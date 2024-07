Il giornalista del WSJ Ivan Gershkovich è stato accusato dagli Stati Uniti di spionaggio da un tribunale russo.

CNN

Ivan GershkovichIl primo giornalista americano ad essere arrestato con l’accusa di spionaggio in Russia dai tempi della Guerra Fredda è stato riconosciuto colpevole di spionaggio e condannato a 16 anni di carcere da un tribunale russo, in un caso condannato dal governo degli Stati Uniti, dal suo giornale e dai suoi sostenitori. come un falso.

Un tribunale di Ekaterinburg ha annunciato il verdetto di colpevolezza e la sentenza poco dopo le 15:00 ora locale (8:00 ET) di venerdì.

La corte ha ascoltato le argomentazioni conclusive e Gershkovich, 32 anni, giornalista del Wall Street Journal, ha pronunciato le sue osservazioni conclusive a porte chiuse venerdì mattina.

La rapida decisione sul caso arriva poche settimane dopo Gershkovich Apparso per la prima volta in una gabbia di vetro La sua testa è stata recentemente rasata per l’inizio del processo, il 26 giugno. Quel giorno, Gershkovich stava con le braccia incrociate, sorridendo di tanto in tanto e salutando una folla di giornalisti.

Il ritmo delle indagini ha sollevato dubbi sul fatto che il Cremlino intenda utilizzarlo come parte di un accordo di scambio di prigionieri con gli Stati Uniti, cosa che il portavoce Dmitry Peskov ha rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto di loro durante una teleconferenza venerdì prima della sentenza. Avviso

A giugno, Mosca ha ribadito che erano in corso colloqui su un possibile accordo di scambio di prigionieri per Gershkovich, ma Peskov ha più volte insistito sul fatto che tali conversazioni dovrebbero svolgersi in “assoluto silenzio” per evitare complicazioni.

Gershkovich è stato arrestato nel marzo 2023 mentre riferiva per il WSJ durante un viaggio a Ekaterinburg e successivamente accusato di spionaggio per conto della CIA. I funzionari russi non hanno fornito alcuna prova pubblica a sostegno delle loro affermazioni.

Entro due settimane dal suo arresto, nel marzo 2023, il Dipartimento di Stato americano ha chiesto il suo rilascio immediato, citando detenzione illegale.

Dopo la sentenza di venerdì, il capo di Gershkovich ha dichiarato: “Questa sentenza umiliante e fasulla arriva dopo che Ivan ha trascorso 478 giorni in prigione, detenuto ingiustamente, separato dalla sua famiglia e dai suoi amici e impedito di riferire.

“Continueremo a fare tutto il possibile per garantire il rilascio di Evan e sostenere la sua famiglia”, hanno continuato la dichiarazione del CEO di Dow Jones ed editore del Wall Street Journal Almer Latour e del redattore capo del Wall Street Journal Emma Tucker.

“Il giornalismo non è un crimine e non avremo pace finché non sarà liberato. Tutto questo deve finire adesso”, ha aggiunto.

Venerdì, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche l’ambasciatore statunitense all’ONU Linda Thomas-Greenfield ha sollevato il caso dell’ambasciatore Gershkovich. “Vorrei iniziare con le notizie dalla Russia di questa mattina. Ivan Gershkovich è stato condannato a 16 anni di prigione. Non ha commesso alcun crimine. Viene punito perché è giornalista e perché è americano. Semplice”, ha detto.

Il gruppo di difesa dei giornalisti, il Comitato per la Protezione dei Giornalisti (CPJ), si è unito al coro delle critiche, sottolineando l’attuale record della Russia come il quarto peggior carceriere di giornalisti al mondo, con almeno 22 persone attualmente dietro le sbarre.

“I giornalisti non sono pedine nei giochi geopolitici. È ora di porre fine alla diplomazia degli ostaggi e rilasciarlo immediatamente”, ha dichiarato in una nota il direttore del CPJ Carlos Martinez de la Cerna.

La sentenza non è ancora entrata in vigore e si potrà presentare ricorso contro la sentenza entro 15 giorni, ha dichiarato il giudice Andrey Minev pronunciando la sua sentenza. La corte ha ordinato a Gershkovich di pagare 6.708 rubli (77 dollari) di spese legali e di distruggere alcuni dei suoi effetti personali, tra cui un iPhone e un notebook.

Secondo il giudice, ai fini della condanna conterà il tempo che Gershkovich ha già trascorso in custodia dallo scorso marzo.

Dopo il suo arresto, Gershkovich fu detenuto nella famigerata prigione Lefortovo di Mosca, trascorrendo ogni ora del giorno in una piccola cella prima di essere trasferito a Ekaterinburg negli Urali, a più di 1.100 miglia dalla capitale. Passava il tempo scrivendo lettere ai suoi amici e alla sua famiglia, e i suoi genitori hanno detto al WSJ che gli era permesso camminare solo per un’ora al giorno.

Gershkovich, il governo degli Stati Uniti e il WSJ hanno negato con veemenza le accuse contro di lui.

Funzionari statunitensi e occidentali hanno accusato la Russia di utilizzare Gershkovich e altri stranieri incarcerati come merce di scambio per possibili scambi di prigionieri.

Trasferimento di alta qualità Nel 2022, la star del basket americano Brittney Griner è stata trasferita al trafficante d’armi Victor Bott. Ma la Russia rifiutato Si cerca un ex colonnello dell’agenzia di spionaggio interna russa per liberare un altro cittadino americano imprigionato, Paul Whelan.

In un’intervista con la personalità dei media americani di destra Tucker Carlson a febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha suggerito che “si potrebbe raggiungere un accordo” con gli Stati Uniti per rilasciare Gershkovich e un cittadino russo accusato di omicidio. a Berlino nel 2019.

Il processo contro Gershkovich, figlio di origine americana di immigrati dell’era sovietica in America, evidenzia fino a che punto l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia abbia messo a dura prova le relazioni tra Mosca e Washington.

I pubblici ministeri russi hanno affermato nella loro accusa che Gershkovich aveva “raccolto informazioni riservate” sulla fabbrica di carri armati russa “sotto le istruzioni della CIA” e “usando severi metodi cospiratori”.

Questa storia è stata aggiornata.