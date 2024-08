Dovresti fare l’iniezione covid adesso o aspettare un booster aggiornato?

(Radio WGN) – insieme a più della metà degli stati americani Trovare il livello “più alto”. Il virus covid nelle loro acque reflue potrebbe farti sentire come se fosse ora di fare una dose di richiamo. Ma la situazione attuale lascia gli americani prudenti in una posizione difficile: dovrebbero arrendersi ora, tra i piani di viaggio estivi e le infezioni diffuse, o aspettare ancora un po’ per una versione aggiornata del vaccino?

Dottor Jeffrey GobinDirettore medico Ospedale Northwestern Medicine Lake ForestHa valutato i pro e i contro in una recente intervista con la radio WGN.

La prima cosa da considerare è la tua salute personale e la tua età, ha detto Gobin. Se hai 75 anni o più o hai altri problemi di salute che rendono più grave un’infezione da covid, potrebbe aumentare la dose per ottenere un richiamo adesso.

Ma anche se sei perfettamente sano, se stai partendo per un importante viaggio internazionale o se aumenterai notevolmente la tua esposizione, potresti voler vaccinarti il ​​prima possibile.

“Se il nostro amico vuole vaccinarsi una o due settimane prima del viaggio”, ha ipotizzato Cobbin, “se il nostro amico è esposto al Covid, la possibilità di contrarre il Covid è ridotta, forse del 50%. La probabilità si riduce se il vaccino viene somministrato una o due settimane prima della partenza per l’Europa.

Il tempismo è importante, ha spiegato Cobbin, perché subito dopo la vaccinazione, il tuo corpo avrà un’abbondanza di anticorpi che combattono il COVID.

“Durante questo periodo, gli anticorpi che attaccano il virus senza attaccarsi alle cellule del corpo della persona sono ai livelli più alti e questo può aiutare a ridurre la possibilità di infezione.”

Il vaccino può aiutare a prevenire l’infezione, ma è una finestra breve, ha detto. Dopo alcune settimane, il vaccino è molto efficace nel prevenire malattie gravi, ma non altrettanto efficace nel prevenire le infezioni.

Booster covid migliorato progettato per mirare Ceppo KP.2Anche se i tempi esatti non sono ancora noti, si prevede che verrà rilasciato il mese prossimo. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie raccomandano che la maggior parte delle persone Ottienilo con un vaccino antinfluenzale annuale A settembre o ottobre.

L’anno scorso, le persone che avevano ricevuto la formula aggiornata (invece di fare affidamento sul vecchio vaccino) avevano maggiori probabilità di rimanere in salute e di rimanere fuori dall’ospedale, afferma il CDC.

Alla fine, ha detto Gobin, se si scatta adesso o si aspetta un altro paio di mesi è una decisione personale. Quanto sei preoccupato di ammalarti ora dipende da quanto grave sarà la situazione se ti ammalerai.

“Per i nostri amici più anziani, sembra che si tratti di persone di età superiore ai 75 anni o di persone con malattie croniche, in particolare malattie che lasciano qualcuno immunocompromesso… Queste persone hanno davvero bisogno di essere aggiornate sui vaccini e di fare attenzione. Ma se sei giovane e sei sano, nell’agosto 2024, praticamente tutti noi abbiamo molta immunità al Covid ed è improbabile che ci ammaliamo gravemente se contraiamo il virus.

Le persone che vogliono rimandare la vaccinazione fino a quando non sarà disponibile una nuova dose di richiamo hanno altri modi per aumentare la loro protezione contro il virus. Mentre indossi una maschera Puoi prevenire la contrazione o la diffusione di una malattia respiratoria in mezzo alla folla o nei luoghi pubblici.