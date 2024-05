La prossima partita WNBA di Kaitlin Clark: come guardare Indiana Fever vs. Stasera gli assi di Las Vegas

Fresca della sua prima vittoria nella sua stagione da rookie WNBA, Kaitlyn Clark e Indiana Fever si dirigono a Las Vegas, Nevada, per affrontare gli Aces stasera alle 21:00 ET. Clark ha avuto un inizio difficile per la sua prima stagione WNBA poco dopo aver giocato la migliore stagione NCAA della sua carriera, ma sembra che la star del basket abbia finalmente trovato il suo ritmo con la sua nuova squadra. I Fever hanno battuto i Los Angeles Sparks venerdì sera 78-73, ottenendo una serie di sconfitte consecutive di 0-5. L’influenza di Caitlin Clark rimane forte. Quindi, sintonizzati per guardare Clark e la sua squadra affrontare i Las Vegas Aces stasera su NBA TV (in onda su League Pass e trasmesso localmente su Silver State Sports & Entertainment Network e WTHR Channel 13). Siete pronti a guardare la prossima partita di Kaitlyn Clarke? Ecco cosa devi sapere prima della partita Fever vs. Aces di stasera.

Come guardare la prossima partita di Kaitlyn Clarke: Indiana Fever vs. Assi di Las Vegas:

data: Sabato 25 maggio

tempo: 21:00 ET

posizione: Michelob Ultra Arena, Las Vegas, Nevada

Canale tv: TV dell’NBA

fluire: Pass lega WNBA, Fubo, DirecTV

Quando sarà la prossima partita WNBA di Caitlin Clarke?

Caitlin Clark continua la sua stagione da rookie nella WNBA stasera con un match contro i Las Vegas Aces.

A che ora è la partita di Kaitlyn Clark?

Febbre dell’Indiana vs. Las Vegas Aces stasera alle 21:00 ET.

Canale della partita Las Vegas vs Indiana:

The Fever at Aces sarà trasmesso su Ion e trasmesso in streaming sul WNBA League Pass.

Come guardare Indiana Fever vs. Las Vegas Aces senza cavo:

Il modo migliore per guardare le partite della WNBA:

