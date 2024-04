Israele Gaza: le migliori università americane lottano con proteste diffuse

James Fitzgerald e Bernd Debusman Jr

Le proteste contro la guerra a Gaza si sono diffuse dalla Columbia e Yale ad altre università mentre i funzionari lottano per contenere il crescente movimento di resistenza.

Lunedì notte, la polizia è intervenuta per sedare una protesta alla New York University e ha effettuato diversi arresti.

Decine di studenti sono stati arrestati all'inizio della giornata a Yale quando la Columbia ha cancellato le lezioni di persona.

Simili “campi” sono sorti a Berkeley, al MIT e in altri college in tutto il paese.

Dall’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre, manifestazioni e accesi dibattiti sulla guerra Israele-Gaza e sulla libertà di parola hanno scosso i campus americani.

Secondo i calcoli israeliani, circa 1.200 israeliani e stranieri – per lo più civili – furono uccisi e 253 furono riportati a Gaza come ostaggi.

Israele ha reagito con la sua guerra più aggressiva a Gaza, con l’obiettivo di distruggere Hamas e liberare gli ostaggi. Secondo il ministero della Sanità locale gestito da Hamas, più di 34.000 palestinesi di Gaza – la maggior parte dei quali bambini e donne – sono stati uccisi nel conflitto.

Negli Stati Uniti, gli studenti di entrambe le parti segnalano un aumento degli episodi di antisemitismo e islamofobia.

Interrogato sulle proteste nei campus di lunedì, il presidente Joe Biden ha condannato gli “antisemiti” e “coloro che non capiscono cosa sta succedendo ai palestinesi”.

Il movimento anti-campus è finito alla ribalta mondiale la settimana scorsa dopo che la polizia di New York è stata chiamata nel campus della Columbia University e ha arrestato dozzine di manifestanti.

In una dichiarazione di lunedì, la Colombia ha annunciato che tutte le lezioni si terranno virtualmente, con il presidente colombiano Minuch Shafik che ha citato episodi di “comportamento minaccioso e molesto”.

Le tensioni nel campus sono state “sfruttate da persone non affiliate alla Columbia che sono venute al campus per perseguire i propri programmi”, ha detto il dottor Shabig.

Alla New York University, i manifestanti hanno piantato le tende davanti alla Stern School of Business.

Come è successo in altre università, i manifestanti della New York University hanno chiesto alla scuola di rilasciare “fondi e sovvenzioni da parte dei produttori di armi e delle società interessate all'occupazione israeliana”.

Lunedì, al calare della notte, la polizia ha iniziato ad arrestare i manifestanti.

Ore prima, quasi 50 manifestanti erano stati arrestati all'Università Yale di New Haven, nel Connecticut, dove le manifestazioni si erano estese a diverse centinaia di persone durante il fine settimana.

L'università ha detto che i detenuti hanno ignorato “numerose richieste” di andarsene.

Campi di protesta sono stati istituiti anche presso l'Università della California a Berkeley, il Massachusetts Institute of Technology, l'Università del Michigan, l'Emerson College e il Tufts.

Tuttavia, le proteste nei campus sono state segnate da accuse di antisemitismo.

In un esempio, i video pubblicati online mostrano alcuni manifestanti vicino alla Colombia che esprimono sostegno per un attacco di Hamas contro Israele.

La deputata democratica Kathy Manning, che lunedì ha visitato la Columbia, ha detto di aver visto manifestanti lì che chiedevano la distruzione di Israele.

Chabad, un gruppo chassidico della Columbia University, ha affermato che gli studenti ebrei venivano sgridati e sottoposti a una retorica dannosa.

Secondo quanto riferito, un rabbino affiliato all'università ha inviato un messaggio a 300 studenti ebrei della Columbia, avvertendoli di evitare il campus finché la situazione “non migliorerà drasticamente”.

I membri dei gruppi di protesta hanno negato l'antisemitismo, sostenendo che le loro critiche sono riservate allo Stato israeliano e ai suoi sostenitori.

La Columbia Students for Justice in Palestine ha dichiarato domenica in un comunicato che “respinge fermamente qualsiasi forma di odio o fanatismo” e ha criticato “individui fastidiosi che non ci rappresentano”.

Il dottor Shafiq ha affermato nella sua dichiarazione che è stata formata una task force “per cercare di portare questa crisi a una soluzione”.

L'università e il dottor Shabig – che si è recato a Capitol Hill la scorsa settimana per testimoniare davanti a una commissione del Congresso sugli sforzi dell'università contro l'università – sono sollecitati a risolvere la situazione.

Un gruppo di legislatori federali, guidati dalla deputata Elise Stefanik, repubblicana di New York, ha firmato lunedì una lettera in cui Stefanik afferma che “non riesce a porre fine alle folle di studenti e agitatori che chiedono azioni. Terrorismo contro gli studenti ebrei”.

Le proteste a New York hanno attirato l'attenzione anche dei rappresentanti democratici Kathy Manning, Jared Moskowitz, Josh Gottheimer e Dan Goldman.

Il deputato Gotheimer ha affermato che la Columbia “pagherà il prezzo” se non riuscirà a garantire che gli studenti ebrei si sentano benvenuti e al sicuro all'università.

Nel frattempo, la repubblicana della Carolina del Nord Virginia Foxx, presidente della Commissione per l’Istruzione della Camera, ha scritto in una lettera pubblicata online che il “continuo fallimento nel ripristinare l’ordine e la sicurezza” da parte della Columbia viola gli obblighi che richiedono assistenza federale e “deve essere immediato”. corretto”.

Le proteste hanno anche spinto Robert Kraft, proprietario della squadra New England Patriot NFL e alunno della Columbia, ad avvertire che avrebbe interrotto il sostegno all'università “fino a quando non saranno intraprese azioni appropriate”.

Tuttavia, alcuni membri della facoltà dell'università hanno incolpato la Columbia per aver gestito la protesta e aver chiamato la polizia.

In una dichiarazione inviata alla BBC lunedì sera, il Knight First Amendment Institute della Columbia ha chiesto una “urgente correzione di rotta”.

Ha citato le regole universitarie per sostenere che le autorità esterne dovrebbero essere coinvolte solo quando esiste un “pericolo chiaro e presente per le persone, le proprietà o il funzionamento sostanziale di qualsiasi unità dell'università”.

“Anche se non autorizzati, non sappiamo come l'accampamento e le proteste abbiano causato un tale pericolo”, si legge nella nota.

Ci sono state diffuse proteste anche negli Stati Uniti per gli eventi di Gaza.

I manifestanti filo-palestinesi hanno recentemente bloccato le principali strade del paese, bloccando l'accesso agli aeroporti tra cui l'O'Hare International di Chicago e il Seattle-Tacoma International, nonché il Golden Gate Bridge di San Francisco e il ponte di Brooklyn a New York.

