The Deliverance Review – Lee Daniels porta un forte cast in Exorcism Horror Storia di vita reale | Film

The Deliverance Review – Lee Daniels porta un forte cast in Exorcism Horror Storia di vita reale

DDiversi anni fa, Lee Daniels annunciò che stava realizzando un progetto cinematografico basato sul caso reale di LaToya Ammons, la quale sosteneva che la sua casa era infestata, che i suoi figli erano posseduti da spiriti maligni e che lei era nel bisogno. “Liberazione” – in altre parole, esorcismo. Bene, il risultato è un film molto divertente e banale ora che l’Ammons nella vita reale si è trasferito da tempo dalla casa in questione; È stato demolito e alcuni media entusiasti e creduloni hanno contribuito a chiudere l’accordo sul film, raffreddandosi in retrospettiva e forse dando troppo peso a quegli spettatori senza cuore che sono stati così scortesi da chiedersi quali fossero le affermazioni paranormali di Ammons. Lo stratagemma della regina del dramma era quello di evitare l’affitto e i servizi sociali di bambù.

Daniels avrebbe potuto realizzare un film meraviglioso e sentito sul caso Ammons che catturasse proprio quella possibilità; Un film che propone la “possessione” come allegoria del razzismo, del sessismo, della povertà e del pregiudizio di classe che crea disfunzione e illusione in una famiglia in queste circostanze non è reale, ma reale. Per un po’, Daniels sembra fare proprio questo, con Andra che offre una performance forte e potente nei panni della madre di Dave, Monique (molto potente in Precious di Daniels) nei panni della sua assistente sociale e Glenn Close nei panni di Alberta, la pazza nonna cristiana rinata. , con Close che ha dato a questo ruolo da fumetto nero entrambi i barili, come se avesse interpretato Crotty Uncle di JT Vance in Hillbilly Elegy.

Anche le paure vengono trattenute per troppo tempo, e per un po’ The Deliverance sembra un dramma sociale con uno strano disagio, con i bambini incapaci o non disposti a spiegare all’assistente sociale come si sono procurati le ferite. Il film è davvero incisivo in stile De Palma quando accade qualcosa di terribile nella scuola dei bambini, dove le spiegazioni psicologiche sono ancora possibili.

Ma poi, con una terrificante inevitabilità, si trasforma in una grande fetta di assurdità derivata sub-Esorcista a tema costante, come molti altri film di esorcismo nella vita reale (The Conjuring 2, ad esempio, sul caso del poltergeist di Enfield). nessuno dei quali riguardava L’Esorcista. Non ho visto il film. Nessuno ammette davvero la grande disparità tra la fantasia universalmente familiare e ciò che dicono essere vero. Questa immagine è avvolta in uno spesso ectoplasma di delusione.