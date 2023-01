La chiamata al 911 di Jeremy Renner è stata rivelata

Jeremy Renner “completamente schiacciato” dopo essere stato investito da uno spazzaneve all’inizio di questa settimana, secondo la cronologia delle chiamate al 911 TMZ ha capito Mercoledì.

Secondo quanto riferito, la star di “Hurt Locker”, 51 anni, è stata sentita gemere in sottofondo mentre respirava “estremamente difficile” a causa del collasso del petto e della parte superiore del busto schiacciata.

Ha anche avuto gravi emorragie, secondo un registro delle chiamate ottenuto da TMZ.

Tuttavia, l’ufficio stampa dell’ufficio dello sceriffo della contea di Washoe ha dichiarato a Page Six di non poter confermare i dettagli del registro delle chiamate ottenuto da TMZ e ci ha detto che non hanno ancora attivato una chiamata al 911.

Lo sceriffo della contea di Washoe Darren Balaam ha rivelato durante una conferenza stampa martedì che Renner è stato “investito” da un “dispositivo di sbrinamento estremamente grande” del peso di “non meno di 14.330 libbre” chiamato PistenBully.

Al momento dello strano incidente, uno dei vicini di Renner, che era un medico, gli ha messo un laccio emostatico sulla gamba fino all’arrivo dei paramedici.

Il petto di Jeremy Renner è collassato e gli ha schiacciato la parte superiore del busto, la sua cronologia delle chiamate al 911 è stata appena rivelata. Jeremy Renner

La stella Hawk è stata quindi trasportata in aereo dalla montagna e portata in un vicino ospedale, dove è stato curato per le ferite riportate.

Domenica, il giorno dell’incidente, il rappresentante di Renner ha condiviso una dichiarazione secondo cui il suo cliente era In “condizioni critiche ma stabili” Dopo essere stato ferito in un “incidente meteorologico mentre spalava la neve”.

L’addetto stampa ha anche detto a People all’epoca che il due volte candidato all’Oscar Ha subito un trauma da corpo contundente al petto e lesioni ossee”.

La polizia ha detto che Renner è stato investito da uno spazzaneve da 14.330 libbre.

La polizia ha detto che Renner è stato investito da uno spazzaneve da 14.330 libbre.

annuncio pubblicitario La polizia ha detto che Renner è stato investito da uno spazzaneve da 14.330 libbre.

annuncio pubblicitario

Renner in seguito lo diede al pubblico scorcio della sua guarigione martedì condividendo un selfie di se stesso da un letto d’ospedale.

“Grazie a tutti per le gentili parole. 🙏”, l’attore di “Bourne Legacy” ha sottotitolato una sua foto che mostra tutti i lividi via Instagram. “Sono troppo incasinato in questo momento per scrivere. Ma mando amore a tutti voi.

Non è chiaro quanto tempo ci vorrà per il suo completo recupero.