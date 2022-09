Come lo stile della regina Elisabetta II ha plasmato il mondo

Norman Hartnell (che realizzò gli abiti da sposa e per l’incoronazione della regina) e Hardy Ames erano i suoi stilisti locali originali, seguiti negli ultimi anni da Stewart Parvin e Angela Kelly, che li decoravano da più di due decenni (e autrice di due libri su stile regale). Le famose borse a forma di petto della regina (aveva oltre 200 borse) provenivano da Loner London, che le fu concesso un ordine reale nel 1968; Le sue camicie di cotone provenivano da Grosvenor Shirts Ltd. In via Jermaine.

I fine settimana e le vacanze a Balmoral in Scozia le hanno permesso di mettere in risalto il tartan scozzese e il tweed inglese. Nel 2018 mi sono seduto in prima fila alla London Fashion Week per aprire un negozio Premio Queen Elizabeth II per il design britannicoAssegnato a una giovane stilista, estendendo il suo patrocinio al di là di ciò che potrebbe essere in grado di indossare da sola.