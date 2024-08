Home » Economy L’enorme cruscotto digitale di Lincoln si adatta perfettamente al nuovo Navigator Economy L’enorme cruscotto digitale di Lincoln si adatta perfettamente al nuovo Navigator 0 Views Save Saved Removed 0

Lincoln sta apportando un grande cambiamento al veicolo più grande della sua gamma aggiungendo uno schermo panoramico sul cruscotto. Il SUV Navigator 2025 è il secondo veicolo dell’azienda a ottenere il cruscotto digitale che funziona sul sistema Android sviluppato da Ford, poiché la sua prima applicazione è stata presentata nel Lincoln Nautilus del 2024.

Il nuovo Navigatore, che debutterà alla Monterey Car Week, presenta il display panoramico del Nautilus (tecnicamente due schermi) con Lincoln Digital Experience, conferendogli un aspetto più elegante e più aperto e aggiungendo altoparlanti a contrasto sui lati. Nel frattempo, gli stessi schermi curvi continui del Nautilus si estendono da un pilastro all’altro, apparendo più integrati, con i loro bordi abbinati alle porte.

A sinistra: Navigatore 2025 A destra: 2024 Nautilus

Funzionalmente, il Navigator e il Nautilus hanno la stessa configurazione, afferma Anika Salceda-Waicoco, direttrice delle comunicazioni di Lincoln. Tuttavia, il modello Navigator ha una nuova funzionalità di intrattenimento chiamata modalità Pano, che secondo Salceda-Waicoco “offre la possibilità di trasmettere video e giochi in streaming su entrambi i lati dello schermo panoramico da 48 pollici”.

Sorprendentemente, la modalità Pano non è presente sul Nautilus, che può solo riprodurre giochi e film sul touchscreen centrale più piccolo, ma ciò potrebbe cambiare. “Ne parliamo prima in Navigator e avremo altro da condividere in futuro”, afferma Salceda-Wycoco. Il Navigator è anche il primo a ottenere l’esperienza spa “Rejuvenate mode” di Lincoln, annunciata per il Nautilus 2024 ma non arrivata al momento del lancio.

La modalità Aggiorna aggiunge suoni e immagini come l’aurora boreale ai tuoi schermi, reclina lo schienale, accende massaggiatori e riscaldatori e infonde profumi di deodoranti per ambienti per una pausa di 5 o 10 minuti. Salceda-Wycoco afferma che anche il Nautilus 2025 riceverà la funzionalità al momento del lancio, mentre Lincoln avrà “altro da condividere presto sui tempi” per l’attuale anno modello 2024. Il Navigatore includerà un’esperienza di meditazione a cascata in collaborazione con l’app Calm, che offrirà anche ai proprietari un abbonamento gratuito di un anno. READ Dow futures: il GOP pronto a vincere le elezioni di medio termine; Elon Musk vende più azioni Tesla

Passa alla fila centrale del Navigatore e troverai un’opzione per le sedie del capitano regolabili con diverse funzionalità della prima fila (inclusi i massaggiatori), due touchscreen per l’intrattenimento, un display di controllo centrale da 5,8 pollici per il clima e altro ancora. Oltre ai sedili ribaltabili della terza fila, c’è un portellone posteriore diviso che può essere aperto quando ti avvicini.

Il Navigator ha un aspetto esterno completamente nuovo, con un cruscotto anteriore aggiornato che sembra più in linea con il nuovo Nautilus, inclusa una barra luminosa che corre al centro. Sfortunatamente, quest’anno il Navigatore non è migliorato sotto il cofano; È ancora un grande camion a gas alimentato da un V6 biturbo da 3,5 litri senza un’opzione ibrida come il Nautilus.