BUFFALO SNOW: La peggiore bufera di neve storica colpirà New York occidentale





Cnn

—



Forte nevicata Una tempesta storica si sta abbattendo su parti dello stato di New York occidentale, già facendo ringhiare il traffico sulle strade principali, abbattendo alberi, danneggiando proprietà e minacciando interruzioni di corrente mentre le temperature precipitano.

I totali della neve hanno raggiunto i 4 piedi in una posizione. Blastell, a circa 8 miglia a sud di Buffalo, ha ricevuto 48 pollici di neve, di cui 6 pollici tra l’una e le due del pomeriggio.

“Le nevicate creeranno una visibilità quasi nulla, renderanno impossibili i viaggi, danneggeranno le infrastrutture e paralizzeranno le comunità colpite duramente”. Servizio meteorologico nazionale detto giovedì. “L’aria estremamente fredda accompagnerà questo evento e le temperature saranno di 20 gradi al di sotto del normale entro la fine della settimana”.

Orchard Park, dove domenica i Buffalo Bills avrebbero dovuto giocare la loro partita della NFL ora trasferita, venerdì pomeriggio aveva un totale di 42,5 pollici di neve.

“Voglio essere molto chiaro: questa non è la tipica nevicata nella città di Buffalo o nella regione”, ha detto venerdì il sindaco di Buffalo Byron Brown, poiché erano previsti da 4 a 5 piedi di neve. “È una bufera di neve che può avere conseguenze pericolose se le persone non fanno la cosa giusta”.

Circa 6 milioni di persone nei cinque stati dei Grandi Laghi, dal Michigan a New York, sono sotto allerta neve venerdì, ha detto il meteorologo della CNN Haley Brink. Secondo il National Weather Service, la neve effetto lago continuerà nelle aree sottovento dei Grandi Laghi fino a domenica.

Venerdì erano presenti forti nevicate sul lago Erie e sul lago Ontario.

La regione ottiene anche:

• Il traffico commerciale è chiuso su alcune strade, anche se alcune restrizioni sono state sostituite da avvisi di viaggio venerdì mattina.

• I voli vengono cancellati all’aeroporto di Buffalo, che ha già quasi 13 pollici di neve.

• La NFL ha spostato la partita dei Bills contro i Cleveland Browns all’inizio di questa settimana a Detroit. Il Il gruppo spera di viaggiare da Buffalo di sabato.

• Parti della contea di Oswego vicino al lago Ontario hanno ricevuto 2 piedi di neve entro giovedì sera.

• Amburgo, a circa 15 miglia a sud di Buffalo, aveva quasi 34 pollici alle 8 del mattino

• Le scuole pubbliche di Buffalo sono chiuse il venerdì. Così sono i servizi della contea di Erie.

• Nevicate di 3 pollici o più all’ora, con fulmini occasionali e raffiche di vento possibili per le aree a est dei laghi e del lago Ontario.

Esortando i residenti a essere cauti questo fine settimana, il governatore di New York Kathy Hochul ha descritto la tempesta come un evento nevoso “importante, importante” che potrebbe essere pericoloso per la vita. Bufera di neve di novembre 2014 Ha causato 20 vittime nell’area di Buffalo.

Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza in 11 distretti.

“È una tempesta molto pesante”, ha detto Brown alla CNN. “In questo momento, la maggior parte della città è in buone condizioni: South Buffalo è la più colpita. Prevediamo che altre parti della città saranno colpite duramente in seguito.

Il sindaco ha esortato le persone a “stare vigili” ea restare a casa, e la città ha ripristinato il divieto di viaggio.

“Siamo pronti a venire”, ha detto Brown, elogiando i leader di stato, contea e città per la loro collaborazione. “Abbiamo avuto poco tempo per prepararci e pianificare questa tempesta”.

A partire da giovedì pomeriggio, 130 miglia della New York State Thruway (Interstate 90) sono state chiuse al traffico commerciale nell’area di Rochester e Buffalo fino al confine con la Pennsylvania, ha detto l’ufficio di Hochul. Anche altre importanti autostrade, tra cui la 90, la 290 e la 990, sono state chiuse.

Inoltre, i funzionari della contea di Erie a New York, che include Buffalo, hanno dichiarato lo stato di emergenza e imposto il divieto di circolazione a partire da giovedì sera.

“La neve effetto lago (tempesta) è molto pesante e può causare la caduta di rami degli alberi e danni a veicoli, proprietà o linee elettriche. Guarda dove parcheggi e sii consapevole di ciò che ti circonda quando sei fuori”, ha detto la contea di Erie. I funzionari hanno scritto online.

La neve più intensa della tempesta dovrebbe colpire l’area di Buffalo, dove potrebbero accumularsi più di 4 piedi, rendendola la peggiore previsione in più di 20 anni. Il totale di tre giorni di nevicate più alte della città è stato di 56,1 pollici, avvenuto nel dicembre 2001, ha detto il meteorologo della CNN Brandon Miller.

Ecco le ultime sul movimento del pesante manto nevoso effetto lago sul lago e in Ontario. La banda ridurrà la visibilità a meno di un quarto di miglio e produrrà tassi di nevicate di 3 pollici/ora. pic.twitter.com/Z6g9yfB2ZJ — NWS Buffalo (@NWSBUFFALO) 18 novembre 2022

Infatti, dato il tasso di nevicate, Buffalo può vedere un mese di neve in poche ore. Ciò potrebbe rendere il mese di novembre più nevoso dal 2000, quando in città sono caduti 45,6 pollici per l’intero mese, ha aggiunto Miller.

Già, i residenti di Williamstown nella contea di Oswego, vicino al lago Ontario, hanno visto 24 pollici di neve giovedì sera. Secondo Servizio meteorologico. Nella vicina contea di Oneida, alcune località sono state coperte da 14 pollici di neve nelle 24 ore precedenti a giovedì sera. Servizio meteorologico.

Miller afferma che venerdì da solo potrebbe portare più di 2 piedi di neve, rendendolo uno dei tre giorni più nevosi mai registrati a Buffalo.

“L’aria fredda continuerà a riversarsi in tutta la regione, provocando un prolungato evento nevoso effetto lago, che durerà fino alla fine di questa settimana”. Lo hanno detto venerdì mattina i meteorologi del National Weather Service a Buffalo. “Due nevicate estreme con effetto lago con tassi di nevicata di almeno 3 pollici all’ora continueranno a nord-est dei laghi fino a stasera”.

La neve effetto lago si verifica quando condizioni molto fredde e ventose si sviluppano su un lago relativamente caldo, il che significa che il lago potrebbe essere di 40 gradi e il vento è di zero gradi, ha spiegato Miller. La collisione della temperatura crea instabilità, che consente il verificarsi di condizioni meteorologiche invernali più estreme.

Altre aree colpite dalla tempesta includono parti della penisola superiore e della penisola inferiore occidentale del Michigan, dove forti venti e forti nevicate causeranno visibilità zero e condizioni di viaggio non sicure.