel pelo lungo e ispido”.

I granchi hanno zampe posteriori speciali che consentono loro di portare i ritagli che raccolgono sopra la testa.

Questi pezzi sono impilati per creare uno scudo ermetico sul granchio.

Questo la aiuta a evitare di essere individuata da predatori come grossi pesci, altri granchi e persino polpi che potrebbero divorarla a pranzo.

Il nome è in realtà un riferimento alla nave che portò il naturalista britannico Charles Darwin in giro per il mondo.

La nuova specie fu chiamata Lamarckdromia beagle. Colin L. McClay / Figura scientifica

Il nuovo tipo “mantello” è una mimetica per la creatura timida. Colin L. McClay / Figura scientifica

La nave su cui viaggiò per l’Australia si chiamava HMS Beagle.

“Si pensa che questo viaggio abbia avuto una profonda influenza su Darwin, portandolo sulla strada per formulare la sua teoria della selezione naturale”, ha aggiunto Hosey.

La nuova specie è stata rivelata in un documento di ricerca pubblicato in zotaxa Journal, che contiene anche i dettagli di altre 31 specie di granchio spugna.

Questa storia è apparsa originariamente il Sole È riprodotto qui con autorizzazione.