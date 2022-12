Biden dà il benvenuto a Macron alla cena di stato

La Casa Bianca ha posizionato rose rosse e delphinium blu su ogni tavolo durante la cena, insieme a iris bianchi, il fiore ufficiale della Francia, per rappresentare i colori comuni dei paesi. Quando le zucche per il pasto venivano raccolte dall’orto della Casa Bianca, i piatti venivano affittati. (La porcellana ufficiale della Casa Bianca non è autorizzata a lasciare l’edificio per evitare danni.)

Per gran parte della visita ufficiale di giovedì, Mr. Biden e Mr. Mentre Macron discuteva della guerra in Ucraina e del conflitto economico, i due leader mondiali hanno goduto di una delle tradizioni più glamour della Casa Bianca.

Prima di venire, Sig. Il signor Biden ha una collezione di dischi in vinile personalizzata di grandi musicisti americani e una stampa facsimile d’archivio del brevetto del fonografo americano del 1877 di Thomas Edison. Sig. Macron Sig. Ha anche regalato a Biden un vinile e la colonna sonora originale di “Un Homme et Une Femme”, che i Biden hanno visto al loro primo appuntamento.

Sig. Per Biden, Mr. I rapporti tra lui e Macron non sono mai stati così felici.

Un anno fa l’A Proteste transatlantiche Sig. Quando Biden ha raggiunto un accordo che minacciava di inasprire le relazioni franco-americane, ha annullato un precedente accordo francese per la fornitura di sottomarini convenzionali.