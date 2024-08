Come l’overtourism estivo ha influenzato Barcellona, ​​il Monte Fuji e Airbnbs

SINTRA, Portogallo (AP) — Il campanello di casa di Martinho de Almada Pimentel è difficile da trovare, e a lui piace così. È una lunga corda e, quando viene tirata, una vera campana suona sul tetto dicendogli che c’è qualcuno fuori dalla villa di montagna che il suo bisnonno costruì nel 1914 come monumento alla privacy.

Non ce n’è molto a Pimentel durante quest’estate di “overtourism”.

I viaggiatori che si muovono nel traffico bloccato fuori dalle mura soleggiate di Casa do Cibristi a volte notano il campanello e tirano la corda “perché è divertente”, dice. Con i finestrini aperti si sente l’odore degli scarichi delle auto e si sentono i “tuk-tuk” delle enormi motociclette così chiamate per il rumore che fanno. Può sentire la frustrazione dei 5.000 visitatori al giorno che devono fare la fila intorno alla casa lungo le tortuose strade a una corsia che portano al Palazzo Pena, l’ex rifugio del re Ferdinando II.

“Mi sento più isolato ora che durante il COVID”, ha detto Pimentel, che vive da solo, durante un’intervista questo mese sotto il portico. “Adesso cerco di non uscire. Quello che sento è rabbia.”

Questa è una storia su cosa significa visitare un paese nel 2024, il primo anno in cui si prevede che il turismo globale stabilirà record da quando la pandemia di coronavirus ha fermato gran parte della vita sulla Terra. Il vagabondare sta aumentando, anziché stabilirsi, spinto dal costante viaggio della vendetta, Campagne per nomadi digitali E come viene chiamato Visti d’oroDa incolpare In parte a causa dell’aumento dei prezzi delle case.

Chiunque presti attenzione all'”overtourism” quest’estate è consapevole delle crescenti conseguenze in tutto il mondo: ingorghi in paradiso. E segnalazioni di operatori del settore alberghiero che vivono in tende. e proteste “anti-turismo” volte a mettere in imbarazzo i visitatori mentre mangiano – o, come è successo a Barcellona a luglio, spruzzandoli con pistole ad acqua.

Le manifestazioni sono un esempio di come la gente del posto usa la forza del proprio numero e dei social media per lanciare un ultimatum ai leader delle destinazioni: devono gestire meglio la questione o spaventeremo i turisti, che potrebbero spendere 11,1 trilioni di dollari all’anno altrove. I prezzi delle case, il traffico e la gestione dell’acqua sono tutti sulle liste di controllo.

Potresti lamentarti del fatto che persone come Pimentel, abbastanza ricche da vivere in posti che vale la pena visitare, potrebbero suonare il violino. Ma questo problema non riguarda solo i ricchi.

“Non poter prendere un’ambulanza o non poter fare la spesa è un problema da ricchi?”, ha detto Matthew Bedell, residente a Sintra, che non ha farmacie o negozi di alimentari in centro. Designato dall’UNESCO “Non credo che questi problemi appartengano ai ricchi.”

Ma cos’è comunque l’“overtourism”?

La frase stessa descrive generalmente il punto critico in cui i visitatori e il loro denaro smettono di avvantaggiare i residenti e causano invece danni degradando siti storici, sovraccaricando le infrastrutture e rendendo la vita significativamente più difficile per coloro che vivono lì.

È un hashtag che dà un nome alle proteste e alle ostilità viste durante tutta l’estate. Ma se si guarda un po’ più da vicino, si scoprono problemi più complessi per i residenti locali e i loro leader, nessuno dei quali è più comune dell’aumento dei prezzi delle case a causa degli affitti a breve termine come Airbnb, dalla Spagna al Sud Africa. Alcune zone incoraggiano il “buon turismo”, generalmente definito come una maggiore attenzione da parte dei visitatori verso i residenti e meno comportamenti ubriachi, selfie fastidiosi e altre scelte discutibili.

Secondo un’analisi preparata per l’Organizzazione mondiale del commercio da Joseph Martin Chair dell’Università di Western Sydney e Marina Novelli dell’Università di Nottingham, “l’overtourism è anche un fenomeno sociale”. In Cina e India, ad esempio, scrivono, i luoghi affollati sono socialmente più accettabili. “Ciò suggerisce che le aspettative culturali sullo spazio personale e le aspettative di esclusività differiscono”.

L’estate del 2023 è stata definita dal caos del viaggio stesso – Aeroporti e compagnie aeree sono sopraffatti, I passaporti sono un incubo per i viaggiatori provenienti dagli Stati UnitiTuttavia, entro la fine dell’anno, c’erano molti segnali che il ritmo dei viaggi di vendetta sul coronavirus stava accelerando.

A gennaio, l’agenzia del turismo delle Nazioni Unite aveva previsto che il turismo globale avrebbe superato del 2% i record del 2019. Alla fine di marzo, l’agenzia ha riferito che oltre 285 milioni di turisti avevano viaggiato a livello internazionale, circa il 20% in più rispetto al primo trimestre del 2023. È rimasto Destinazione più visitata. Consiglio mondiale dei viaggi e del turismo Previsto per aprile Lo studio indica che 142 dei 185 paesi analizzati raggiungeranno numeri record nel settore del turismo, destinati a generare 11,1 trilioni di dollari a livello globale e a rappresentare 330 milioni di posti di lavoro.

Soldi a parte, quest’anno ci sono stati problemi in paradiso, con la Spagna protagonista di tutto, da… acqua I problemi di gestione si stanno intensificando Alloggiamento Prezzi e dramma turistico ubriaco.

Ovunque scoppiarono proteste Paese Già a marzo, quando i graffiti di Malaga avrebbero esortato i turisti a “tornare a casa”. Migliaia di manifestanti hanno manifestato in Spagna Isole Canarie A Barcellona, ​​centinaia di manifestanti hanno manifestato contro i visitatori e i lavori edili che prosciugavano i servizi idrici e facevano aumentare i prezzi delle case. A Barcellona, ​​i manifestanti hanno insultato persone che presumevano fossero visitatori e li hanno bagnati con acqua mentre cenavano all’aperto sulla strada turistica Las Ramblas.

In Giappone, dove si prevedeva che gli arrivi di turisti a causa dello yen debole avrebbero raggiunto un nuovo record nel 2024, Kyoto ha vietato l’ingresso ai turisti in alcuni vicoli. Lo ha deciso il governo confine Nella città di Fujikawaguchiko, che offre alcune delle migliori viste del cono perfetto della montagna, i leader hanno installato un grande schermo nero nel parcheggio per impedire ai turisti di affollare il sito. I turisti sembrano aver risposto Praticando dei fori nello schermo all’altezza degli occhi.

Nel frattempo, i viaggi aerei, È diventato più infeliceCome ha riferito il governo americano a luglio. L’UNESCO ha avvertito di potenziali danni alle aree protette. Non esiste un elenco 2024 Ha esortato le persone a riconsiderare la visita alle aree colpite dall’inquinamento, compresi i siti in Grecia e Vietnam, nonché le aree con problemi di gestione dell’acqua in California, India e Tailandia.

Le aree non ancora calde hanno cercato di trarre vantaggio dalle campagne di “deturismo” come la campagna “Stay Away” ad Amsterdam che ha preso di mira i giovani interessati a fare festa. Ad esempio, la campagna “Benvenuti in Mongolia” attirava visitatori dalla terra di Gengis Khan.Le visite dei turisti stranieri in questo Paese sono aumentate del 25% nei primi sette mesi del 2024 rispetto allo scorso anno.

Il turismo è in forte espansione e cambia così rapidamente che alcuni esperti ritengono che il termine “overtourism” sia obsoleto.

Michael O’Regan, docente di turismo ed eventi alla Glasgow Caledonian University, sostiene che “overtourism” è diventato una parola d’ordine che non riflette il fatto che l’esperienza dipende in gran parte dal successo o dal fallimento della gestione della folla. È vero che molte delle manifestazioni non prendono di mira i turisti stessi, ma piuttosto i leader che permettono ai locali, che dovrebbero trarre vantaggio da queste manifestazioni, di diventare quelli che pagano.

“C’è stata una reazione negativa contro i modelli di business su cui è costruito il turismo moderno, e c’è stata una mancanza di risposta da parte dei politici”, ha detto in un’intervista. “Il turismo è tornato più velocemente di quanto ci aspettassimo”, ha aggiunto, ma i turisti non sono il problema. “C’è una lotta globale per i turisti. Non possiamo ignorarla. … Allora cosa succede quando riceviamo troppi turisti? Le destinazioni devono fare più ricerche.”

dei visitatori rispetto a quelli visitati

Ferbi Makela può descrivere con precisione ciò che sta accadendo nella sua zona di Sintra.

Gli ospiti che arrivano a Casa do Vale, il suo B&B su una collina vicino al centro del paese, chiamano Makela angosciati perché non riescono a capire come trovare la sua casa in mezzo alle regole del traffico “disorganizzate” di Sintra che sembrano cambiare senza preavviso.

“C’è un palo in mezzo alla strada che va su e giù e non puoi andare avanti perché altrimenti distruggi la macchina, quindi devi scendere in qualche modo ma non puoi girarti, quindi devi fare retromarcia la strada”, dice Makela, che vive in Portogallo da 36 anni. “Poi le persone sono così frustrate che vengono sulla nostra strada, dove c’è anche un cartello che dice ‘Solo per veicoli autorizzati’. E chiudono tutto.”

Nessuno nega che il boom turistico del Portogallo necessiti di una migliore gestione. Centro mondiale dei viaggi e del turismo Ad aprile, il governo prevedeva che il settore turistico del Paese sarebbe cresciuto quest’anno del 24% rispetto ai livelli del 2019, creando da allora 126.000 opportunità di lavoro aggiuntive e rappresentando circa il 20% dell’economia nazionale. I prezzi delle case stavano già spingendo un numero crescente di persone fuori dal mercato immobiliare, Il prezzo degli immobili in Egitto è aumentato in parte a causa del crescente afflusso di investitori stranieri e turisti in cerca di affitti a breve termine.

In risposta, Lisbona ha annunciato l’intenzione di dimezzare il numero di tuk-tuk autorizzati a trasportare i turisti in tutta la città e di costruire più parcheggi per loro dopo che i residenti si sono lamentati del blocco del traffico.

Sintra, a 40 minuti di treno verso ovest, ha investito in più parcheggi fuori città e in alloggi per giovani a basso prezzo vicino al centro, ha detto l’ufficio del sindaco.

Più di tre milioni di persone ogni anno visitano le montagne e i castelli di Sintra, che è stata per lungo tempo una delle regioni più ricche del Portogallo grazie al suo clima fresco e ai suoi scenari naturali. Anche il Comune di Sintra ha riferito via e-mail che il numero di biglietti venduti per i siti storici vicini è diminuito. Ad esempio, quest’anno il Palazzo Pena ha iniziato a consentire meno della metà dei 12.000 biglietti al giorno venduti lì in passato.

I residenti che si sono organizzati in QSintra, un’associazione che chiede al Consiglio Comunale di mettere i residenti al primo posto migliorando la comunicazione, dicono che non è sufficiente per iniziare. Vogliono anche conoscere il piano del governo di gestire gli ospiti di un nuovo hotel in costruzione per aumentare il numero di notti di permanenza degli ospiti nell’hotel e imporre maggiori restrizioni sul numero di auto e visitatori ammessi.

“Non siamo contro i turisti”, si legge nella dichiarazione del gruppo. “Siamo contrari al caos che (i leader locali) non possono risolvere”.

___

Hanno contribuito a questo rapporto le reporter dell’Associated Press Helena Alves da Lisbona e Mari Yamaguchi da Tokyo. Lori Kelman scrive di affari globali per il team Trends and Culture dell’Associated Press. Puoi seguirla su: http://x.com/APLaurieKellman